عاجل
الحرس الثوري الإيراني: استهدفنا 160 من قوات المشاة الأمريكية في دبي
الإمارات تنفي دراستها الانضمام إلى الضربات الجوية على إيران
كيف يمكنك الاستفادة المشروعة من الأعمال الأدبية والفنية؟ القانون يجيب
جواسيس داخل دول خليجية .. خبير يكشف سيناريوهات الأيام المقبلة وموقف الصين وروسيا من التصعيد
الزمالك يهزم البنك الأهلى فى دورى محترفى اليد
كنا نعلم بنية إسرائيل .. روبيو يكشف كواليس قرار الحرب ضد إيران
الخليج على صفيح ساخن .. صاروخ باليستي يصيب قاعدة العديد الأمريكية
جيش الاحتلال : صافرات الإنذار تدوي في الجليل الأعلى وإيلات والجولان ووادي عربة
واشنطن بوست : مسيّرة إيرانية تستهدف محطة للاستخبارات الأمريكية في الرياض
ليندسي جراهام يطالب ترامب بشن ضربة مزدوجة : إسقاط إيران وملاحقة حزب الله
اتحاد الكرة يعدل مواعيد جولات دوري الكرة النسائية
ليفربول يسقط أمام وولفرهامبتون بـ 1 - 2 رغم عودة صلاح للتسجيل
أعلى سعر دولار اليوم 1-3--2026

ثبت سعر أشهر أكبر الذهب، مع أول تعاملات له صباح اليوم الأحد الموافق 1-3-2026 داخل محلات الصاغة.

آخر تحديث لأشهر سعر الذهب

ووصل آخر تحديث لصالح سعر عيار 24 الأكبر قيمة نحو 8428 جنيه للشراء و 8314 جنيه للبيع.

اسعار الذهب اليوم

سعر الذهب اليوم

واستقر سعر جرام الذهب من دون تغيير على مستوى الأعيرة الذهبية المختلفة.

صعود الذهب 

وصل معدل صعود الذهب في تعاملات أمس مقدار 375 جنيه في المتوسط 

سعر الذهب

آخر تحديث لسعر الذهب

وبلغ متوسط صعود سعر الذهب في اخر تحديث له نحو 7375 جنيه.

سعر عيار 24 اليوم

سجل سعر عيار 24 الأكبر قيمة نحو 8428 جنيه للشراء و 8314 جنيه للبيع.

200 جنيه.. قفزة جديدة في سعر الذهب وعيار 21 يفوق التوقعات

سعر عيار 22

بلغ سعر عيار 22 نحو 7726 جنيه للشراء و 7621 جنيه للبيع.

سعر عيار 21

وصل سعر عيار 21 الأكثر انتشارا نحو 7375 جنيه للشراء و 7275 جنيه للبيع.

سعر عيار 18 

وبلغ سعر عيار 18 الأوسط انتشارا نحو 6321 جنيه للشراء و 6235 جنيه للبيع.

عيار 21 الآن بعد التراجع.. سعر الذهب اليوم الخميس 2-1-2025

سعر الجنيه الذهب

وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 59 ألف جنيه للشراء و 58.2 ألف جنيه للبيع.

سعر أوقية الذهب 

وصل سعر أوقية الذهب نحو 5280 دولار للشراء و 5278 دولار للبيع.

الذهب يتخلى عن مكاسبه وسط ترقب بيانات اقتصادية أمريكية

الذهب في السوق العالمي

ارتفعت أسعار الذهب والفضة، وسط سيطرة القلق على الأسواق في ظل الحشد العسكري الأميركي في الشرق الأوسط، ما دفع بعض المتداولين إلى شراء أصول الملاذ الآمن. 

قفز سعر المعدن النفيس متجاوزاً مستوى 5200 دولار للأونصة، محققاً مكاسب شهرية. وستواصل واشنطن وطهران المفاوضات الأسبوع المقبل بعد إحراز "تقدم كبير" الخميس الماضي ، وفقاً للوسيط عُمان. 

غير أن شخصاً مطلعاً على الموقف الأميركي قال إن المسؤولين غادروا المحادثات وهم يشعرون بخيبة أمل إزاء التقدم المحرز. 

 وقال مفتشو وكالة الطاقة الذرية التابعون للأمم المتحدة إن إيران تنفّذ أنشطة منتظمة وغير مفسّرة في مواقع تخصيب اليورانيوم التي تعرّضت للقصف، ما قد يعقّد المحادثات مع الولايات المتحدة بشأن طموحات طهران النووية. 

تشهد العلاقات الأميركية الإيرانية توتراً بشأن أنشطة طهران النووية، حيث تبادل الطرفان التهديدات بينما أمر الرئيس الأميركي دونالد ترمب بتشكيل أكبر حشد عسكري أميركي في الشرق الأوسط منذ عام 2003. وقد دعم ذلك صعود أسعار الذهب في الأيام الأخيرة.

سعر الذهب

يقترب من 9000 جنيه.. شعبة الذهب تكشف مفاجأة بشأن الأسعار خلال الفترة المقبلة

باسم سمرة

الموت يفجع باسم سمرة

موعد انتهاء فصل الشتاء2026

عودة التوقيت الصيفي2026 .. موعد انتهاء فصل الشتاء رسمياً

مشغولات ذهبية

350 جنيها تراجعا.. هبوط قوي في أسعار الذهب الآن

مباراة الأهلي وبيراميدز

إحنا البطل.. أول تعليق من بيراميدز علي أحقية الأهلي في لقب الدوري

النادي الأهلي

خبير لوائح ينفي صدور قرار من "كاس" بأحقية الأهلي لقب الدوري الممتاز

سعر سبائك btc

الـ 10 جرام بكام؟.. سعر سبائك btc الذهب اليوم الثلاثاء

جانب من الاجتماع

بعد إعلان الحكومة.. آخر موعد للتصالح في مخالفات البناء

استخراج رخصة موتوسيكل

الرسوم 1160 جنيها .. استخراج رخصة موتوسيكل جديد

الضريبة العقارية

100 ألف جنيه حد أدنى الإعفاء.. 4 حالات لإسقاط دين الضريبة

زكاة الفطر 2026

دار الإفتاء حددت قيمتها.. كم تبلغ زكاة الفطر 2026 فى مصر؟

لسحور مختلف .. طريقة عمل طاجن فول بالبيض في الفرن

طريقة عمل طاجن فول بالبيض في الفرن
تناولها بعد الإفطار مباشرة .. 10 مشروبات تحسن الهضم فى رمضان

الهضم
طريقة عمل الجلاش بالكاسترد .. حلوى اقتصادية بطعم المحلات

طريقة عمل الجلاش بالكاسترد
فوائد تناول القرنبيط الصحية .. وأفضل طرق لتناوله دون فقدان قيمته الغذائية

فوائد تناول القرنبيط الصحية
المتهم برفقته ابنته

الأمن يكشف حقيقة إجبار أب لطفلته على تعاطي المخدرات في الفيوم

خلال اللقاء

وزير الدفاع: نمتلك إمكانيات قتالية قادرة علي حماية الأمن القومي المصري

القبض على سائق سمح لصغار بالتزحلق ممسكين بسيارته

القبض على سائق سمح لصغار بالتزحلق ممسكين بسيارته في سوهاج

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: جنود توضأوا بالصبر فاستحقوا النصر

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: فارس وحصان

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: نيران الإقليم

شعبان رأفت

شعبان رأفت يكتب: العاشر من رمضان .. يوم حمى الله فيه مصر

سالي عا

سالي عاطف تكتب: كيف تفقد فرنسا أفريقيا التي حكمتها بلا جيوش

