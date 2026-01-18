قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الوزراء: التراث الثقافي غير المادي ذاكرة حية للشعوب ووعاء تختزن فيه تجاربها وقيمها
عمرو الليثي في برنامج أبواب الخير: كل اختيارات الله صالحة
فاجعة في ميت عاصم.. بدء تشريح جثامين 5 أطفال ضحايا تسريب غاز بالقليوبية استعدادا لدفنهم
نهائي أمم إفريقيا 2025 بين المغرب والسنغال.. ماذا يحدث إذا انتهت المباراة بالتعادل وقت إضافي أم ركلات ترجيح مباشرة؟
الأرصاد: طقس شديد البرودة ليلًا وتحذيرات من الضباب والأمطار اليوم الأحد
سيطرة لأسود الأطلس.. تاريخ مواجهات المغرب والسنغال قبل نهائي أمم أفريقيا
صلاة الضحى.. اعرف حكمها وفضلها ووقتها وكيفية أدائها وعبادة تعادل أجرها
الإفتاء تستطلع هلال شهر شعبان اليوم.. اقتربت نفحات رمضان
موعد مباراة ريال سوسيداد وبرشلونة بالدوري الإسباني والقنوات الناقلة
تعرف على درجات حرارة البلاد اليوم.. تفاصيل
قفزة قوية للذهب .. وهذا سعر عيار 24 الآن
إجازة 25 يناير.. اعرف حقك في حالة عدم الحصول على العطلة الرسمية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

الأرصاد: طقس شديد البرودة ليلًا وتحذيرات من الضباب والأمطار اليوم الأحد

أرشيفية
أرشيفية
منار عبد العظيم

قالت منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إن الهيئة العامة للأرصاد أعلنت تفاصيل حالة الطقس اليوم الأحد، موضحة أن البلاد تشهد طقسًا شديد البرودة خلال ساعات النهار، يميل للدفء نسبيًا وقت الظهيرة، على أن تعود الأجواء شديدة البرودة مرة أخرى خلال ساعات الليل.

حالة الطقس اليوم 

وأضافت غانم خلال صباح الخير يا مصر أن هيئة الأرصاد حذّرت في بيان رسمي من تكون الشبورة المائية الكثيفة، والتي قد تصل إلى حد الضباب على عدد من الطرق، مطالبة المواطنين وقائدي المركبات بتوخي الحذر أثناء القيادة، خاصة في ساعات الصباح الباكر.

وأوضحت أن الشبورة المائية تستمر حتى الساعة العاشرة صباحًا، وتؤثر على مناطق من السواحل الشمالية، ومدن القناة، والوجه البحري، والقاهرة الكبرى، وشمال الصعيد، ووسط سيناء.

وفيما يتعلق بحالة الأمطار، أشارت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد إلى وجود فرص لسقوط أمطار متوسطة على مناطق من مرسى مطروح، والإسكندرية، وكفر الشيخ، والبحيرة، ودمياط، وبورسعيد، بينما تتوافر فرص لسقوط أمطار خفيفة على جنوب الوجه البحري ومدن القناة، وقد تمتد بشكل ضعيف إلى بعض مناطق القاهرة الكبرى.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأحد

القاهرة الكبرى: العظمى 20 – الصغرى 10

جنوب الوجه البحري ومدن القناة: العظمى 19 – الصغرى 9

السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري: العظمى 19 – الصغرى 11

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: العظمى 23 – الصغرى 14

شمال الصعيد: العظمى 20 – الصغرى 6

جنوب الصعيد: العظمى 23 – الصغرى 10

وأكدت منار غانم استمرار متابعة الهيئة للتغيرات الجوية أولًا بأول، مع إصدار التحذيرات اللازمة حفاظًا على سلامة المواطنين.

