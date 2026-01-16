قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
القمة العالمية للحكومات 2026 تنطلق بأبوظبي بمشاركة 35 رئيس دولة و500 وزير الشهر المقبل
من الشعراوي إلى السادات ورشدي أباظة | صاحب معرض سيارة إمام الدعاة يكشف مواصفاتها.. وهذه حكاية مركبات أخرى لزعماء وفنانين
تصعيد إسرائيلي واسع في وسط وجنوب غزة.. قصف مكثف ونسف منازل واستهداف مناطق النازحين
رضا بهلوي: الجمهورية الإسلامية ستسقط وسأعود إلى إيران
تقارير: مانشستر سيتي ينهي صفقة مدافع كريستال بالاس
عطل عالمي يضرب منصة إكس المملوكة لإيلون ماسك
مدرب نيجيريا يعبر عن خيبة أمله بعد الخسارة أمام المغرب ويستعد لمواجهة مصر
‏السنغال لا تنتصر أمام أصحاب الأرض في الأدوار الإقصائية بأمم إفريقيا
أبو الغيط يرحب بتشكيل لجنة التكنوقراط الفلسطينية لإدارة غزة
جامعة العاصمة تحصد إنجازات نوعية في التعليم والبحث والرياضة مع انطلاقة قوية لعام 2026
رضا بهلوي عن هجوم أمريكي ضد إيران: ترامب رجل يفي بوعوده
ابتزاز اقتصادي .. ترامب يهدد الدول المعارضة لضم جرينلاند بفرض رسوم جمركية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

جامعة العاصمة تحصد إنجازات نوعية في التعليم والبحث والرياضة مع انطلاقة قوية لعام 2026

جانب من الفاعليات
جانب من الفاعليات
حسام الفقي

تواصل جامعة العاصمة (حلوان سابقًا) ترسيخ مكانتها كصرح أكاديمي رائد، من خلال سلسلة متواصلة من الإنجازات والفعاليات التي تعكس رؤيتها الشاملة لبناء الإنسان وخدمة المجتمع، وذلك تحت قيادة  الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة.


وعلى الصعيد الأكاديمي، حقق فريق كلية الحقوق إنجازًا دوليًا بتأهله رسميًا إلى دور الـ32 في منافسة التحكيم التجاري الدولي السعودي، المقامة تحت إشراف المركز السعودي للتحكيم التجاري وبالشراكة مع لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي (UNCITRAL)، ضمن فعاليات أسبوع الرياض الدولي لتسوية المنازعات في فبراير 2026. 

كما استضافت الجامعة وفد مشروع الماجستير الدولي في التكنولوجيا المالية (Erasmus+) في إطار دعم الشراكات الأكاديمية الدولية وتطوير البرامج البينية الحديثة.


وفي مجال البحث العلمي، بحثت جامعة العاصمة آفاق التعاون مع المركز القومي لبحوث المياه لدعم البحث التطبيقي ومواجهة تحديات التغيرات المناخية، إلى جانب توجيه رئاسي بترجمة استضافة اتحاد الجامعات الروسية والعربية إلى مشروعات تعاون فعالة تخدم التعليم والبحث العلمي.


وعلى المستوى الإداري، عقدت الجامعة اجتماعًا موسعًا لمتابعة آليات تيسير الإجراءات على الطلاب المصريين والوافدين، وتطوير منظومة التحصيل المالي وتحسين الأداء الإداري داخل الكليات، بما يواكب توجهات الجمهورية الجديدة، مع التأكيد على سرعة إعلان نتائج الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 2025/2026.


وفي إطار التحول الرقمي، نظمت الجامعة ندوة تثقيفية حول الأمن السيبراني لتعزيز وعي القيادات الإدارية بحماية البيانات وضمان استمرارية العمل المؤسسي.
 

أما في مجال الدمج المجتمعي، واصلت جامعة العاصمة ريادتها في دعم وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من خلال فعاليات متنوعة ضمن المبادرة الوطنية «تمكين»، شملت ورشًا فنية دامجة وعرض قصص نجاح ملهمة، بالتزامن مع الاحتفال باليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة، تأكيدًا على قيم العدالة والمساواة.
 

وفي الشأن الثقافي والفني، نظمت الجامعة زيارات طلابية لمتحف الفن المعاصر بمجمع الفنون والثقافة، لتعزيز الهوية الفنية، كما تألق طلاب كلية الفنون التطبيقية في مهرجان «إبداع» بوصول أعمالهم إلى المنافسات النهائية في مجال الأفلام القصيرة.


