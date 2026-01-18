استقرار نسبي في الطقس.. والأرصاد تحذر من انخفاض حاد للحرارة

تشهد البلاد خلال الأيام الحالية، حالة من الاستقرار النسبي في الأحوال الجوية، وسط متابعة مستمرة من هيئة الأرصاد الجوية لتطورات الطقس وتقلباته، خاصة مع التباين الملحوظ بين درجات الحرارة نهارًا وليلًا.

اعتدال الأجواء

ورغم اعتدال الأجواء خلال ساعات النهار على أغلب المناطق، فإن فترات الليل تشهد انخفاضًا ملحوظًا في درجات الحرارة، ما يستدعي توخي الحذر، لا سيما في الساعات المتأخرة والصباح الباكر.

الظواهر الجوية المؤثرة

وتواصل الأرصاد ، تحذير المواطنين من بعض الظواهر الجوية المؤثرة، مثل الشبورة المائية وفرص سقوط الأمطار، مؤكدة أهمية الالتزام بالإرشادات للحفاظ على السلامة العامة.

من جانبه، قال الدكتور محمود القياتي، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إن الأحوال الجوية تشهد استقرارا نسبيا في معظم مناطق البلاد خلال هذه الفترة.

انخفاض حاد في درجات الحرارة

وأوضح القياتي، أن درجات الحرارة في القاهرة الكبرى تتراوح حول 20 درجة مئوية، بينما تصل في جنوب الصعيد إلى 25 درجة مئوية، لكن مع حلول ساعات الليل، من المتوقع حدوث انخفاض حاد في درجات الحرارة، حيث قد تصل إلى 7 درجات مئوية، مما يوضح التفاوت الكبير بين درجات الحرارة نهارًا وليلًا.

المعدلات الطبيعية

وأشار القياتي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية كريمة عوض، في برنامج "حديث القاهرة" على قناة "القاهرة والناس" إلى أن الطقس مستقر نسبيًا في مختلف أنحاء الجمهورية، مع درجات حرارة تزيد بنحو درجة مئوية عن المعدلات الطبيعية.

سقوط أمطار خفيفة

كما أوضح القياتي أن هناك فرصًا لسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على السواحل الشمالية والوجه البحري، في حين قد تشهد القاهرة الكبرى أمطارًا خفيفة وغير مؤثرة.

احتمالية لسقوط أمطار

وأضاف أن هناك احتمالية لسقوط أمطار يوم الثلاثاء المقبل، تتفاوت شدتها بين الخفيفة والمتوسطة في بعض المناطق.

انخفاض الرؤية الأفقية

وتابع القياتي بأن الشبورة المائية تُعد من أبرز الظواهر الجوية في الوقت الحالي، وقد تكون كثيفة على الطرق الزراعية والصحراوية، مما يتسبب في انخفاض الرؤية الأفقية لكن الطقس يتحسن تدريجيًا وتختفي الشبورة ابتداءً من الساعة الثامنة صباحًا.