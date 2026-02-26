غادة إبراهيم تودع ياسر صادق: مع السلامة وربنا يصبرنا على فراقك

نعت الفنانة غادة إبراهيم، الفنان ياسر صادق، الذى رحل عن عالمنا مساء اليوم، بعد صراع مع المرض، عن عمر ناهز الـ 63 عامًا.

ياسر صادق

وكتبت غادة إبراهيم عبر حسابها الرسمى على "فيسبوك": "البقاء لله وحده بس فعلا متأثرة جدا، الله يرحمك يا أستاذ ياسر يا طيب يا جدع يا جميل الله يرحمك ويحسن مثواك ويغفر لك فى الأيام المباركة الجميلة دى".

وأضافت: “حتى وفاتك جميلة زيك فى أيام مباركة وشهر عظيم، فى الجنة بإذن الله يا غالى مع السلامة وربنا يصبرنا ويصبر أهلك على فراقك”.

وأعلن الفنان منير مكرم رحيل الفنان ياسر صادق ونعاه بكلمات مؤثرة قال فيها "ستظل معي حتى نلتقي، الدوام لله ياسر صادق أخي وصديق عمري".

ورحل الفنان الكبير ياسر صادق عن عالمنا مساء اليوم، بعد صراع مع مرض السرطان، عن عمر يناهز 63 عاما، وبعد مسيرة فنية حافلة.

أبرز أعمال ياسر صادق

وشارك الفنان ياسر صادق في أعمال هامة تنوعت بين السينما والمسرح والتليفزيون، أبرزها "تخاريف"، "الناس في كفر عسكر"، "عصر الأئمة"، "الفتوة"، "الحشاشين"، "ليالي الحلمية"، "امرأة هزت عرش مصر"، وغيرها من الأعمال.