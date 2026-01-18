بالأبيض الأنيق .. مي عمر تخطف الأنظار في حفل joy awards

خطفت الفنانة مي عمر الأنظار خلال حضورها حفل Joy Awards بإطلالة أنيقة جمعت بين الرقي والنعومة، حيث تتسم بذوقها اللافت في اختيار الأزياء خلال المناسبات الفنية الكبرى.

وظهرت مي عمر بفستان باللون الأبيض العاجي، اتسم بتصميم أنثوي راقي، جاء بقصة منسدلة تبرز القوام، مع تفاصيل دقيقة أضفت لمسة فخامة على الإطلالة واتسم الفستان بكتف مكشوف وانسيابية واضحة في الذيل الطويل، ما منح الإطلالة حضورًا ملكيًا على السجادة الحمراء.

واعتمدت مي عمر مكياجًا ناعمًا ركز على إبراز ملامحها بأسلوب هادئ، مع تسريحة شعر منسدلة زادت من أناقة الإطلالة دون مبالغة، بينما اكتفت بإكسسوارات بسيطة أبرزت جمال الفستان دون أن تطغى عليه.

وتفاعل جمهورها بشكل واسع مع الإطلالة، حيث أشاد المتابعون بذوقها الراقي وحضورها اللافت، معتبرين أن إطلالتها في Joy Awards جاءت من بين الأجمل خلال الحفل.