القمة العالمية للحكومات 2026 تنطلق بأبوظبي بمشاركة 35 رئيس دولة و500 وزير الشهر المقبل
من الشعراوي إلى السادات ورشدي أباظة | صاحب معرض سيارة إمام الدعاة يكشف مواصفاتها.. وهذه حكاية مركبات أخرى لزعماء وفنانين
تصعيد إسرائيلي واسع في وسط وجنوب غزة.. قصف مكثف ونسف منازل واستهداف مناطق النازحين
رضا بهلوي: الجمهورية الإسلامية ستسقط وسأعود إلى إيران
تقارير: مانشستر سيتي ينهي صفقة مدافع كريستال بالاس
عطل عالمي يضرب منصة إكس المملوكة لإيلون ماسك
مدرب نيجيريا يعبر عن خيبة أمله بعد الخسارة أمام المغرب ويستعد لمواجهة مصر
‏السنغال لا تنتصر أمام أصحاب الأرض في الأدوار الإقصائية بأمم إفريقيا
أبو الغيط يرحب بتشكيل لجنة التكنوقراط الفلسطينية لإدارة غزة
جامعة العاصمة تحصد إنجازات نوعية في التعليم والبحث والرياضة مع انطلاقة قوية لعام 2026
رضا بهلوي عن هجوم أمريكي ضد إيران: ترامب رجل يفي بوعوده
ابتزاز اقتصادي .. ترامب يهدد الدول المعارضة لضم جرينلاند بفرض رسوم جمركية
أخبار البلد

بالإنفوجراف.. أبرز أنشطة رئيس مجلس الوزراء هذا الأسبوع

كتب محمود مطاوع

نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء عددًا من الإنفوجرافات عبر منصاته على مواقع التواصل الاجتماعي، استعرض خلالها أبرز أنشطة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال الأسبوع الجاري من 10 حتى 16 يناير 2026، والتي شملت لقاءات واجتماعات وافتتاحات ومتابعة للمشروعات الحيوية.

وتضمنت الأنشطة، جولة ميدانية أجراها رئيس الوزراء، لتفقد أعمال إنشاء ورفع كفاءة عدد من المنشآت الصحية بمحافظتي القاهرة والجيزة، أكد خلالها أن ملف الصحة يحتل أولوية قصوى في أجندة عمل الحكومة تنفيذًا لتوجيهات فخامة رئيس الجمهورية، وتمت الإشارة إلى تنفيذ الدولة أكثر من 1255 مشروعًا صحيًا ضخمًا في الفترة من 2014 إلى 2025، باستثمارات تجاوزت 222 مليار جنيه.

وخلال الجولة، تفقد مستشفى أورام دار السلام (هرمل سابقًا)، ومستجدات الموقف التنفيذي لمشروع إنشاء مستشفى بولاق أبو العلا العام الجديد، بالإضافة إلى متابعة الموقف التنفيذي لمشروع تطوير مدينة النيل الطبية (معهد ناصر)، ومستجدات أعمال تطوير مستشفى "أم المصريين العام" بالجيزة.

وشهد رئيس الوزراء توقيع اتفاقيات وعقود إنشاء مشروعين متكاملين في مجال الطاقة المتجددة وتصنيع مكوناتها محليًا باستثمارات تزيد عن ١.٨ مليار دولار، مشيرًا إلى أن توطين الصناعات المرتبطة بالطاقة المتجددة ركيزة أساسية لتعزيز أمن الطاقة والتحول الأخضر، وأن استقطاب مثل هذه الاستثمارات يعكس ثقة الشركات العالمية في مناخ الاستثمار.

كما أجرى رئيس الوزراء جولة موسعة لافتتاح مشروعات صناعية ولوجستية جديدة بـ "اقتصادية قناة السويس"، أبرزها افتتاح مجمع مصانع "إيليت سولار" لتكنولوجيا الطاقة الشمسية بالمنطقة الصناعية بالسخنة باستثمارات 116 مليون دولار.

وخلال الجولة افتتح مشروع "كامستون" للصناعات المتطورة بمنطقة السخنة الصناعية باستثمارات 8 ملايين دولار، كأول مصنع في مصر لإنتاج أرضيات "SPC" بجودة عالية، بالإضافة إلى التوسعات الجديدة لمركز "كادمار إنترناشونال" اللوجستي باستثمارات 24 مليون دولار.

وافتتح رئيس الوزراء المرحلة الأولى من مشروع "أوبيليسك لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية" بنجع حمادي باستثمارات 600 مليون دولار، وبقدرة تبلغ 500 ميجاوات، بالإضافة إلى 200 ميجاوات/ ساعة من أنظمة تخزين الطاقة بالبطاريات، وقد تم تطويره وإنشاؤه بواسطة شركة "سكاتك" النرويجية، بقدرة إجمالية 1000 ميجاوات.

وخلال الافتتاح تمت الإشارة إلى أن المشروع تم تنفيذه خلال مدة قياسية لا تتجاوز 13 شهرًا منذ توقيع اتفاقية شراء الطاقة، بما يعكس كفاءة التنفيذ وسرعة الإنجاز، ويعد مشروع الطاقة المتجددة هو الأضخم في إفريقيا، إذ يُقام على مساحة تتجاوز 20 كم2، كما يعد أول مشروع على مستوى الجمهورية يدمج بين إنتاج الطاقة المتجددة ونظم تخزين الطاقة بالبطاريات.

