سعر الذهب الآن في مصر.. الجرام تخطي 8 الاف جنيه

يشهد سعر الذهب في مصر حالة من الترقب والاهتمام المتزايد من جانب المواطنين، خاصة مع تصاعد التوترات الايرانية و الاسرائيلية الامريكية.

وفي ظل التحركات السعرية السريعة التي يشهدها الذهب على المستويين المحلي والعالمي بسبب الضرابات، ما دفع قطاعا كبيرا من الراغبين في الشراء أو الاستثمار إلى متابعة التحديثات اليومية لحظة بلحظة.

أسعار الذهب اليوم في مصر

وارتفعت أسعار الذهب في السوق المحلية بالتزامن مع التغيرات التي تطرأ على السعر العالمي، خاصة تحركات سعر الأونصة بالدولار في البورصات الدولية، وهو ما ينعكس بشكل مباشر على حركة البيع والشراء داخل محلات الصاغة، وسط حالة من الحذر في قرارات الشراء ترقبا لأي مستجدات جديدة، ناتجة عن حدوث حرب شاملة.

متوسط اسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة في مصر بدون مصنعية

عيار الذهب سعر البيع سعر الشراء

عيار 24 8205 جنيه 8090 جنيه

عيار 22 7520 جنيه 7415 جنيه



عيار 21 7180 جنيه 7080 جنيه

عيار 18 6155 جنيه 6070 جنيه

عيار 14 4785 جنيه 4720 جنيه

عيار 12 4105 جنيه 4045 جنيه

الاونصة 255225 جنيه 251670 جنيه

الجنيه الذهب 57440 جنيه 56640 جنيه

الأونصة بالدولار 5277.88 دولار

سعر الذهب في السوق المحلية

يرتبط تسعير الذهب في مصر ارتباطا وثيقا بحركة التداول في الأسواق العالمية، إذ تؤثر أي تغيرات في سعر الأونصة عالميا، إلى جانب تحركات سعر صرف الدولار، على الأسعار المحلية بصورة فورية، ما يؤدي إلى صعود أو هبوط الأسعار وفقا لاتجاهات الأسواق الدولية.

وتشير مؤشرات الأسواق العالمية خلال الفترة الأخيرة إلى اتجاه يميل نحو الارتفاع، مدفوعا باستمرار الضغوط الاقتصادية العالمية وتصاعد التوترات الجيوسياسية، مع توقعات بإمكانية تسجيل مستويات سعرية جديدة في السوق المحلية حال استمرار صعود الأونصة العالمية وتجاوز نطاقها السعري الحالي.

الذهب يدخل مرحلة تاريخية جديدة

تتصاعد التوقعات، في ظل التحولات المتسارعة التي يشهدها الاقتصاد العالمي، بأن الذهب بات على أعتاب مرحلة تاريخية جديدة من الصعود القوي خلال السنوات المقبلة، مدفوعا بتغيرات هيكلية في طبيعة الطلب عليه، لاسيما من جانب البنوك المركزية والمؤسسات الاستثمارية الكبرى.

وتشير تقديرات صادرة عن مؤسسات مالية عالمية إلى أن الذهب لم يعد مجرد أداة تقليدية للتحوط ضد التضخم أو تقلبات الأسواق، بل تحول إلى أصل استراتيجي تتجه إليه الدول والمؤسسات ضمن خطط طويلة الأجل لإعادة هيكلة احتياطياتها المالية وتعزيز مراكزها في مواجهة المتغيرات الاقتصادية العالمية.