كل ما تريد معرفته عن كشف مجمع سكني أثري متكامل للرهبان

نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، فيديو عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك حول الكشف، الذي توصلت إليه البعثة الأثرية المصرية التابعة للمجلس الأعلى للآثار، ضمن أعمال الحفائر الأثرية الجارية بموقع القرية بالدوير.

وأوضح الفيديو، أن الكشف يسهم في إضافة معلومات جديدة حول طبيعة الاستيطان والمعيشة الرهبانية خلال تلك الفترة.

وتابع الفيديو، أن الكشف الأثري بمركز طما في محافظة سوهاج، قد أسفر عن بقايا مجمع سكني متكامل للرهبان يرجع إلى العصر البيزنطي، وبما يعكس ثراء وتنوع التراث الحضاري ويدعم جهود إبراز الأهمية الأثرية للموقع.