قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
"النواب" يوافق على رفع الجلسة العامة دون تحديد موعد عودة الانعقاد المقبل
البترول: مصر جاهزة لاستقبال الاستثمارات التعدينية وقادرة على التنافس عالميا
قرار عاجل من ترامب بشأن مدن الملاجئ
أحمد بهاء شلبي رئيسا لصناعة النواب.. وجنيدي وسمير وكيلين.. والبهي أمين سر
الحكومة توافق على 8 قرارات اليوم.. تعرف عليها
سعر الدولار مقابل الجنيه في البنوك المصرية
نقل مباراة مصر والسنغال على النايل سات مجانا.. اعرف التردد والطريقة
رقص خادش وألفاظ خارجة.. القبض على صانعة محتوى بالإسكندرية
وكيلا مجلس النواب يتفقدان انتخابات هيئة مكاتب اللجان النوعية بالمجلس.. صور
الاحتلال يواصل أكاذيبه.. يزعم قـ.ـتل 6 مقاومين في اشتباك وهمي بغزة
بدء اجتماعات الفصائل الفلسطينية في القاهرة
بقيمة 90 مليار يورو.. الاتحاد الأوروبي يقدم حزمة دعم حاسمة لأوكرانيا اليوم
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

وزير الثقافة يعلن تفاصيل المبادرة الوطنية لإحياء وتطوير النشاط الثقافي والفني بالجامعات

الدكتور أحمد فؤاد هنو
الدكتور أحمد فؤاد هنو
أحمد البهى

أعلن الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، تفاصيل «المبادرة الوطنية لإحياء وتطوير النشاط الثقافي والفني بالجامعات المصرية»، وذلك بالتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وبرعاية الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء. 

وكانت المبادرة قد أُعلن عنها خلال احتفالية عيد الثقافة، على أن تُنفّذ من خلال المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية التابع لقطاع المسرح، وبالتكامل مع مختلف قطاعات وزارة الثقافة.

وأكد وزير الثقافة أن المبادرة تمثل خطوة استراتيجية لإعادة إحياء وتطوير النشاط الثقافي والفني داخل الجامعات المصرية بمختلف تصنيفاتها (الحكومية، والأهلية، والخاصة)، بما يعزز من دور الجامعات كمراكز إشعاع ثقافي وفني، ويُسهم في بناء وعي طلابي متجدد ومتصل بقضايا المجتمع والهوية الوطنية.

وأوضح الوزير أن المبادرة تستهدف دعم وتطوير المسرح الجامعي، واكتشاف ورعاية المواهب الشابة في مجالات الفنون والآداب، وتوفير منصات مستدامة للتعبير والإبداع داخل الجامعات، من خلال منظومة متكاملة تشمل التدريب والإنتاج والعروض والندوات والمعارض والمسابقات. 

وثمّن وزير الثقافة التعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، مؤكدًا توجيه الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي، لكافة الجامعات بالبدء الفوري في تفعيل الأنشطة الثقافية والفنية وفقًا لخطة المبادرة، لما لها من دور محوري في تنمية الوعي وبناء الشخصية المتكاملة للطلاب، وتعزيز القيم المجتمعية.

ومن جانبه، قال المخرج هشام عطوة، رئيس قطاع المسرح، إن المبادرة التي أعدها المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية تمثل نقلة نوعية في العلاقة بين المؤسسات الثقافية والتعليمية، وتعيد للمسرح الجامعي، والفنون التشكيلية، والموسيقية، والسينمائية مكانتها داخل الحرم الجامعي، بما يخلق حراكًا ثقافيًا مستدامًا، ويسهم في إعداد جيل جديد من المبدعين، ويعزز من تكامل الأدوار بين الثقافة والتعليم في خدمة المجتمع.

وفي السياق ذاته، أوضح المخرج عادل حسان، مدير المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية، أن المبادرة مرّت بعدة مراحل إعداد وصياغة حتى خرجت في إطار رؤية متكاملة وشاملة.

 وأضاف أن التنفيذ سيتم عبر مراحل متعددة تشمل تنظيم ورش تدريبية متخصصة في فنون المسرح (التمثيل، الإخراج، الكتابة، الديكور، الإضاءة، الموسيقى، الغناء)، والفنون التشكيلية (الرسم، النحت، الجرافيك، التصميم البصري)، والسينما (كتابة السيناريو، التصوير، المونتاج، الإخراج، النقد)، إلى جانب الكتابة الأدبية (الرواية، القصة، الشعر، المقال)، بإشراف فنانين محترفين من وزارة الثقافة.

وأشار إلى تخصيص مسارح وقاعات ومساحات للعرض الفني داخل الجامعات وخارجها، وتنظيم مهرجانات إقليمية سنوية في مجالات المسرح والسينما والفنون البصرية، تُختتم بمهرجان قومي شامل يحتفي بأفضل الأعمال. كما تشمل المبادرة تنظيم مؤتمر علمي سنوي بالقاهرة لمناقشة سبل تطوير النشاط الثقافي والفني الجامعي، وإطلاق برنامج ندوات فكرية داخل الجامعات حول قضايا الهوية والإبداع، وعرض التجارب الطلابية الناجحة.

