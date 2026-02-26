شقيقة سعاد حسني تتهم نادية يسري بالاستيلاء على ذهب الفنانة الراحلة

اتهمت جنجاه حسني، شقيقة الفنانة سعاد حسني، نادية يسري بالاستيلاء على بعض متعلقات الراحلة.

وقالت نادية يسري: "الحاجات بتاعة سعاد حسني اللي جات من نادية يسري بعد وفاتها كانت 7 شنط، تلاتة منهم فاضيين، والباقى ملابس بيت،

ولكن أغلب الحاجات اللي كنت أنا بنفسي موضباها مع سعاد قبل سفرها مجاتش، دهبها والساعة الدهب بتاعتها، كل دول نادية هي اللي أخدتهم".

وُلدت سعاد حسنى في 26 يناير عام 1943 بحي بولاق في القاهرة، ونشأت في بيئة فنية وثقافية كان لها بالغ الأثر في تكوين شخصيتها الفنية والإنسانية.

والدها هو الخطاط السوري الشهير محمد حسنى البابا، الذى ينحدر من أصول كردية، وقدِم من سوريا إلى مصر، وسبق له زخرفة كسوة الكعبة أثناء عمله في القصر الملكي السعودي، كما عُدّ من أبرز خطاطي يافا وكبار الخطاطين العرب، واستدعاه الملك فاروق ليتولى إدارة مدرسة تحسين الخطوط الملكية التي كان مقرها مدرسة خليل آغا الثانوية في العباسية.

ينتمى جدها أيضًا إلى الوسط الفني، فهو المطرب السوري حسنى البابا، بينما يُعد عمها أنور البابا من أشهر الممثلين الكوميديين الذين اشتهروا بتجسيد شخصية «أم كامل» التي عُرفت بتقديم صورة المرأة الشامية ببراعة لافتة.





