قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ميثاق جديد لمجلس السلام في غزة.. ترامب يقرّر من ينضم ومدة العضوية 3 سنوات
عاجل | سانا: تنظيم قسد يُفجّر الجسر القديم على نهر الفرات في مدينة الرقة
بعد الخسارة أمام نيجيريا.. «شوبير» يضع خارطة طريق لمصر في المونديال
«الإعلاميين» تُعلن رسميًا فتح باب الحجز لمشروع «سكن مصر الإنتاج الإعلامي».. الشروط وآليات التقديم
«الشيوخ» يناقش مواجهة التعديات على نهر النيل وسُبل حمايته .. غدًا
لاستكمال مناقشة قانون ضريبة العقارات .. «الشيوخ» يستأنف عقد جلساته العامة اليوم
سعر أعلى دولار في البنوك اليوم الأحد 18-1-2026
5 مشكلات نفسية شائعة بين جيل زد .. خبيرة توضّح الأسباب وطرق التعامل
تجديد أم احتراف؟.. الزمالك يتمسك بـ«سقف مالي» ووكيل محمد السيد يرفع المطالب
أفضل 10 وجبات عشاء في وقت متأخر من الليل
الأرصاد: طقس مستقر مع تذبذب بين النهار والليل.. وفرص أمطار خفيفة
دعاء آخر ليلة من رجب للرزق وقضاء الحاجة .. أدركها بـ 13 كلمة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

فيفي عبده وابنتها تخطفان الأنظار في Joy Awards

فيفي عبده وابنتها
فيفي عبده وابنتها
حياة عبد العزيز

ظهرت الفنانة فيفي عبده برفقة ابنتها بإطلالة لافتة خلال حضورهما حفل Joy Awards بالمملكة العربية السعودية، حيث خطفتا الأنظار على هامش الفعاليات بإطلالتهما الأنيقة وحضورهما المميز.

وتألقت فيفي عبده بفستان أسود أنيق اتسم بالفخامة، مزين بتفاصيل لامعة أضفت لمسة راقية على إطلالتها، فيما بدت ابنتها متألقة بفستان ذهبي جذاب أبرز أناقتها وجمالها، لتشكلا معًا ثنائيًا لافتًا على السجادة الحمراء.

وشهدت إطلالة فيفي عبده تفاعلًا واسعًا من الجمهور ورواد مواقع التواصل الاجتماعي، الذين أشادوا بأناقتها وحضورها القوي، مؤكدين أنها ما زالت تحتفظ بجاذبيتها.

ويُعد حفل Joy Awards من أبرز الفعاليات الفنية في المنطقة، حيث يجمع نخبة من نجوم الفن والإعلام من مختلف أنحاء الوطن العربي والعالم.

فيفي عبده فيفي عبده وابنتها اطلالة فيفي عبده صور فيفي عبده اخبار فيفي عبده

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الحكومة تزف بشرى سارة لـ4.5 مليون موظف

خلال أيام.. الحكومة تزف بشرى سارة لـ4.5 مليون موظف

الحرارة تهبط 10 درجات دفعة واحدة.. تحذير من تقلبات جوية غدًا بين الليل والنهار

الحرارة تهبط 10 درجات دفعة واحدة.. تحذير من تقلبات جوية غدًا بين الليل والنهار

موعد إجازة 25 يناير 2026 في مصر

موعد إجازة 25 يناير 2026 في مصر

التوقيت الصيفي

تقديم الساعة 60 دقيقة.. هل يعود التوقيت الصيفي 2026 قبل رمضان؟

السرطان

هل الامتناع عن السكر يمنع السرطان؟.. طبيب أورام يوضح الحقيقة

الطفل المصاب

طالب بـ«تانية إعدادي» يُمـ.ـزق وجه زميله بـ 50 غرزة قبيل انطلاق الامتحانات بالبحيرة | خاص

الاهلي

الأهلي أتم اتفاقه حتى الآن بشكل رسمي مع 4 لاعبين.. تفاصيل

حالة الطقس غدا .. الأرصاد تحذر من ضباب وأمطار في هذه المناطق

حالة الطقس غدا .. الأرصاد تحذر من ضباب وأمطار في هذه المناطق

ترشيحاتنا

نانسي عجرم وهنا الزاهد ونادية الجندى

نادية الجندى ونانسي عجرم .. أبرز حضور حفل توزيع جوائز joy awards 2026

هند صبري وصبا مبارك وفيفى عبده

فيفى عبده وهند صبرى وصبا مبارك .. نجوم الفن فى حفل توزيع الجوائز joy awards 2026

طريقة عمل صوابع البطاطس المقرمشة

بدون زيت وقلي .. طريقة عمل صوابع البطاطس المقرمشة

بالصور

سعر بيجو 301 موديل 2020 المُستعملة داخل السوق المصري

بيجو 301
بيجو 301
بيجو 301

فيفي عبده تشيد بـ«صدى البلد» من حفل Joy Awards.. وتكشف تفاصيل مفاجأتها الرمضانية

فيفي عبده
فيفي عبده
فيفي عبده

بمتوسط 500 ألف .. سعر ومواصفات مازدا 3 المستعملة

مازدا 3
مازدا 3
مازدا 3

رمضان 2026 .. طرح بوسترات مسلسل وننسى اللى كان

ياسمين عبد العزيز
ياسمين عبد العزيز
ياسمين عبد العزيز

فيديو

ايمان عبد اللطيف

تفاصيل مأساوية.. كيف أنهى تسريب الغاز حياة 5 أشقاء؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نعمة الشنشوري

نعمة مصطفى الشنشوري تكتب: الصلاة هدية السماء

د. أمل منصور

د.امل منصور تكتب: الفرح كحدث عاطفي أم كعرض جماهيري.. كيف سرقت الترندات بساطة البدايات؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: طهران تنتفض.. وإسرائيل تترقب بحذر!!

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: إلى اين يتجه العالم المجنون الآن؟!

د. محمد جمعة الأستاذ بكلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر

د. محمد جمعة يكتب : هل هي محاربة البدعة ونشر صحيح العقيدة أم تفكيك لوحدة المسلمين وطمس هويتهم ؟!

المزيد