قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
حزب الله: الهجمات الأمريكية - الإسرائيلية على إيران خرق فاضح للقانون الدولي
أفعال جبانة.. السلطات الإيرانية تطالب سكان طهران بمغادرة العاصمة
الأمن القومي العربي خط أحمر.. اليماحي يدين بشدة الاعتداءات الإيرانية السافرة
العالم يترقب خطاب المرشد الإيراني بعد الضربات الأمريكية والإسرائيلية
الحكومة تطمئن المواطنين: المخزون الاستراتيجي آمن ومستعدون لكل السيناريوهات
هجوم مسيّرة إيرانية على مطار الكويت الدولي وسقوط جرحى
جيش الاحتلال: إيران أطلقت وابلا إضافيا من الصواريخ باتجاه إسرائيل
الأمم المتحدة تحذر من تداعيات خطيرة.. إدانة أممية للتصعيد العسكري في الشرق الأوسط
روسيا والصين تطلبان عقد اجتماع عاجل لمجلس الأمن بشأن إيران
الشيخ تميم بن حمد يؤكد تقديره لموقف مصر الداعم لدولة قطر
الملك عبد الله الثاني يعرب عن تقديره لموقف مصر الداعم لأمن واستقرار الأردن
الرئيس السيسي للشيخ محمد بن زايد: الحلول العسكرية لن تحقق مصالح أي طرف
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

سعر الذهب الآن في مصر.. الجرام تخطي 8 الاف جنيه

سعر الذهب في مصر
سعر الذهب في مصر
محمد غالي

يشهد سعر الذهب في مصر حالة من الترقب والاهتمام المتزايد من جانب المواطنين، خاصة مع تصاعد التوترات الايرانية و الاسرائيلية الامريكية.

وفي ظل التحركات السعرية السريعة التي يشهدها الذهب على المستويين المحلي والعالمي بسبب الضرابات، ما دفع قطاعا كبيرا من الراغبين في الشراء أو الاستثمار إلى متابعة التحديثات اليومية لحظة بلحظة.

أسعار الذهب اليوم في مصر

أسعار الذهب اليوم في مصر

وارتفعت أسعار الذهب في السوق المحلية بالتزامن مع التغيرات التي تطرأ على السعر العالمي، خاصة تحركات سعر الأونصة بالدولار في البورصات الدولية، وهو ما ينعكس بشكل مباشر على حركة البيع والشراء داخل محلات الصاغة، وسط حالة من الحذر في قرارات الشراء ترقبا لأي مستجدات جديدة، ناتجة عن حدوث حرب شاملة.

متوسط اسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة في مصر بدون مصنعية

عيار الذهب    سعر البيع    سعر الشراء
عيار 24    8205 جنيه    8090 جنيه
عيار 22    7520 جنيه    7415 جنيه


عيار 21    7180 جنيه    7080 جنيه
عيار 18    6155 جنيه    6070 جنيه
عيار 14    4785 جنيه    4720 جنيه
عيار 12    4105 جنيه    4045 جنيه
الاونصة    255225 جنيه    251670 جنيه
الجنيه الذهب    57440 جنيه    56640 جنيه
الأونصة بالدولار    5277.88 دولار

أسعار الذهب اليوم في مصر

سعر الذهب في السوق المحلية

يرتبط تسعير الذهب في مصر ارتباطا وثيقا بحركة التداول في الأسواق العالمية، إذ تؤثر أي تغيرات في سعر الأونصة عالميا، إلى جانب تحركات سعر صرف الدولار، على الأسعار المحلية بصورة فورية، ما يؤدي إلى صعود أو هبوط الأسعار وفقا لاتجاهات الأسواق الدولية.

وتشير مؤشرات الأسواق العالمية خلال الفترة الأخيرة إلى اتجاه يميل نحو الارتفاع، مدفوعا باستمرار الضغوط الاقتصادية العالمية وتصاعد التوترات الجيوسياسية، مع توقعات بإمكانية تسجيل مستويات سعرية جديدة في السوق المحلية حال استمرار صعود الأونصة العالمية وتجاوز نطاقها السعري الحالي.

أسعار الذهب اليوم في مصر

الذهب يدخل مرحلة تاريخية جديدة

تتصاعد التوقعات، في ظل التحولات المتسارعة التي يشهدها الاقتصاد العالمي، بأن الذهب بات على أعتاب مرحلة تاريخية جديدة من الصعود القوي خلال السنوات المقبلة، مدفوعا بتغيرات هيكلية في طبيعة الطلب عليه، لاسيما من جانب البنوك المركزية والمؤسسات الاستثمارية الكبرى.

