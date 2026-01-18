قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
جريمـ.ـة مُكتملة الأركان.. ماذا قالت الحكومة السورية بشأن إعـ.ـدام السجناء في مدينة الطبقة؟
المحميات الطبيعية كأداة لحماية النظم البيئية وتحقيق التوازن بين الحفاظ على البيئة والتنمية الاقتصادية
انقطاع المياه بالكامل عن «الرقة» بعد تفجير أنابيب رئيسية من قسد
ميثاق جديد لمجلس السلام في غزة.. ترامب يقرّر من ينضم ومدة العضوية 3 سنوات
عاجل | سانا: تنظيم قسد يُفجّر الجسر القديم على نهر الفرات في مدينة الرقة
بعد الخسارة أمام نيجيريا.. «شوبير» يضع خارطة طريق لمصر في المونديال
«الإعلاميين» تُعلن رسميًا فتح باب الحجز لمشروع «سكن مصر الإنتاج الإعلامي».. الشروط وآليات التقديم
«الشيوخ» يناقش مواجهة التعديات على نهر النيل وسُبل حمايته .. غدًا
لاستكمال مناقشة قانون ضريبة العقارات .. «الشيوخ» يستأنف عقد جلساته العامة اليوم
سعر أعلى دولار في البنوك اليوم الأحد 18-1-2026
5 مشكلات نفسية شائعة بين جيل زد .. خبيرة توضّح الأسباب وطرق التعامل
مرأة ومنوعات

أبراج تودع العزوبية في 2026 .. هل أنت منهم؟

ابراج تودع العزوبيه
ابراج تودع العزوبيه
حياة عبد العزيز

يحمل عام 2026 مفاجآت عاطفية قوية لبعض الأبراج، حيث تشير توقعات خبراء الفلك إلى فرص حقيقية للارتباط الرسمي والزواج بعد فترة من الاستقرار العاطفي واتخاذ قرارات مصيرية فإذا كنت من مواليد هذه الأبراج، فقد يكون هذا العام بداية جديدة في حياتك العاطفية.

أبراج تودع العزوبيه 

يشير الفلك إلى أن عام 2026 هو عام التحولات العاطفية الكبرى، حيث يودّع البعض حياة العزوبية ويبدأ فصلًا جديدًا مليئًا بالاستقرار والمشاركة.

برج الثور

يُعد عام 2026 من الأعوام الحاسمة لمواليد برج الثور على الصعيد العاطفي، إذ تزداد فرص التعارف الجاد الذي ينتهي بالزواج، خاصة خلال النصف الثاني من العام الاستقرار الذي طال انتظاره يصبح قريبًا، والعلاقات العابرة تخرج من الحسابات.

 برج السرطان

مواليد برج السرطان على موعد مع ارتباط رسمي بعد سنوات من التردد أو التجارب غير المكتملة عام 2026 يمنحهم فرصة لبناء علاقة قائمة على التفاهم والدعم المتبادل، وقد يتحول إعجاب قديم إلى زواج مفاجئ.

برج العذراء

النجوم تدعم قرارات برج العذراء العاطفية في 2026، خاصة لمن أنهوا علاقات سابقة ويبحثون عن بداية أكثر نضجًا الارتباط يأتي بعد تفكير عميق، وقد يكون عن طريق العمل أو محيط العائلة.

برج القوس

بعد فترة طويلة من العزوبية والبحث عن الحرية، يبدأ برج القوس في تغيير نظرته للعلاقات، عام 2026 يشهد ارتباطًا مفاجئًا قد يقلب الموازين، خاصة مع شخص يشاركه نفس الطموحات والأفكار.

برج الجدي

الجدي من أكثر الأبراج حظًا في الزواج خلال 2026، حيث تتجه علاقاته نحو الرسمية والاستقرار. القرارات تكون مدروسة، وقد يتم الزواج بعد علاقة طويلة أو تعارف تقليدي ناجح.

