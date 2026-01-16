أمطار على هذه المناطق .. بيان عاجل من الأرصاد

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس غدًا السبت الموافق 17 يناير 2026، مشيرة إلى استمرار الانخفاض في درجات الحرارة، ليسود طقس شديد البرودة في الصباح الباكر، مائل للدفء نهارًا شديد البرودة ليلًا على أغلب الأنحاء كما يتكون الصقيع على المزروعات على شمال الصعيد ووسط سيناء والصحراء الغربية.

سحب منخفضة ورذاذ خفيف

تظهر بعض السحب منخفضة على مناطق من الوجه البحري والقاهرة الكبرى، ومدن القناة قد ينتج عنها سقوط رذاذ خفيف وغير مؤثر على بعض المناطق.

فرص سقوط أمطار

فرص أمطار خفيفة قد تكون متوسطة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري، إلى جانب فرص لسقوط أمطار على السواحل الشمالية الشرقية.

حالة البحرين المتوسط والأحمر

بالنسبة لحالة البحر المتوسط فيكون خفيفا إلى معتدل، وارتفاع الأمواج يتراوح بين متر ومتر ونصف، بالنسبة للبحر الأحمر يكون خفيف إلى معتدل، وارتفاع الأمواج يتراوح بين 1 و1.75 متر.

درجات الحرارة يوم السبت 17 يناير 2026

القاهرة الكبرى وجنوب الوجه البحري 19 11.

السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري 19 10.

شمال الصعيد 21 05.

جنوب الصعيد 24 09.

درجات الحرارة يوم الأحد 18 يناير 2026

القاهرة الكبرى وجنوب الوجه البحري 19 11

السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري 18 11

شمال الصعيد 20 06

جنوب الصعيد 10 23