كما تفقد رئيس الوزراء خط الإنتاج الجديد لـ "السلك" بشركة مصر للألومنيوم بطاقة 60 ألف طن سنويًا، وأكد أن تطوير "مصر للألومنيوم" يأتي تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتحديث القلاع الصناعية التابعة لقطاع الأعمال العام، وتمت الإشارة إلى أن خط الإنتاج الجديد يضاعف إنتاج الشركة من "سلك الألومنيوم" إلى 120 ألف طن سنويًا، ويمثل خطوة مهمة لتعزيز القيمة المضافة ودعم الصناعة الوطنية.

وشملت الأنشطة، عقد الدكتور مصطفى مدبولي اجتماعًا لمتابعة موقف تنفيذ مشروع إنتاج الهيدروجين الأخضر بقدرة 100 ميجاوات في المنطقة الصناعية بالعين السخنة الذي يتم تنفيذه من خلال شركة "سكاتك" النرويجية، حيث أشاد بالشراكة القائمة بين الحكومة وشركة "سكاتك" التي أحرزت على مدار الفترة الماضية نجاحًا وتقدمًا ملحوظًا في مشروعات الطاقة المتجددة بالسوق المصرية، ونوّه إلى أن هناك مناقشات جارية لبحث إمكانية زيادة نسبة مكون الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة عن 42% بحلول عام 2030، في ظل تلقي طلبات كثيرة للاستثمار في مصر بهذا القطاع الواعد.

كما عقد رئيس الوزراء اجتماعًا لمتابعة ملف حصر التكلفة الاقتصادية لأعداد اللاجئين والمهاجرين المقيمين في مصر، أكد خلاله أهمية متابعة الجهود المعنية بالتعاون مع المنظمات الدولية للحصول على الدعم اللازم للاجئين المتواجدين في مصر؛ خاصةً في ظل الخدمات التي تقدمها الحكومة لهؤلاء الضيوف المقيمين في البلاد.

 ونوه إلى الجهود التي قامت بها الجهات المعنية خلال الفترة الماضية لمتابعة حصر الأعباء الملقاة على عاتق الدولة المصرية في سبيل تقديم الرعاية اللازمة للضيوف المقيمين في مصر.

كما شهد رئيس الوزراء احتفالية صندوق الإسكان الاجتماعي بإنجازات المبادرة الرئاسية "سكن كل المصريين" خلال 10 سنوات والحصول على شهادة "EDGE ADVANCED" من مؤسسة التمويل الدولية، وألقى كلمة وجه خلالها كل الشكر والتقدير لفخامة رئيس الجمهورية الذي تبنى وتابع وما زال يتابع تنفيذ هذا المشروع، وأشار إلى أن "سكن كل المصريين" يعد أول حائط صد لمواجهة النمو العشوائي والتعدي على الأراضي الزراعية.

وخلال الاحتفالية، تمت الإشارة إلى أنه تم تنفيذ أكثر من 790 ألف وحدة سكنية لمحدودي الدخل، وهناك 242 ألف وحدة في مراحل التنفيذ المختلفة حاليًا، فضلًا عن 40 ألف وحدة جار طرحها ضمن آخر الإعلانات التي تم تنفيذها.

وشهد الدكتور مصطفى مدبولي بدء التشغيل التجاري لمحطة البحر الأحمر لتداول الحاويات رقم 1 (RSCT) بميناء السخنة، مؤكدًا أنه يوم مهم في تاريخ المواني المصرية التي تحرص الدولة على تطويرها بهدف تحويل مصر إلى مركز إقليمي للنقل واللوجستيات وتجارة الترانزيت وفقًا لتوجيهات فخامة رئيس الجمهورية.

كما تفقد محطة تداول الحاويات، وشهد وصول السفينة "CMA CGM IRON " القادمة من ميناء بيروت وعلى متنها 13 ألف حاوية، في خطوة تمثل علامة فارقة في مسيرة تطوير الميناء.

وشهد الدكتور مصطفى مدبولي توقيع اتفاقية مشروع "ريكسوس وريكسوس ليفينج – مركز التجارة العالمي بالقاهرة"، مؤكدًا أن تنفيذ هذا المشروع البارز مع شريك عالمي في مجال الضيافة يعزز جهود الدولة للاستفادة من المقومات الواعدة بمنطقة وسط القاهرة واستغلال عناصر الجذب بها لدفع السياحة.

ومن المقرر افتتاح المشروع على مراحل بدءًا من عام 2027، ليكون أول منشأة لعلامة ريكسوس في قلب العاصمة المصرية، وسيُقام المشروع عبر بُرجين، بحيث يُخصص البرج الجنوبي بالكامل لريكسوس ليفينج، بينما سيضم البرج الشمالي غرف الفندق إلى جانب مجموعة من الشقق الفندقية.

وترأس رئيس الوزراء اجتماع الجمعية العمومية لـ "صندوق مصر السيادي"، وخلال الاجتماع تمت الإشارة إلى أن الصندوق شهد نموًا فعليًا تعدى 90% في محفظة الأصول خلال الفترة من 2023 إلى 2025.

كما تم اعتماد الميزانيات والقوائم المالية الخاصة بالصندوق، وكذلك سياسة توزيع الأرباح للشركات المملوكة للدولة التي يتم نقل ملكيتها للصندوق، والموافقة على سياسة توزيع الأرباح المقترحة من مجلس إدارة الصندوق بتوزيع 50% من أرباح هذه الشركات للخزانة العامة للدولة.

رئيس الوزراء نشاط رئيس مجلس الوزراء مجلس الوزراء

