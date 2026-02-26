قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
خارطة العراق البحرية من المسح للأمم المتحدة.. مسار قانوني طويل لحماية السيادة في الخليج
مهيب عبد الهادي يشيد بأداء الزمالك: يدرس في المناهج الدراسية
بعد تصدير 1.3 مليون طن في 2025.. وزير الزراعة يفتتح 20 معملاً لفحص إنتاج البطاطس
وزير الخارجية العماني يعلن توقف المحادثات الأمريكية الإيرانية مؤقتا
حبس شخصين لقيامهما بتوظيف الأموال في المراهنات
العراب والجنرال وجوميز.. هل ينضم معتمد جمال للوحة شرف الزمالك في إفريقيا؟
بأي ذنب قتلت؟ ما السر الذي كشفته فاطمة ضحية بورسعيد فكان سببا فى إنهاء حياتها؟
الأوقاف تعلن أسماء الفائزين في المسابقة المحلية للقرآن الكريم 2026
اكتشاف أول سمكة مفترسة بأسنان زاحفية في إفريقيا من العصر الطباشيري بواحة الداخلة
السجن 3 سنوات وغرامة لـ 4 متهمين وبراءة آخرين في قضية السباح يوسف
عاجل.. غارة إسرائيلية على النبطية جنوبي لبنان
تصل لـ400 جنيه.. كيفية الحصول على المنحة الجديدة على بطاقات التموين
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
فن وثقافة

شقيقة سعاد حسني تتهم نادية يسري بالاستيلاء على ذهب الفنانة الراحلة

سعاد حسني
سعاد حسني

اتهمت جنجاه حسني، شقيقة الفنانة سعاد حسني، نادية يسري بالاستيلاء على بعض متعلقات الراحلة. 

وقالت نادية يسري: "الحاجات بتاعة سعاد حسني اللي جات من نادية يسري بعد وفاتها كانت 7 شنط، تلاتة منهم فاضيين، والباقى ملابس بيت،
ولكن أغلب الحاجات اللي كنت أنا بنفسي موضباها مع سعاد قبل سفرها مجاتش، دهبها والساعة الدهب بتاعتها، كل دول نادية هي اللي أخدتهم". 

وُلدت سعاد حسنى في 26 يناير عام 1943 بحي بولاق في القاهرة، ونشأت في بيئة فنية وثقافية كان لها بالغ الأثر في تكوين شخصيتها الفنية والإنسانية.

والدها هو الخطاط السوري الشهير محمد حسنى البابا، الذى ينحدر من أصول كردية، وقدِم من سوريا إلى مصر، وسبق له زخرفة كسوة الكعبة أثناء عمله في القصر الملكي السعودي، كما عُدّ من أبرز خطاطي يافا وكبار الخطاطين العرب، واستدعاه الملك فاروق ليتولى إدارة مدرسة تحسين الخطوط الملكية التي كان مقرها مدرسة خليل آغا الثانوية في العباسية.

ينتمى جدها أيضًا إلى الوسط الفني، فهو المطرب السوري حسنى البابا، بينما يُعد عمها أنور البابا من أشهر الممثلين الكوميديين الذين اشتهروا بتجسيد شخصية «أم كامل» التي عُرفت بتقديم صورة المرأة الشامية ببراعة لافتة.



 

سعاد حسني الراحلة سعاد حسني نادية يسري

