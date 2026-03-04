بميزات احترافية.. بوكو وريدمي تغزو الأسواق بسلسة هواتف جديدة| إليك مواصفاتها

استكمالا لسلسلة إصداراتها، من المتوقع أن تكشف شركة ريدمي عن هاتفي ريدمي K90 ألترا وK90 برو في أبريل من هذا العام في الصين.

وبعد شهرين تقريبًا، قد تُطلق الشركة سلسلة ريدمي K100، التي تضم هاتفي K100 وK100 برو ماكس.

وقد يكون الأخير أقوى هواتف ريدمي الرائدة.

هواتف ريدمي

هاتف Redmi K100 Pro Max

كشف تقرير صدر الشهر الماضي أن هاتفي Redmi K100 وK100 Pro Max قد يعملان بمعالجات Qualcomm Snapdragon من سلسلة 8.

وبينما يُتوقع أن تبقى هذه الأجهزة حصرية للسوق الصينية، فمن المحتمل أن تُطرح نسخ مُعاد تسميتها، تحمل اسمي Poco F9 Pro وF9 Ultra (أو Pro Max)، عالميًا.

كشف تسريب جديد من مصدر موثوق، Digital Chat Station، عن هاتف رائد قادم من سلسلة Redmi، يعمل بشريحة 2 نانومتر.

ويبدو أن هذا الجهاز هو Redmi K100 Pro Max، المزود بمعالج Snapdragon 8 Elite Gen 6 من الجيل التالي بتقنية 2 نانومتر.

وأضاف أن شركة ريدمي قد تختبر نظام كاميرا جديدًا يضم كاميرا رئيسية بدقة 200 ميجابكسل مدعومة بمستشعر 1/1.28 بوصة وعدسة تقريب بيريسكوب متوسطة المدى بدقة 50 ميجابكسل.

في المقابل، يتميز هاتف ريدمي K90 برو ماكس بمعالج سنابدراجون 8 إيليت من الجيل الخامس ونظام كاميرا ثلاثية بدقة 50 ميجابكسل.

لذا، من المرجح أن يضم هاتف Redmi K100 Pro Max كاميرا خلفية رئيسية بدقة 200 ميجابكسل، وعدسة فائقة الاتساع بدقة 50 ميجابكسل، وكاميرا تقريب بصري بدقة 50 ميجابكسل.

أما هاتف Poco F9 Ultra، كونه نسخة مُعاد تسميتها، فقد يضم نفس إعدادات الكاميرا ومعالج Snapdragon 8 Elite من الجيل السادس.

مواصفات هاتفي Redmi K100 Pro Max و Poco F9 Ultra

على الجانب الآخر، لا تزال باقي مواصفات هاتفي Redmi K100 Pro Max وPoco F9 Ultra طي الكتمان.

ومن المتوقع الكشف عن المزيد من التفاصيل حول هذين الجهازين خلال الأيام القادمة.

ومن المرجح أن تُطرح سلسلة K100 في الأسواق الصينية في أكتوبر من هذا العام، بينما قد تصل سلسلة Poco F9 إلى الأسواق العالمية بحلول الربع الأول من عام 2027.