صقيع وسحب منخفضة.. الأرصاد تحذر من ظواهر جوية تضرب مصر خلال ساعات

“احذروا الشبورة”.. أطلقت هيئة الأرصاد الجوية تحذيرا للمواطنين بسبب تواجد شبورة مائية في الصباح الباكل مما يقلل من الرؤية الأفقية على الطرق.

شبورة مائية كثيفة

كشفت منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية عن تفاصيل حالة الطقس اليوم ودرجات الحرارة المتوقعة.

وقالت منار غانم، في تصريحات تليفزيونية إن الأجواء شتوية مستقرة ودرجات الحرارة حول معدلاتها الطبيعية في مثل هذا الوقت، محذرة من تكون الشبورة المائية الكثيفة خلال الصباح الباكر.

وأضافت أن وجود نسب رطوبة خلال فترة الليل يعمل على الشعور بأن الجو أكثر دفئا، متابعة: قيم درجات الحرارة في فترات الليل منخفضة بشكل كبير تصل إلى 10 درجات على القاهرة الكبرى وتصل في بعض المحافظات إلى 5 درجات في شمال الصعيد.

صقيع على المزروعات

ولفتت إلى أن هناك فرص لتكون الصقيع على المزروعات في بعض الأماكن، مضيفة: العظمى في القاهرة الكبرى تصل إلى 20 أو 19 درجة، لتكون الأجواء مائلة للدفء.

ونوهت بأن فرص تساقط الأمطار تزيد عن الأيام الماضية، خاصة على المحافظات الساحلية، متابعة: أغلب الظواهر الجوية المتوقعة مستقرة، وعلى المواطنين الالتزام بارتداء الملابس الشتوية والقيادة بهدوء.

تكاثر السحب المنخفضة

نشرت هيئة الأرصاد الجوية، صورًا للأقمار الصناعية وخرائط الطقس، تشير إلى تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على بعض المناطق من السواحل الشمالية الغربية، تحديدًا مدينة الإسكندرية.

سحب منخفضة تغطي سواحل البلاد الغربية



وتمتد السحب المنخفضة إلى مناطق من شمال الوجه البحرى يصاحبها فرص سقوط أمطار متفاوتة الشدة، يأتي هذا بعد تحسن الرؤية الأفقية على بعض الطرق بعد الشبورة المائية التي شهدتها هذه المناطق صباحا، وتسببت في انخفاض الرؤية.

طقس شديد البرودة

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس المتوقعة خلال الفترة من اليوم السبت 17 يناير 2026 وحتى الأربعاء 21 يناير 2026، مؤكدةً أن البلاد ستشهد طقسا شديد البرودة في الصباح الباكر، مائلًا للدفء نهارًا، وشديد البرودة ليلًا على أغلب الأنحاء.

وأشارت الهيئة، إلى تكوّن الصقيع على المزروعات في مناطق شمال الصعيد ووسط سيناء والصحراء الغربية؛ ما يستدعي اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية المحاصيل الزراعية.

وحذرت هيئة الأرصاد من تكوّن شبورة مائية اعتبارًا من الساعة 10:30 صباحًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، خاصة الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ووسط سيناء وشمال الصعيد، وقد تكون كثيفة أحيانًا على بعض الطرق.

ولفتت "الهيئة" إلى وجود فرص لسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة يومي السبت 17 يناير والأحد 18 يناير على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة.

ونوهت هيئة الأرصاد الجوية، إلى وجود نشاط للرياح خلال الفترة من الأحد 18 يناير وحتى الأربعاء 21 يناير على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري وجنوب سيناء، وذلك على فترات متقطعة.