وتشير تقديرات صادرة عن مؤسسات مالية عالمية إلى أن الذهب لم يعد مجرد أداة تقليدية للتحوط ضد التضخم أو تقلبات الأسواق، بل تحول إلى أصل استراتيجي تتجه إليه الدول والمؤسسات ضمن خطط طويلة الأجل لإعادة هيكلة احتياطياتها المالية وتعزيز مراكزها في مواجهة المتغيرات الاقتصادية العالمية.

سعر الذهب سعر الذهب في مصر الذهب الذهب الان الذهب عيار ٢١

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مصر للطيران

مصر للطيران تعلن تعليق رحلاتها المتجهة إلى 8 دول بالمنطقة

السفارة الأمريكية

عقب ضرب إيران.. السفارة الأمريكية بالقاهرة تطالب مواطنيها بـ توخي الحذر

كامويش

خالد الغندور يثير الجدل بعد استبعاد نجم الأهلي من مباراة زد

طائرة منكوبة

طائرة بوليفيا المنكوبة.. تفاصيل مثيرة بشأن إحراق أموال كانت تنقلها

مصر للطيران

راجعوا حجوزاتكم.. مصر للطيران لـ المسافرين: احتمالية إلغاء بعض الرحلات بالمنطقة

خالد الغندور

لم يخطئ.. خالد الغندور عن موقف اتحاد الكرة مع الأهلي

احمد عبدالقادر

إضافة كبيرة.. نجم الزمالك يكشف حقيقة انتقال لاعب الأهلي للقلعة البيضاء

أرشيفية

عاجل .. إيران تستعد لضرب قاعدة العديد في قطر

ترشيحاتنا

النائب محمد عبد الرحمن الشهاوي

محمد الشهاوي أمينًا مساعدًا لأمانة المجالس النيابية المركزية بحماة الوطن

محافظة أسوان

التعامل الفورى مع الأعطال.. محافظ أسوان يتابع ميدانياً إصلاح كسر خط مياه بمنطقة البركة

خضروات ..ارشيفيه

تعرف علي أسعار الخضروات والفاكهة في أسواق الوادي الجديد

بالصور

طريقة عمل مدفون الدجاج بالأرز.. بطعم البهارات العربية

طريقة عمل مدفون الدجاج بالأرز على طريقة الشيف حسن
طريقة عمل مدفون الدجاج بالأرز على طريقة الشيف حسن
طريقة عمل مدفون الدجاج بالأرز على طريقة الشيف حسن

إضافة قوية وشاطرة.. إشادات واسعة بأداء نوران ماجد في مسلسل أولاد الراعي

نوران ماجد
نوران ماجد
نوران ماجد

أحداث مثيرة في الحلقة 12 من «سوا سوا».. الأعلى تشويقا في رمضان

احمد مالك وهدي المفتي
احمد مالك وهدي المفتي
احمد مالك وهدي المفتي

نشرة المرأة والمنوعات | لماذا تزداد الخلافات الزوجية في رمضان؟.. طبيب يكشف سبب الشعور بالدوخة خلال الصيام

نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات

فيديو

سائق سيارة العلم الإسرائيلي

اعترافات صاحب واقعة رفع علم الكيان الإسـ.ــرائيــ.ـلي في شوارع كرداسة.. ماذا قال والده؟

آخر تطورات حادثة فتاة بورسعيد

متقدرش تعمل كده لوحدها.. دفاع المتهمة يتمسك بوجود أطراف أخرى في حادثة فتاة بورسعيد

حفل شاكيرا تحت سفح الأهرامات

التذكرة بـ45 ألف جنيه.. تفاصيل حفل شاكيرا تحت سفح الأهرامات

خالد الصاوي

من السهر للانضباط .. رحلة تحول مفاجئة في حياة خالد الصاوي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وفاء أحمد حسين

وفاء أحمد حسين تكتب: رمضان شهر الانتصارات

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: رمضان وإعادة تعريف الرجولة والاحتواء

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: بين عجز البشر ومنطق القدر

النائبة سوزي سمير

النائبة سوزي سمير تكتب: العاشر من رمضان.. ذاكرة نصر لا تغيب وروح وطن لا تنكسر

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب : مصر والسعودية في مواجهة التحديات الإقليمية لاستقرار الشرق الأوسط

المزيد