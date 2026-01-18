إذا كنت من محبي الأكلات السهلة والمفيدة نقدم اليكي اليوم طريقة عمل كفتة داوود باشا بربع كيلو لحمة مفرومة بطريقة سهلة وطعم مظبوط.



المكونات:



¼ كيلو لحمة مفرومة

1 بصلة متوسطة مبشورة ومُعصورة

2 فص ثوم مفروم

2 ملعقة كبيرة بقدونس مفروم

½ ملعقة صغيرة ملح

½ ملعقة صغيرة فلفل أسود

½ ملعقة صغيرة بهارات لحمة

رشة قرفة أو جوزة الطيب (اختياري)

للصوص:

2 ملعقة كبيرة زيت

1 بصلة صغيرة مفرومة

2 فص ثوم مفروم

2 كوب عصير طماطم

ملح وفلفل حسب الرغبة

رشة سكر

رشة بهارات



طريقة التحضير:



اخلطي اللحمة مع البصلة المعصورة، الثوم، البقدونس، الملح، الفلفل والبهارات كويس.

شكّلي اللحمة كور صغيرة بحجم عين الجمل.

في طاسة على النار سخني شوية زيت وقلّبي كرات الكفتة تحمير خفيف فقط، واخرجيها على جنب.

في نفس الطاسة شوّحي البصل المفروم لونه يفتح، أضيفي الثوم.

ضيفي عصير الطماطم والملح والفلفل ورشة السكر والبهارات، ويترك للتسبيك 5–7 دقايق.

ضعي الكفتة للصوص، غطي الطاسة واتركيها على نار هادية 10–15 دقيقة.



قدميها سخنة مع رز أبيض أو مكرونة



ويمكن ادخالها الفرن 10 دقائق بعد التسوية على النار.