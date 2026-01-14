تعرف على موعد عرض الحلقة الأخيرة من «ميد تيرم»

تستعد منصة watch it لطرح الحلقة الأخيرة من مسلسل “ميد تيرم” يوم الخميس القادم، بعدما حقق نجاحا كبيرا خلال فترة عرضه.

مسلسل “ميد تيرم” من بطولة ياسمينا العبد، ويوسف رأفت، وجلا هشام، ومحمد نايف، وزياد ظاظا، ودنيا وائل، إلى جانب مجموعة من الوجوه الشابة.

العمل من قصة مريم الباجوري ومحمد صادق، وسيناريو وحوار ورشة براح، ومن إخراج مريم الباجوري.

ويراهن المسلسل على تقديم صورة واقعية لأزمات الجيل الجديد، حيث يناقش طموحاتهم ومخاوفهم والضغوط النفسية التي يعيشونها في ظل تسارع الحياة، بعيدًا عن الصور النمطية التقليدية، ما جعله يحظى بتفاعل لافت منذ عرض حلقاته الأولى.