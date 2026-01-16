أبراج حريصة على المال.. من الأكثر بخلا؟

يعتبر المال مصدر أمان للكثيرين، وبعض الأشخاص يظهرون حرصًا شديدًا في الإنفاق حتى على أبسط الأمور. وعلم الأبراج يكشف أن بعض الشخصيات الفلكية تميل أكثر إلى التوفير والبخل أحيانًا، بينما يظهر آخرون أكثر سخاءً ومرونة مالية.



وفقًا لعلم الأبراج، يقف برج العذراء في مقدمة الأبراج الأكثر حرصًا على المال، حيث يتسم بالتخطيط والتنظيم ويحب حساب كل مصروف بدقة، مما قد يعطي انطباعًا بالبخل لدى من حوله.



يليه برج الجدي، الذي يفضل الادخار والتفكير طويل المدى، ويميل إلى الاستثمار الآمن، حتى لو بدا للآخرين متحفظًا في صرفه اليومي.



برج الثور أيضًا يظهر بعض البخل أحيانًا، فهو يحب التمتع بالأشياء الفاخرة لكنه شديد الحذر في إدارة أمواله لتجنب أي مخاطر مالية.

أما برج السرطان، فيظهر حرصه المالي بشكل أكبر لحماية عائلته وضمان أمانها، وقد يُساء فهم هذا الحرص على أنه بخل.



وفي المقابل، هناك أبراج أكثر سخاءً ومرونة في التعامل مع المال، مثل القوس والحمل، اللذين يميلان للاستمتاع بالحياة والإنفاق على تجارب جديدة دون تردد.