وتتضمن المبادرة كذلك إطلاق مسابقات أدبية وفنية، وتشجيع إنتاج أفلام قصيرة تعكس قضايا الشباب، وتنظيم معارض للفنون التشكيلية والملصقات التوعوية، إلى جانب تدشين منصة إلكترونية لتوثيق الأعمال وتبادل الخبرات والترويج للمواهب. كما سيتم تشكيل لجنة تنسيقية عليا تضم ممثلين عن وزارتي الثقافة والتعليم العالي والجامعات، مع التوصية بتخصيص موازنة سنوية لدعم الإنتاج الثقافي والفني الجامعي، والتعاون مع الهيئة الوطنية للإعلام لدعم المبادرة إعلاميًا.

الدكتور أحمد فؤاد هنو أحمد فؤاد هنو المبادرة الوطنية لإحياء وتطوير النشاط الثقافي والفني بالجامعات المصرية ئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار الدواجن

أسعار البانيه تفاجئ الجميع.. بكام كيلو الدواجن بالأسواق اليوم الأربعاء؟

طائرة تابعة لشركة الاتحاد

إصابات عدة خلال هبوط طائرة قادمة من أبو ظبي فوق فوكيت بتايلاند

يورجن كلوب وساديو ماني ومحمد صلاح

لا أتحيز لأحد.. يورجن كلوب يُوجّه رسالة لـ ساديو ماني ويُدعّم محمد صلاح | ماذا قال؟

وزير التربية والتعليم

موعد اجازة نصف العام 2026 في المدارس لجميع الصفوف .. قرارات رسمية

الدكتور محمد عبدالغني

تفاصيل لم تُروَ من قبل.. الطبيب المصري يكشف لـ«صدى البلد» تفاصيل دور زوجته خلال 7 سنوات عمل بالخارج وبداية رحلة الثروة

مصر ضد السنغال

القنوات الناقلة لمباراة مصر والسنغال في كأس أمم أفريقيا 2025

أضرار النوم على البطن

وضعية نوم شائعة تُدمّر صحتك دون أن تشعر .. تحذير صادم

المظاهرات في إيران

استخدموا الذخيرة الحية .. طبيب يروي لحظات القتـ.ـل الجماعي في شوارع إيران

ترشيحاتنا

جمال شعبان

الزعل بيموت.. جمال شعبان يوجه تحذيرات عاجلة للمواطنين

الذهب والدولار

أسعار الذهب والدولار وحالة الطقس اليوم.. فيديو

صورة أرشيفية

اللجنة الأولمبية تعلن مشاركة مصر في ألعاب البحر المتوسط وتبدأ الاستعدادات

بالصور

تدليك ظهر الزوجة يزيد الحب بين الزوجين بنسبة 15% دراسة حديثة تكشف السر

تدليك ظهر الزوجة يزيد الحب بين الزوجين بنسبة 15% دراسة حديثة تكشف السر
تدليك ظهر الزوجة يزيد الحب بين الزوجين بنسبة 15% دراسة حديثة تكشف السر
تدليك ظهر الزوجة يزيد الحب بين الزوجين بنسبة 15% دراسة حديثة تكشف السر

رجيم صحي متوازن ينزل الوزن بدون حرمان ويخلصك من الكرش في 30 يوما

رجيم صحي متوازن ينزل الوزن بدون حرمان ويخلصك من الكرش في 30 يوم
رجيم صحي متوازن ينزل الوزن بدون حرمان ويخلصك من الكرش في 30 يوم
رجيم صحي متوازن ينزل الوزن بدون حرمان ويخلصك من الكرش في 30 يوم

غداً.. انطلاق امتحانات نصف العام للشهادة الإعدادية بالشرقية

جدول امتحانات
جدول امتحانات
جدول امتحانات

اعتماد 4 مناطق صناعية جديدة ببلبيس وتقنين وضع 591 مصنعا وإتاحة 16 ألف فرصة عمل خلال 2025

مصنع
مصنع
مصنع

فيديو

كيف تشغل طفلك في الإجازة؟

«الإجازة مش موبايل وتابلت»|خبير نفسي يُحذّر من إهدار وقت الأطفال ويكشف روشتة ذكية لاستغلال الإجازة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: إلى اين يتجه العالم المجنون الآن؟!

د. محمد جمعة الأستاذ بكلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر

د. محمد جمعة يكتب : هل هي محاربة البدعة ونشر صحيح العقيدة أم تفكيك لوحدة المسلمين وطمس هويتهم ؟!

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: ترياق الوعي .. طوفان الزيف

د. إيمان شاهين - مدرس إدارة المنزل والمؤسسات بجامعة المنوفية

د. إيمان شاهين تكتب: دور الأسرة في كسر دائرة العنف عبر الأجيال

مي حمدي

مي حمدي تكتب: إلى كل أم.. إملأي وعائك!

المزيد