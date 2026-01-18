برودة شديدة ليلًا.. الأرصاد تحذر من انخفاض يصل إلى 7 درجات

أكد الدكتور محمود القياتي، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن الحالة الجوية تشهد استقرارًا نسبيًا خلال الفترة الحالية على أغلب أنحاء الجمهورية.

وأوضح القياتي، خلال تصريحات تلفزيونية، أن درجات الحرارة تسجل نحو 20 درجة مئوية على القاهرة الكبرى، بينما تصل إلى 25 درجة بمحافظات جنوب الصعيد، مشيرًا إلى أن ساعات الليل تشهد انخفاضًا ملحوظًا في درجات الحرارة قد يصل إلى 7 درجات مئوية، ما يعكس تذبذبًا واضحًا بين حرارة النهار والليل.

الأحوال الجوية مستقرة

وأضاف أن الأحوال الجوية مستقرة نسبيًا على مختلف الأنحاء، مع تسجيل درجات حرارة أعلى من معدلاتها الطبيعية بنحو درجة مئوية واحدة.

فرص لسقوط أمطار

وأشار إلى وجود فرص لسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على محافظات الساحل الشمالي والوجه البحري، لافتًا إلى أن القاهرة الكبرى قد تشهد أمطارًا خفيفة وضعيفة وغير مؤثرة، مع وجود فرص لسقوط أمطار يوم الثلاثاء تتراوح شدتها بين الخفيفة والمتوسطة على بعض المناطق.

الشبورة تعد الظاهرة الجوية

وأوضح أن الشبورة المائية تعد الظاهرة الجوية الأبرز خلال هذه الأيام، وقد تكون كثيفة أحيانًا على الطرق الزراعية والصحراوية، ما يؤدي إلى انخفاض الرؤية الأفقية، مؤكدًا أنها تتلاشى تدريجيًا بدءًا من الساعة الثامنة صباحًا.