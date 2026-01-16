قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الزمالك يصطدم بالمصري في كأس الكونفدرالية الأفريقية
محلل سياسي: جهود مصر تدفع المرحلة الثانية في غزة وتوحد الفصائل الفلسطينية
سعر الذهب اليوم 16-1-2026
خبير بالجنائية الدولية يكشف لـ صدى البلد تداعيات اعتقال مادورو.. مصالح القوى الكبرى تتجاوز القانون الدولي في اختطاف الزعماء
كاتب في مجلة «نيوزويك» الأمريكية: مصر لعبت دورًا محوريًا لضمان صمود اتفاق غزة
الصحة تعلن صدور القرار الشامل لتنظيم التأمين ضد الأخطاء الطبية
الإسراء والمعراج.. هل كان إسراء النبي بالروح أم بالجسد؟.. الإفتاء تجيب
ليلة الإسراء والمعراج.. دعاء بآخر ساعة يغير حياتك 180 درجة
ترامب: اتفاقية شاملة لنزع السلاح مع حماس بدعم من مصر وتركيا وقطر
في الإسراء والمعراج.. أبو الأنبياء أوصى سيدنا محمد بـ27 كلمة
سعر أعلى عيار ذهب اليوم 16-1-2026
مرأة ومنوعات

أبراج حريصة على المال.. من الأكثر بخلا؟

الابراج
الابراج
ريهام قدري

يعتبر المال مصدر أمان للكثيرين، وبعض الأشخاص يظهرون حرصًا شديدًا في الإنفاق حتى على أبسط الأمور. وعلم الأبراج يكشف أن بعض الشخصيات الفلكية تميل أكثر إلى التوفير والبخل أحيانًا، بينما يظهر آخرون أكثر سخاءً ومرونة مالية.
 

وفقًا لعلم الأبراج، يقف برج العذراء في مقدمة الأبراج الأكثر حرصًا على المال، حيث يتسم بالتخطيط والتنظيم ويحب حساب كل مصروف بدقة، مما قد يعطي انطباعًا بالبخل لدى من حوله.


يليه برج الجدي، الذي يفضل الادخار والتفكير طويل المدى، ويميل إلى الاستثمار الآمن، حتى لو بدا للآخرين متحفظًا في صرفه اليومي.


برج الثور أيضًا يظهر بعض البخل أحيانًا، فهو يحب التمتع بالأشياء الفاخرة لكنه شديد الحذر في إدارة أمواله لتجنب أي مخاطر مالية.
أما برج السرطان، فيظهر حرصه المالي بشكل أكبر لحماية عائلته وضمان أمانها، وقد يُساء فهم هذا الحرص على أنه بخل.


وفي المقابل، هناك أبراج أكثر سخاءً ومرونة في التعامل مع المال، مثل القوس والحمل، اللذين يميلان للاستمتاع بالحياة والإنفاق على تجارب جديدة دون تردد.

الابراج البخل ابراج بخيلة المال

ويل سميث

من هوليوود إلى الجيزة.. ويل سميث في جولة خاصة بين الأهرامات

تحدي الشاي

نحترق ولا نفترق.. تريند عالمي خطير يشعل الجدل ويحذر منه الأطباء

