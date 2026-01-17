قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الحرارة تهبط 10 درجات دفعة واحدة.. تحذير من تقلبات جوية غدًا بين الليل والنهار
عبد العزيز جمال

يبحث الكثيرون عن تفاصيل حالة الطقس الساعات المقبلة، حيث تدخل البلاد صباح الأحد الموافق 18 يناير 2026 على مشهد يختلط فيه الضباب ببرودة قاسية مع تقلبات سريعة في حالة الطقس على امتداد شمال الجمهورية وحتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد ووسط سيناء.

ظاهرة جوية خطيرة 

 تتوقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن تبدأ الشبورة المائية الكثيفة في التشكل اعتباراً من الثانية فجراً وتستمر حتى العاشرة صباحاً وقد تتحول في بعض المناطق إلى ضباب كثيف يحدّ من الرؤية الأفقية بشكل ملحوظ ويجعل القيادة على الطرق السريعة والزراعية والساحلية محفوفة بالمخاطر ويستدعي أقصى درجات الحذر من السائقين والمواطنين المتجهين إلى أعمالهم مبكراً وسط أجواء شتوية قارسة تعكس طبيعة هذا الفصل بوضوح شديد.

طقس شديد البرودة

حالة الطقس صباحاً وليلًا

يسود في الساعات الأولى من النهار طقس شديد البرودة على أغلب الأنحاء بما في ذلك الوجه البحري والقاهرة الكبرى والسواحل الشمالية ومدن القناة بينما يميل الطقس إلى الدفء النسبي خلال ساعات النهار قبل أن يعود للبرودة القارسة ليلاً في مشهد يعكس تقلبات حالة الطقس خلال 24 ساعة كاملة، حيث تهبط الحرارة 10 درجات دفعة واحدة بين النهار والليل في القاهرة.

وتؤكد الأرصاد أن هذه البرودة الليلية قد تصل إلى حد تكون الصقيع على المزروعات في مناطق شمال الصعيد ووسط سيناء والصحراء الغربية وهو ما قد يؤثر على المحاصيل الشتوية الحساسة.

سحب منخفضة وأمطار متفاوتة

تشير خرائط الأقمار الصناعية إلى انتشار السحب المنخفضة على مناطق واسعة من الوجه البحري والقاهرة الكبرى ومدن القناة وهي سحب قد ينتج عنها سقوط رذاذ خفيف وغير مؤثر على بعض المناطق.

شديد البرودة .. إحذر طقس الأثنين

 كما تتوقع الهيئة فرص أمطار خفيفة على مناطق من جنوب الوجه البحري ومدن القناة في حين ترتفع شدة الأمطار لتصبح متوسطة على السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري مع احتمالات ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة على القاهرة الكبرى خلال فترات متقطعة من اليوم في إطار التغيرات الملحوظة في حالة الطقس الشتوية.

تحذيرات مرورية وزراعية

تحذر الأرصاد الجوية من انخفاض الرؤية الأفقية على الطرق السريعة القريبة من المسطحات المائية والمزروعات خاصة الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والدلتا والسواحل الشمالية.
 كما تنبه المزارعين إلى ضرورة حماية المحاصيل من الصقيع المتوقع في بعض المناطق مع المتابعة المستمرة لتحديثات حالة الطقس وعدم ري المزروعات في ساعات الليل المتأخرة لتقليل مخاطر التجمد على النباتات.

درجات الحرارة المتوقعة غداً 

أوضحت الهيئة العامة للأرصاد أن درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة غداً تأتي على النحو التالي في القاهرة العظمى 20 درجة والصغرى 10 درجات وفي الإسكندرية العظمى 19 درجة والصغرى 11 درجة وفي مطروح العظمى 18 درجة والصغرى 10 درجات بينما تسجل سوهاج عظمى 21 درجة وصغرى 8 درجات وتصل العظمى في قنا إلى 22 درجة والصغرى 9 درجات أما أسوان فتسجل عظمى 23 درجة وصغرى 10 درجات وهو ما يعكس تفاوتاً ملحوظاً في حالة الطقس بين شمال وجنوب البلاد.

 

