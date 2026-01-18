الأرصاد: طقس مستقر مع تذبذب بين النهار والليل.. وفرص أمطار خفيفة

قال الدكتور محمود القياتي، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إن الأحوال الجوية مستقرة نسبيًا على أغلب أنحاء البلاد خلال الفترة الحالية، حيث سجلت درجات الحرارة نحو 20 درجة مئوية في القاهرة الكبرى، بينما تصل إلى 25 درجة بمحافظات جنوب الصعيد.

وأضاف أن الليل يشهد انخفاضًا كبيرًا في درجات الحرارة قد يصل إلى 7 درجات مئوية، مما يعكس تذبذبًا واضحًا بين حرارة النهار والليل.

فرص لسقوط أمطار

وأوضح القياتي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية كريمة عوض في برنامج "حديث القاهرة" على قناة "القاهرة والناس"، أن درجات الحرارة أعلى من المعدلات الطبيعية بنحو درجة واحدة، مع وجود فرص لسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على محافظات الساحل الشمالي والوجه البحري، بينما قد تشهد القاهرة الكبرى أمطارًا ضعيفة وخفيفة غير مؤثرة.

وأضاف أن يوم الثلاثاء قد يشهد تساقط أمطار متفرقة تتراوح شدتها بين الخفيفة والمتوسطة في بعض المناطق.

الطرق الزراعية والصحراوية

وأشار القياتي إلى أن الشبورة المائية تمثل الظاهرة الجوية الأبرز خلال هذه الأيام، وقد تكون كثيفة أحيانًا على الطرق الزراعية والصحراوية، مسببة انخفاضًا كبيرًا في الرؤية الأفقية، لكنها تتلاشى تدريجيًا بدءًا من الساعة الثامنة صباحًا.