مسلسلات رمضان 2026 .. التفاصيل الكاملة لـ الست موناليزا والقنوات العارضة

الست موناليزا .. واحد من المسلسلات المقرر عرضها خلال شهر رمضان القادم، حيث من خلاله الفنانة مي عمر الموسم الرمضاني الجديد.

قصة مسلسل"الست موناليزا " :

قصة امرأة مطلقة تواجه تغيرات قوية في حياتها بعد تجربة زواج فاشلة، تقف في مواجهة آثار الانفصال، إعادة بناء الذات، والحب الجديد وسط مجتمع مليء بالتحديات، ومن المقرر ان تظهر مي عمر ضمن الاحداث فى شخصية" طباخة".

وكشفت مي عمر في أحدي حوارتها ان المسلسل يُعالج قضايا المرأة بشكل عميق وحساس.

ابطال مسلسل"الست موناليزا ":

العمل من بطولة الفنانة مي عمر ويشاركها فى البطولة عدد كبير من النجوم ومنهم سوسن بدر شيماء سيف، أحمد مجدي، وفاء عامر، إنجي المقدم، چوري بكر، محمود عزب، وذلك تحت قيادة المخرج محمد علي ، والعمل تأليف محمد سيد بشير.

القنوات العارضة للعمل :

مسلسل الست موناليزا من المقرر عرضه علي قناتي mbc مصر، mbc مصر2 ، بالإضافة الي منصة شاهد.











