تجديد أم احتراف؟.. الزمالك يتمسك بـ«سقف مالي» ووكيل محمد السيد يرفع المطالب
أفضل 10 وجبات عشاء في وقت متأخر من الليل
الأرصاد: طقس مستقر مع تذبذب بين النهار والليل.. وفرص أمطار خفيفة
دعاء آخر ليلة من رجب للرزق وقضاء الحاجة .. أدركها بـ 13 كلمة
سعر بيجو 301 موديل 2020 المُستعملة داخل السوق المصري
الدفاعات الجوية الروسية تُسقط 34 مُسيّرة أوكرانية خلال 3 ساعات
موعد مباراة الأهلى ويانج أفريكانز التنزانى فى دوري أبطال أفريقيا
اهتمام فرنسي وخلافات التجديد تضع محمد السيد أمام قرار حاسم مع الزمالك
خناقة قلعة ميت عقبة .. تفاصيل مُثيرة في طعـ.ـن فرد أمن وآخر من عضو بنادي الزمالك
فيفي عبده تشيد بـ«صدى البلد» من حفل Joy Awards.. وتكشف تفاصيل مفاجأتها الرمضانية
رجل أعمال يعتدي على أيتام بمصر الجديدة.. مدير الرعاية المؤسسية بوزارة التضامن يروي التفاصيل
عمرو الحديدي: منتخب مصر قدّم بطولة تفوق التوقعات .. وبلدنا مليئة بالمواهب
الأرصاد: طقس مستقر مع تذبذب بين النهار والليل.. وفرص أمطار خفيفة

محمد البدوي

قال الدكتور محمود القياتي، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إن الأحوال الجوية مستقرة نسبيًا على أغلب أنحاء البلاد خلال الفترة الحالية، حيث سجلت درجات الحرارة نحو 20 درجة مئوية في القاهرة الكبرى، بينما تصل إلى 25 درجة بمحافظات جنوب الصعيد.

 وأضاف أن الليل يشهد انخفاضًا كبيرًا في درجات الحرارة قد يصل إلى 7 درجات مئوية، مما يعكس تذبذبًا واضحًا بين حرارة النهار والليل.

وأوضح القياتي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية كريمة عوض في برنامج "حديث القاهرة" على قناة "القاهرة والناس"، أن درجات الحرارة أعلى من المعدلات الطبيعية بنحو درجة واحدة، مع وجود فرص لسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على محافظات الساحل الشمالي والوجه البحري، بينما قد تشهد القاهرة الكبرى أمطارًا ضعيفة وخفيفة غير مؤثرة. 

وأضاف أن يوم الثلاثاء قد يشهد تساقط أمطار متفرقة تتراوح شدتها بين الخفيفة والمتوسطة في بعض المناطق.

وأشار القياتي إلى أن الشبورة المائية تمثل الظاهرة الجوية الأبرز خلال هذه الأيام، وقد تكون كثيفة أحيانًا على الطرق الزراعية والصحراوية، مسببة انخفاضًا كبيرًا في الرؤية الأفقية، لكنها تتلاشى تدريجيًا بدءًا من الساعة الثامنة صباحًا.

