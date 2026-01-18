فساتين النجمات بالأسود تخطف القلوب في Joy Awards.. أناقة بلا منافس

خطف اللون الأسود الأضواء على السجادة الخضراء في حفل Joy Awards، حيث اختارت عدد كبير من نجمات الفن الظهور بإطلالات سوداء جمعت بين الرقي والجرأة، ليؤكدن أن الأسود يظل سيد الألوان في المناسبات الكبرى.



وجاءت في مقدمة المتألقات ليلى علوي التي ظهرت بفستان أسود أنيق عكس خبرتها وذوقها الرفيع، بينما خطفت غادة عبد الرازق الأنظار بإطلالة جريئة حملت توقيعها المعتاد، جمعت بين القوة والأنوثة.

كما تألقت دينا الشربيني بفستان أسود ناعم أبرز رشاقتها وبساطتها الراقية، في حين لفتت ريم مصطفى الأنظار بإطلالة عصرية اعتمدت فيها على تصميم أنيق بتفاصيل جذابة.



ومن الجيل الشاب، برزت نور إيهاب وياسمين العبد بإطلالتين سوداوين عصريتين عكستا روح الشباب والأناقة، بينما اختارت كندة علوش فستانًا أسود كلاسيكيًا حمل لمسة من الفخامة الهادئة.



واكتملت قائمة المتألقات بالنجمة درة التي تألقت بفستان أسود أنثوي لافت، أكد مكانتها كأيقونة للموضة على السجادة الخضراء.



إطلالات النجمات مثل أصالة وجيهان الشماشرجي في Joy Awards هذا العام أثبتت أن اللون الأسود لا يغيب أبدًا عن ساحة الموضة، بل يزداد حضورًا وتألقًا مع كل مناسبة كبرى.

اليكم الصور