وعلى الصعيد الرياضي، شهد نادي جامعة حلوان انطلاقة قوية في عام 2026، تُوجت بإنجازات بارزة أبرزها تألق فريق التايكوندو في بطولة معاهد مصر، واستضافة معسكر مغلق لمنتخب مصر لكرة القدم للساق الواحدة استعدادًا لكأس العالم، إلى جانب إطلاق منظومة متكاملة من الأكاديميات الرياضية والفنية والترفيهية.


وفي إطار دورها المجتمعي، نظمت الجامعة معرضًا خيريًا للملابس بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني، وأطلقت مبادرة «سفراء وافدين العاصمة» لتمكين الطلاب الوافدين وتعزيز دورهم القيادي داخل المجتمع الجامعي.


كما كشفت الجامعة عن ملامح مشروع المجمع الطبي الجديد، باعتباره أحد المشروعات الاستراتيجية الكبرى، الذي يهدف إلى دعم المنظومة الصحية والتعليمية والبحثية، وتقديم خدمات طبية متكاملة للطلاب والمجتمع المحلي وفق أحدث المعايير العالمية.
وتؤكد هذه الإنجازات المتنوعة التزام جامعة العاصمة برسالتها التعليمية والمجتمعية، وسعيها المستمر لبناء جامعة عصرية تسهم بفاعلية في تحقيق رؤية مصر 2030 ومتطلبات الجمهورية الجديدة.

جامعة العاصمة بناء الإنسان وخدمة المجتمع كلية الحقوق

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

زيادة المرتبات 2026

رسميًا| موعد زيادة المرتبات 2026 لموظفي الحكومة.. وقرار هام بشأن مستحقات يناير

صورة ارشيفية

«تصل إلى الوفاة»..تحذير طبي من خطورة تريند «كوباية الشاي»

الذهب

300 جنيه نزولًا.. مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن بعد أعلى قمة

إجازة 45 يومًا بأمر القانون.. بشرى للموظفين في 2026

إجازة 45 يومًا بأمر القانون.. بشرى للموظفين في 2026

لحظة الحادث

حادث دهس جديد بأكتوبر.. طالب ثانوي يقتحم رصيف ويدهس سيدة وابنها ويصيب ابنتها

حسام حسن

سؤال غير محترم ولن أرد عليك.. رد ناري من حسام حسن على إعلامي مغربي

سعر الذهب

سعر الذهب اليوم الجمعة في مصر.. وعيار 21 الآن

سعر الذهب اليوم

ارتفاع سعر الذهب اليوم الجمعة 16 يناير 2026.. عيار 21 بكام؟

ترشيحاتنا

أذكار المساء مكتوبة

أذكار المساء مكتوبة.. أدعية النبي الصحيحة اغتنم أجرها

مفتي الهند وكبار العلماء خلال المؤتمر

مفتي الهند يختتم رحلة كيرالا بمؤتمر الإسراء والمعراج

مخطوط أزهري

مخطوط أزهري يرى النور بعد عقود: «الاشتقاق وأثره في اللغة العربية» بمعرض الكتاب

بالصور

قلة الدهون في الجسم قد ترفع ضغط الدم وتزيد من الجلطات.. دراسة تحذر

ما علاقة الدهون بضغط الدم؟
ما علاقة الدهون بضغط الدم؟
ما علاقة الدهون بضغط الدم؟

تسارع ضربات القلب عند الاستيقاظ .. أسباب خفية ونصائح مهمة للوقاية

أسباب تسارع ضربات القلب عند الاستيقاظ
أسباب تسارع ضربات القلب عند الاستيقاظ
أسباب تسارع ضربات القلب عند الاستيقاظ

نشرة المرأة | كيف يؤدي الجوع إلى الموت بعد وفاة فتاة قنا؟.. تريند كوباية شاي يثير القلق .. ارتفاع ضغط الدم يصيبك بمرض مميت

نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات

الموجة الـ 28.. إزالة 6 حالات تعد على الأراضي الزراعية بالشرقية

ازالة تعدي
ازالة تعدي
ازالة تعدي

فيديو

وفاة محمد إمام

وفاة أحد أبطال مسلسل الغاوي

رسالة شقيق شيرين عبدالوهاب

يوم أسود .. شقيق شيرين عبد الوهاب يفتح النار على كثيرين

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نعمة الشنشوري

نعمة مصطفى الشنشوري تكتب: الصلاة هدية السماء

د. أمل منصور

د.امل منصور تكتب: الفرح كحدث عاطفي أم كعرض جماهيري.. كيف سرقت الترندات بساطة البدايات؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: طهران تنتفض.. وإسرائيل تترقب بحذر!!

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: إلى اين يتجه العالم المجنون الآن؟!

د. محمد جمعة الأستاذ بكلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر

د. محمد جمعة يكتب : هل هي محاربة البدعة ونشر صحيح العقيدة أم تفكيك لوحدة المسلمين وطمس هويتهم ؟!

المزيد