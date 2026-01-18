الأرصاد: طقس شديد البرودة ليلًا وتحذيرات من الضباب والأمطار اليوم الأحد

قالت منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إن الهيئة العامة للأرصاد أعلنت تفاصيل حالة الطقس اليوم الأحد، موضحة أن البلاد تشهد طقسًا شديد البرودة خلال ساعات النهار، يميل للدفء نسبيًا وقت الظهيرة، على أن تعود الأجواء شديدة البرودة مرة أخرى خلال ساعات الليل.

حالة الطقس اليوم

وأضافت غانم خلال صباح الخير يا مصر أن هيئة الأرصاد حذّرت في بيان رسمي من تكون الشبورة المائية الكثيفة، والتي قد تصل إلى حد الضباب على عدد من الطرق، مطالبة المواطنين وقائدي المركبات بتوخي الحذر أثناء القيادة، خاصة في ساعات الصباح الباكر.

وأوضحت أن الشبورة المائية تستمر حتى الساعة العاشرة صباحًا، وتؤثر على مناطق من السواحل الشمالية، ومدن القناة، والوجه البحري، والقاهرة الكبرى، وشمال الصعيد، ووسط سيناء.

وفيما يتعلق بحالة الأمطار، أشارت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد إلى وجود فرص لسقوط أمطار متوسطة على مناطق من مرسى مطروح، والإسكندرية، وكفر الشيخ، والبحيرة، ودمياط، وبورسعيد، بينما تتوافر فرص لسقوط أمطار خفيفة على جنوب الوجه البحري ومدن القناة، وقد تمتد بشكل ضعيف إلى بعض مناطق القاهرة الكبرى.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأحد

القاهرة الكبرى: العظمى 20 – الصغرى 10

جنوب الوجه البحري ومدن القناة: العظمى 19 – الصغرى 9

السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري: العظمى 19 – الصغرى 11

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: العظمى 23 – الصغرى 14

شمال الصعيد: العظمى 20 – الصغرى 6

جنوب الصعيد: العظمى 23 – الصغرى 10

وأكدت منار غانم استمرار متابعة الهيئة للتغيرات الجوية أولًا بأول، مع إصدار التحذيرات اللازمة حفاظًا على سلامة المواطنين.