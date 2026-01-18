قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار التوك شو | تحذير طبي من مخاطر تسرب الغاز .. أسعار الذهب و البلح والزبيب
لوسي لـ صدى البلد: أنا اللي سيبت الرقص وكان نفس أطلع دكتورة
مخنوقين ومرمين بمنزل مهجور.. حكاية 3 أطفال قٌتـلوا داخل قرية بالمنوفية
استقرار نسبي في الطقس.. والأرصاد تحذر من انخفاض حاد للحرارة
المستشار الألماني: التهديد بفرض تعريفات جمركية تقوض العلاقات عبر الأطلسي
والد الأشقاء الخمسة ضحايا تسريب الغاز في بنها : نذرتهم لله منذ الولادة
رؤساء الدول الأوروبية يتحدون ترامب في بيان مشترك: نتضامن مع الدنمارك وجرينلاند
موعد مباراة الأهلي المقبلة فى دوري أبطال إفريقيا
التاريخ ينصف أصحاب الأرض في نهائي كأس أمم أفريقيا باستثناء 3 خسارات
ما حكم الصيام المتقطع فى شهر شعبان؟.. الإفتاء تجيب
عبر موقع وزارة التضامن.. كيفية الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة بالرقم القومي
برلماني: قناة السويس تستعيد مكانتها العالمية بفضل توجيهات القيادة السياسية
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
توك شو

استقرار نسبي في الطقس.. والأرصاد تحذر من انخفاض حاد للحرارة

حالة الطقس
حالة الطقس
محمد البدوي

تشهد البلاد خلال الأيام الحالية، حالة من الاستقرار النسبي في الأحوال الجوية، وسط متابعة مستمرة من هيئة الأرصاد الجوية لتطورات الطقس وتقلباته، خاصة مع التباين الملحوظ بين درجات الحرارة نهارًا وليلًا. 

اعتدال الأجواء

ورغم اعتدال الأجواء خلال ساعات النهار على أغلب المناطق، فإن فترات الليل تشهد انخفاضًا ملحوظًا في درجات الحرارة، ما يستدعي توخي الحذر، لا سيما في الساعات المتأخرة والصباح الباكر.

 الظواهر الجوية المؤثرة

 وتواصل الأرصاد ، تحذير المواطنين من بعض الظواهر الجوية المؤثرة، مثل الشبورة المائية وفرص سقوط الأمطار، مؤكدة أهمية الالتزام بالإرشادات للحفاظ على السلامة العامة.

من جانبه، قال الدكتور محمود القياتي، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إن الأحوال الجوية تشهد استقرارا نسبيا في معظم مناطق البلاد خلال هذه الفترة. 

انخفاض حاد في درجات الحرارة

وأوضح القياتي، أن درجات الحرارة في القاهرة الكبرى تتراوح حول 20 درجة مئوية، بينما تصل في جنوب الصعيد إلى 25 درجة مئوية، لكن مع حلول ساعات الليل، من المتوقع حدوث انخفاض حاد في درجات الحرارة، حيث قد تصل إلى 7 درجات مئوية، مما يوضح التفاوت الكبير بين درجات الحرارة نهارًا وليلًا.

 المعدلات الطبيعية

وأشار القياتي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية كريمة عوض، في برنامج "حديث القاهرة" على قناة "القاهرة والناس" إلى أن الطقس مستقر نسبيًا في مختلف أنحاء الجمهورية، مع درجات حرارة تزيد بنحو درجة مئوية عن المعدلات الطبيعية.

سقوط أمطار خفيفة

كما أوضح القياتي أن هناك فرصًا لسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على السواحل الشمالية والوجه البحري، في حين قد تشهد القاهرة الكبرى أمطارًا خفيفة وغير مؤثرة. 

 احتمالية لسقوط أمطار

وأضاف أن هناك احتمالية لسقوط أمطار يوم الثلاثاء المقبل، تتفاوت شدتها بين الخفيفة والمتوسطة في بعض المناطق.

انخفاض الرؤية الأفقية

وتابع القياتي بأن الشبورة المائية تُعد من أبرز الظواهر الجوية في الوقت الحالي، وقد تكون كثيفة على الطرق الزراعية والصحراوية، مما يتسبب في انخفاض الرؤية الأفقية لكن الطقس يتحسن تدريجيًا وتختفي الشبورة ابتداءً من الساعة الثامنة صباحًا.

الأحوال الجوية الأرصاد درجات الحرارة

مدبولي

3 أيام راحة.. قرار حكومي مرتقب بشأن إجازة 25 يناير

مشغولات ذهبية

قفزة قوية للذهب .. وهذا سعر عيار 24 الآن

الرئيس الصومالي، حسن شيخ محمود، أن "ولاية شمال شرق الصومال تُدار على أسس المصالحة

الرئيس الصومالي يعلن رسميًا «ولاية شمال شرق الصومال» جزء من الجمهورية

حسام حبيب

بعد أزمة شيرين عبد الوهاب.. حسام حبيب: أنا مش صعبان عليّا غيرك | فيديوجراف

نتيجة الصف الأول الإعدادي برقم الجلوس والاسم 2026

نتيجة الصف الأول الإعدادي برقم الجلوس والاسم 2026 .. ظهرت الآن

جروبات الغش

جروبات الغش تنشر أسئلة امتحانات الشهادة الإعدادية بعد دقائق من توزيعها باللجان

دواجن بيضاء

انخفاض ملحوظ في أسعار الدواجن اليوم بالأسواق.. اعرف الكيلو بكام؟

كأس الامم الافريقية

موعد مباراة السنغال ضد المغرب في نهائي أمم أفريقيا 2025

فيراري أمالفي 2026 الجديدة

شاهد.. فيراري أمالفي 2026 الجديدة

ام جى 50 بلس ام اكسييد اى تى 2026

تختار ايه .. ام جى 50 بلس أم اكسييد اى تى 2026 ؟| مواصفات وأسعار

اركفوكس الفا s5 موديل 2026

بسعر مليون و 649 ألف جنيه .. مواصفات اركفوكس الفا s5 الكهربائية 2026

طريقة تحضير مكرونة بولونيز بالموزاريلا والريحان

الزبادي اليوناني.. بروتين مشبع وخيار مثالي لفطور صحي

تضخم البروستاتا الحميد.. الأعراض وبعض الخطوات التي تخفف الألم

البساطة والجرأة.. أسماء جلال تثير الجدل بجمالها في Joy Awards

وزير الدفاع يشهد حفل تخرج دورة التمثيل الدبلوماسى العسكرى المصرى بالخارج

وزير الدفاع يشهد حفل تخرج دورة التمثيل الدبلوماسى العسكرى المصرى بالخارج

زينب عبد الباقي

زينب عبد الباقي تكتب: متون مضيئة إلى عوالم الأحلام

نعمة الشنشوري

نعمة مصطفى الشنشوري تكتب: الصلاة هدية السماء

د. أمل منصور

د.امل منصور تكتب: الفرح كحدث عاطفي أم كعرض جماهيري.. كيف سرقت الترندات بساطة البدايات؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: طهران تنتفض.. وإسرائيل تترقب بحذر!!

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: إلى اين يتجه العالم المجنون الآن؟!

