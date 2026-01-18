أكثر نزلات الشتاء انتشارا.. كل ما تريد معرفته عن النزلة الشعبية

النزلة الشعبية من أكثر أمراض الجهاز التنفسي شيوعًا، خصوصًا في فصل الشتاء أو مع تقلبات الطقس.

وفيما يلي الأعراض والأسباب وطرق الوقاية والعلاج:



أولًا: ما هي النزلة الشعبية؟



هي التهاب يصيب الشعب الهوائية التي تنقل الهواء من وإلى الرئتين، وقد تكون حادة أو مزمنة.



أسباب النزلة الشعبية



تشمل الأسباب الشائعة:

العدوى الفيروسية (وهي السبب الأكثر انتشارًا).

العدوى البكتيرية في بعض الحالات.

التعرض المستمر لـ الهواء البارد.

التدخين أو استنشاق الدخان.

التعرض لـ الأتربة، الروائح النفاذة، أو التلوث.

ضعف المناعة، خاصة لدى الأطفال وكبار السن.

الإصابة المتكررة بنزلات البرد أو الإنفلونزا.



أعراض النزلة الشعبية



تختلف حدتها من شخص لآخر، ومن أبرزها:

سعال مستمر (جاف أو مصحوب ببلغم).

بلغم لونه أبيض أو أصفر أو أخضر.

ضيق في التنفس أو صفير بالصدر.

إحساس بـ حرقان أو ألم في الصدر.

ارتفاع درجة الحرارة أحيانًا.

إرهاق عام وتكسير بالجسم.

صداع ورشح أو احتقان بالحلق.



طرق علاج النزلة الشعبية



يعتمد العلاج على السبب، ويشمل:

الراحة التامة وتجنب المجهود.

الإكثار من السوائل الدافئة.

استخدام مهدئات السعال أو طاردات البلغم حسب الحالة.

خافضات الحرارة عند اللزوم.

في حالة العدوى البكتيرية قد يصف الطبيب مضادًا حيويًا.

جلسات البخار لتخفيف الاحتقان.

الامتناع عن التدخين تمامًا.