الأرصاد تحذر: فرص سقوط أمطار متوسطة على هذه الأماكن

أكد الدكتور محمود القياتي، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن الحالة الجوية تشهد استقرارًا نسبيًا خلال الفترة الحالية على أغلب أنحاء البلاد، موضحًا أن درجات الحرارة تسجل نحو 20 درجة مئوية على القاهرة الكبرى، بينما تصل إلى 25 درجة بمحافظات جنوب الصعيد، مشيرًا إلى أن ساعات الليل تشهد انخفاضًا كبيرًا في درجات الحرارة، حيث قد تصل إلى 7 درجات مئوية، وهو ما يعكس وجود تذبذب واضح بين درجات الحرارة نهارًا وليلًا.

وأضاف محمود القياتي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية كريمة عوض، ببرنامج "حديث القاهرة"، عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن الأحوال الجوية مستقرة نسبيًا على كافة الأنحاء، مع تسجيل درجات حرارة أعلى من المعدلات الطبيعية بنحو درجة مئوية واحدة.

وأشار محمود القياتي، إلى وجود فرص لسقوط أمطار تتراوح بين خفيفة ومتوسطة على محافظات الساحل الشمالي والوجه البحري، لافتًا إلى أن القاهرة الكبرى قد تشهد أمطارًا خفيفة وضعيفة وغير مؤثرة، منوهًا بأن هناك فرصًا لسقوط أمطار يوم الثلاثاء تتراوح شدتها بين الخفيفة والمتوسطة على بعض المناطق.

وتابع: "الشبورة المائية تعد الظاهرة الجوية الأبرز خلال هذه الأيام، وقد تكون كثيفة أحيانًا على الطرق الزراعية والصحراوية، ما يؤدي إلى انخفاض كبير في الرؤية الأفقية، موضحًا أنها تتلاشى تدريجيًا بدءًا من الساعة الثامنة صباحًا".