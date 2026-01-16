جامعة العاصمة تحصد إنجازات نوعية في التعليم والبحث والرياضة مع انطلاقة قوية لعام 2026

تواصل جامعة العاصمة (حلوان سابقًا) ترسيخ مكانتها كصرح أكاديمي رائد، من خلال سلسلة متواصلة من الإنجازات والفعاليات التي تعكس رؤيتها الشاملة لبناء الإنسان وخدمة المجتمع، وذلك تحت قيادة الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة.



وعلى الصعيد الأكاديمي، حقق فريق كلية الحقوق إنجازًا دوليًا بتأهله رسميًا إلى دور الـ32 في منافسة التحكيم التجاري الدولي السعودي، المقامة تحت إشراف المركز السعودي للتحكيم التجاري وبالشراكة مع لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي (UNCITRAL)، ضمن فعاليات أسبوع الرياض الدولي لتسوية المنازعات في فبراير 2026.

كما استضافت الجامعة وفد مشروع الماجستير الدولي في التكنولوجيا المالية (Erasmus+) في إطار دعم الشراكات الأكاديمية الدولية وتطوير البرامج البينية الحديثة.



وفي مجال البحث العلمي، بحثت جامعة العاصمة آفاق التعاون مع المركز القومي لبحوث المياه لدعم البحث التطبيقي ومواجهة تحديات التغيرات المناخية، إلى جانب توجيه رئاسي بترجمة استضافة اتحاد الجامعات الروسية والعربية إلى مشروعات تعاون فعالة تخدم التعليم والبحث العلمي.



وعلى المستوى الإداري، عقدت الجامعة اجتماعًا موسعًا لمتابعة آليات تيسير الإجراءات على الطلاب المصريين والوافدين، وتطوير منظومة التحصيل المالي وتحسين الأداء الإداري داخل الكليات، بما يواكب توجهات الجمهورية الجديدة، مع التأكيد على سرعة إعلان نتائج الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 2025/2026.



وفي إطار التحول الرقمي، نظمت الجامعة ندوة تثقيفية حول الأمن السيبراني لتعزيز وعي القيادات الإدارية بحماية البيانات وضمان استمرارية العمل المؤسسي.



أما في مجال الدمج المجتمعي، واصلت جامعة العاصمة ريادتها في دعم وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من خلال فعاليات متنوعة ضمن المبادرة الوطنية «تمكين»، شملت ورشًا فنية دامجة وعرض قصص نجاح ملهمة، بالتزامن مع الاحتفال باليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة، تأكيدًا على قيم العدالة والمساواة.



وفي الشأن الثقافي والفني، نظمت الجامعة زيارات طلابية لمتحف الفن المعاصر بمجمع الفنون والثقافة، لتعزيز الهوية الفنية، كما تألق طلاب كلية الفنون التطبيقية في مهرجان «إبداع» بوصول أعمالهم إلى المنافسات النهائية في مجال الأفلام القصيرة.



وعلى الصعيد الرياضي، شهد نادي جامعة حلوان انطلاقة قوية في عام 2026، تُوجت بإنجازات بارزة أبرزها تألق فريق التايكوندو في بطولة معاهد مصر، واستضافة معسكر مغلق لمنتخب مصر لكرة القدم للساق الواحدة استعدادًا لكأس العالم، إلى جانب إطلاق منظومة متكاملة من الأكاديميات الرياضية والفنية والترفيهية.



وفي إطار دورها المجتمعي، نظمت الجامعة معرضًا خيريًا للملابس بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني، وأطلقت مبادرة «سفراء وافدين العاصمة» لتمكين الطلاب الوافدين وتعزيز دورهم القيادي داخل المجتمع الجامعي.



كما كشفت الجامعة عن ملامح مشروع المجمع الطبي الجديد، باعتباره أحد المشروعات الاستراتيجية الكبرى، الذي يهدف إلى دعم المنظومة الصحية والتعليمية والبحثية، وتقديم خدمات طبية متكاملة للطلاب والمجتمع المحلي وفق أحدث المعايير العالمية.

وتؤكد هذه الإنجازات المتنوعة التزام جامعة العاصمة برسالتها التعليمية والمجتمعية، وسعيها المستمر لبناء جامعة عصرية تسهم بفاعلية في تحقيق رؤية مصر 2030 ومتطلبات الجمهورية الجديدة.