هيئة الأرصاد الجوية الهيئة العامة للأرصاد درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأحد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مدبولي

3 أيام راحة.. قرار حكومي مرتقب بشأن إجازة 25 يناير

موعد إجازة 25 يناير 2026 وعيد الشرطة للقطاعين العام والخاص

موعد إجازة 25 يناير 2026 وعيد الشرطة للقطاعين العام والخاص

الطفل مالك الضحية

عايزة حق ابني.. والدة طالب الإعدادي بالبحيرة تستغيث بعد 50 غرزة لـ ابنها من صديقه | خاص

موعد صرف مرتبات يناير 2026 بعد التبكير الرسمي من وزارة المالية

موعد صرف مرتبات يناير 2026 بعد التبكير الرسمي من وزارة المالية

القنوات الناقلة لنهائي أمم إفريقيا 2026 بين المغرب والسنغال مجانًا

القنوات الناقلة لنهائي أمم إفريقيا 2026 بين المغرب والسنغال مجانًا

محمد رمضان

مكلفوش نفسهم يعتذروا.. محمد رمضان يكشف سر استبعاده من الغناء في نهائي كأس الأمم الإفريقية

هادي رياض

الغندور يكشف تفاصيل اتفاق الأهلي وبتروجيت على انتقال هادي رياض

وزارة التضامن الإجتماعي

رجل أعمال يعتدي على أيتام بمصر الجديدة.. مدير الرعاية المؤسسية بوزارة التضامن يروي التفاصيل

ترشيحاتنا

الدكتور حسين الثقافي

جامعة مركز الهند تشارك في مؤتمر «المهن في الإسلام ومستقبلها » بالقاهرة

الشهادات الأزهرية الإعدادية والإبتدائية يؤدون اليوم امتحانات اللغة العربية وحساب المثلثات

الشهادات الأزهرية الإعدادية والابتدائية يؤدون اليوم امتحانات اللغة العربية وحساب المثلثات

مفتي أوزبكستان يصل إلى القاهرة للمشاركة في المؤتمر الدولي السادس والثلاثين للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية

مفتي أوزبكستان يصل إلى القاهرة للمشاركة في المؤتمر الـ36 للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية

بالصور

بعد شائعات طلاقهما.. دنيا سمير غانم رفقة زوجها في حفل جوي أووردز

بعد شائعات طلاقهمم..دنيا سمير غانم رفقة رامى رضوان فى حفل جوي أووردز
بعد شائعات طلاقهمم..دنيا سمير غانم رفقة رامى رضوان فى حفل جوي أووردز
بعد شائعات طلاقهمم..دنيا سمير غانم رفقة رامى رضوان فى حفل جوي أووردز

التفاصيل الكاملة لحفل JOY AWARDS وقائمة الجوائز

تكريم فاروق حسني
تكريم فاروق حسني
تكريم فاروق حسني

فساتين النجمات بالأسود تخطف القلوب في Joy Awards.. أناقة بلا منافس

النجمات بالاسود
النجمات بالاسود
النجمات بالاسود

يسرا تتألق بفستان ذهبى فى حفل joy awards

يسرا تتألق بفستان ذهبى فى حفل joy awards
يسرا تتألق بفستان ذهبى فى حفل joy awards
يسرا تتألق بفستان ذهبى فى حفل joy awards

فيديو

حسام حبيب

بعد أزمة شيرين عبد الوهاب.. حسام حبيب: أنا مش صعبان عليّا غيرك | فيديوجراف

زوجو زيجز

فتاة من خارج الوسط الفني .. من هي زوجة ويجز؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

زينب عبد الباقي

زينب عبد الباقي تكتب: متون مضيئة إلى عوالم الأحلام

نعمة الشنشوري

نعمة مصطفى الشنشوري تكتب: الصلاة هدية السماء

د. أمل منصور

د.امل منصور تكتب: الفرح كحدث عاطفي أم كعرض جماهيري.. كيف سرقت الترندات بساطة البدايات؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: طهران تنتفض.. وإسرائيل تترقب بحذر!!

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: إلى اين يتجه العالم المجنون الآن؟!

المزيد