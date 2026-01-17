قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
موعد مباراة مصر المقبلة بعد انتهاء أمم أفريقيا
الدفاع الروسية: تحرير مستوطنتي بريفولي في دونيتسك وبريلوكي
إزاي تحمي نفسك من تسرب الغاز بالمنزل؟ مدير الحماية المدنية الأسبق يقدم نصائح مهمة
شاهد على فترة الإخوان .. وزير الزراعة: أهنئ أحمد موسى بكتابه أسرار
شبورة وأمطار.. تحذيرات جديدة من الأرصاد بشأن الطقس غدا
موعد إجازة 25 يناير 2026 في مصر
عندنا 3 إصابات .. رامز جلال يعلن مفاجأة عن برنامجه فى رمضان 2026
بايرن ميونخ يقلب الطاولة على لايبزيج ويكتسحه بخماسية بالبوندسليجا
خدوا بالكم من بكرا .. تحذيرات جديدة للأرصاد
وزير الرياضة يهنئ أحمد موسى بإصدار كتابه "أسرار"
شخصية جدعة .. وزير الشؤون النيابية: أحمد موسى كان شاهدا على الكثير من الأحداث في مصر
مش هتزيد عن 7 .. تحذير صادم من الأرصاد
الأرصاد تحذر: فرص سقوط أمطار متوسطة على هذه الأماكن

أمطار
أمطار
هاني حسين

أكد الدكتور محمود القياتي، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن الحالة الجوية تشهد استقرارًا نسبيًا خلال الفترة الحالية على أغلب أنحاء البلاد، موضحًا أن درجات الحرارة تسجل نحو 20 درجة مئوية على القاهرة الكبرى، بينما تصل إلى 25 درجة بمحافظات جنوب الصعيد، مشيرًا إلى أن ساعات الليل تشهد انخفاضًا كبيرًا في درجات الحرارة، حيث قد تصل إلى 7 درجات مئوية، وهو ما يعكس وجود تذبذب واضح بين درجات الحرارة نهارًا وليلًا.

وأضاف محمود القياتي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية كريمة عوض، ببرنامج "حديث القاهرة"، عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن الأحوال الجوية مستقرة نسبيًا على كافة الأنحاء، مع تسجيل درجات حرارة أعلى من المعدلات الطبيعية بنحو درجة مئوية واحدة.

وأشار محمود القياتي، إلى وجود فرص لسقوط أمطار تتراوح بين خفيفة ومتوسطة على محافظات الساحل الشمالي والوجه البحري، لافتًا إلى أن القاهرة الكبرى قد تشهد أمطارًا خفيفة وضعيفة وغير مؤثرة، منوهًا بأن هناك فرصًا لسقوط أمطار يوم الثلاثاء تتراوح شدتها بين الخفيفة والمتوسطة على بعض المناطق.

وتابع: "الشبورة المائية تعد الظاهرة الجوية الأبرز خلال هذه الأيام، وقد تكون كثيفة أحيانًا على الطرق الزراعية والصحراوية، ما يؤدي إلى انخفاض كبير في الرؤية الأفقية، موضحًا أنها تتلاشى تدريجيًا بدءًا من الساعة الثامنة صباحًا".

نعمة الشنشوري

نعمة مصطفى الشنشوري تكتب: الصلاة هدية السماء

د. أمل منصور

د.امل منصور تكتب: الفرح كحدث عاطفي أم كعرض جماهيري.. كيف سرقت الترندات بساطة البدايات؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: طهران تنتفض.. وإسرائيل تترقب بحذر!!

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: إلى اين يتجه العالم المجنون الآن؟!

د. محمد جمعة الأستاذ بكلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر

د. محمد جمعة يكتب : هل هي محاربة البدعة ونشر صحيح العقيدة أم تفكيك لوحدة المسلمين وطمس هويتهم ؟!

