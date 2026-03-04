مسلم ينتقد الوسط الفني: ماشوفتش فيه حد سالك

وجّه مطرب المهرجانات مسلم رسالة غاضبة بشأن الأجواء التي يشهدها الوسط الفني، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

وكتب مسلم: مجال ماشوفتش فيه حد سالك، وكله بيصفر على كله، أنا بعيد أوي عن الناس دي بجد مشوفتش منهم غير مرض وحقد وضحك في الوش وبنحبك، وفي الضهر كلام ومؤامرات، علينا ربنا يحمينا منهم بجد.

كان المطرب مسلم، قد طرح على اليوتيوب، وجميع المنصات الرقمية، ومحطات الراديو، أغنيته الجديدة “قلبي اللي مابيهداش”، كلمات Video Lyrics، وألحان مسلم، وتوزيع موسيقى إسلام شوقي، وهي الأغنية العاشرة من ألبومه الجديد.

ويقدم مسلم في أغنية "قلبي اللي مابيهداش" سلسلة أعماله ذات الطابع الدرامي، ويتناول فيها فكرة “الحوار بينه وبين قلبه”؛ بعد انفصاله عن حبيبه، وعذابه وندمه بسبب هذا الانفصال.

وتأتى هذه الأغنية؛ استكمالا لقصص الأغانى السابقة التي قدمها مسلم، ومنها: غمة

التي طرحها في فبراير الماضي، وجاءت كأغنية دعائية وترويجية للفيلم السينمائي «درويلة».