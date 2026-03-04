قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
لبنان تحت النار .. جيش الاحتلال يجبر سكان 13 قرية على الإخلاء من الجنوب
دمار المباني .. سقوط صاروخ أطلقه حزب الله على شمال إسرائيل | صور
الخارجية الأمريكية تُصرّح للموظفين غير الضروريين وأفراد أسرهم بمغادرة قبرص
100 يوم قبل صافرة الحلم.. خريطة نارية لمجموعات كأس العالم 2026 ومواجهة مرتقبة لمنتخب مصر
ياسمين صبري تخطف الأنظار برشاقتها في الجيم في أحدث ظهور عبر إنستجرام | شاهد
تجاوز الـ50 لأول مرة منذ شهور.. سعر الدولار رسميا الآن في البنوك
من خلاف على طعام قطط إلى سحل وإصابات.. القصة الكاملة لفيديو الاعتداء داخل عمارة سكنية
تحذير ناري من وليد صلاح الدين للاعبي الأهلي بعد تعادل زد
رسميًا.. أسعار البنزين اليوم في مصر
بعد الاستهداف الإيراني .. قرار عاجل من واشنطن بشأن سفارتيها في الرياض ومسقط
تطوّر خطير غرب إيران .. خطة أمريكية كردية لشن هجوم بري ضد طهران
الدفاع السعودية: اعتراض وتدمير صاروخين من نوع كروز بمنطقة الخرج
خدمات

تجاوز الـ50 لأول مرة منذ شهور.. سعر الدولار رسميا الآن في البنوك

سعر الدولار
سعر الدولار
عبد العزيز جمال

شهد سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الأربعاء 4 مارس 2026 استقرارًا ملحوظًا ، بعد موجة صعود قوية شهدها السوق المصرفي أمس، حيث قفزت العملة الأمريكية بقيم تراوحت بين 40 و78 قرشًا دفعة واحدة في عدد من البنوك، ليتخطى الدولار مستوى 50 جنيهًا لأول مرة منذ نحو 8 أشهر، نتيجة الحرب الدائرة في الشرق الأوسط بين إيران وامريكا وإسرائيل.

سعر الدولار اليوم الاثنين

تحركات البنوك الكبرى

تباينت الأسعار بين البنوك، مع تسجيل أغلبها ارتفاعات متقاربة، فيما حافظ بعضها على مستويات قريبة من سعر أمس:

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري: 49.83 جنيه للشراء – 49.93 جنيه للبيع، بزيادة 66 قرشًا

سعر الدولار في بنك مصر: 49.83 جنيه للشراء – 49.93 جنيه للبيع، زيادة 66 قرشًا

سعر الدولار في بنك القاهرة: 49.83 جنيه للشراء – 49.93 جنيه للبيع، زيادة 66 قرشًا

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي: 49.83 جنيه للشراء – 49.93 جنيه للبيع، زيادة 66 قرشًا

سعر الدولار في بنك البركة مصر: 49.80 جنيه للشراء – 49.90 جنيه للبيع، زيادة 65 قرشًا

سعر الدولار اليوم في البنوك

سعر الدولار في بنك قناة السويس: 49.83 جنيه للشراء – 49.93 جنيه للبيع، زيادة 66 قرشًا

سعر الدولار في كريدي أجريكول مصر: 49.95 جنيه للشراء – 50.05 جنيه للبيع، زيادة 78 قرشًا، متجاوزًا 50 جنيهًا في سعر البيع

سعر الدولار في بنك الإسكندرية: 49.83 جنيه للشراء – 49.93 جنيه للبيع، زيادة 66 قرشًا

سعر الدولار في بنك التعمير والإسكان: 49.17 جنيه للشراء – 49.27 جنيه للبيع، أقل مستوى مسجل بين البنوك

سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي مصر: 50.15 جنيه للشراء – 50.25 جنيه للبيع، أعلى سعر مسجل حاليًا

الدولار يتجاوز 50 جنيهًا

تخطّي سعر الدولار مستوى 50 جنيهًا في بعض البنوك يمثل حدثًا بارزًا في السوق، خاصة أنه لم يحدث منذ نحو ثمانية أشهر، حيث يعكس هذا التطور تفاعلات قوية بين العرض والطلب داخل القطاع المصرفي والاعتماد على سعر صرف مرن.

استقرار حذر وسط ترقب

على الرغم من الاستقرار النسبي اليوم، إلا أن حالة الترقب لا تزال قائمة، وسط متابعة دقيقة من المتعاملين والبنوك لمعرفة اتجاهات الدولار خلال الأيام المقبلة.

يرى خبراء الاقتصاد أن مستوى سعر الدولار الحالي يعكس استمرار الضغوط على الجنيه، مع توقع احتمالية تذبذب الأسعار خلال الأيام المقبلة حسب تطورات السوق، خاصة في ظل استمرار  التوترات الجيوسياسية التي تؤثر على حركة رأس المال والعملات الأجنبية، بينما تظل الأوضاع مستقرة نتيجة ارتفاع الاحتياطي النقدي لمستويات تاريخية.

صافي الاحتياطيات النقدية في مصر

كشف البنك المركزي المصري عن ارتفاع صافي الاحتياطيات الدولية إلى 52.59 مليار دولار بنهاية يناير 2026، مقارنة بـ 51.451 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2025، ما يعكس قوة الاحتياطي النقدي وقدرة الدولة على مواجهة أي تقلبات مستقبلية.
 

سعر الدولار اليوم في مصر تحديث يومي

تحويلات المصريين العاملين بالخارج

سجلت تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال عام 2025 تدفقات قياسية تعد الأعلى على الإطلاق، حيث ارتفعت بمعدل 40.5% لتصل إلى نحو 41.5 مليار دولار، مقابل نحو 29.6 مليار دولار خلال عام 2024. كما ارتفعت التحويلات خلال النصف الأول من السنة المالية 2025/2026 (يوليو–ديسمبر 2025) بمعدل 29.6% لتصل إلى نحو 22.1 مليار دولار مقابل نحو 17.1 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام السابق.

يعكس هذا الاستقرار في سعر الدولار اليوم والسيولة المرتفعة نتيجة التحويلات الدولية، ثقة المستثمرين والمواطنين في قوة الجنيه المصري، مع مؤشرات إيجابية للاقتصاد المصري خلال الفترة القادمة.

