فيفي عبده وابنتها تخطفان الأنظار في Joy Awards

ظهرت الفنانة فيفي عبده برفقة ابنتها بإطلالة لافتة خلال حضورهما حفل Joy Awards بالمملكة العربية السعودية، حيث خطفتا الأنظار على هامش الفعاليات بإطلالتهما الأنيقة وحضورهما المميز.

وتألقت فيفي عبده بفستان أسود أنيق اتسم بالفخامة، مزين بتفاصيل لامعة أضفت لمسة راقية على إطلالتها، فيما بدت ابنتها متألقة بفستان ذهبي جذاب أبرز أناقتها وجمالها، لتشكلا معًا ثنائيًا لافتًا على السجادة الحمراء.

وشهدت إطلالة فيفي عبده تفاعلًا واسعًا من الجمهور ورواد مواقع التواصل الاجتماعي، الذين أشادوا بأناقتها وحضورها القوي، مؤكدين أنها ما زالت تحتفظ بجاذبيتها.

ويُعد حفل Joy Awards من أبرز الفعاليات الفنية في المنطقة، حيث يجمع نخبة من نجوم الفن والإعلام من مختلف أنحاء الوطن العربي والعالم.