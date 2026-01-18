إيهاب وهبة يطالب الحكومة بكشف رؤيتها للرصد المبكر لانتشار ورد النيل

طالب الدكتور إيهاب وهبة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري بمجلس الشيوخ، الحكومة بكشف رؤيتها للرصد المبكر لدى لانتشار ورد النيل قبل الموسم.

ووجه خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عصام فريد، سؤالا عن وجود خطة لدى الحكومة لتغيير طرق المكافحة التقليدية.

وطالب بأهمية أن يكون هناك رؤية لدة الحكومة للاستفادة من ورد النيل في صناعة السماد الحيوي، وبالتنسيق مع القطاع الخاص في هذا الشأن.

وشدد عضو مجلس الشيوخ، على ضرورة الكشف عن خطة الحكومة في شأن المكافحة الحيوية في مواجهة سوسة ورد النيل من أجل الحفاظ على المياه.

وقال عضو مجلس الشيوخ: كان لابد من حضور ممثلا عن وزارة البيئة أثناء مناقشة ملف التغيرات المناخية، لاسيما وأن مصر نظمت مؤتمر المناح، وكان هناك دول مانحة لمواجهة التغيرات المناخية من خلال ضخ ملايين الدولارات لحماية الشواطئ، لاسيما وأن مصر من أكثر الدول تأثرا.

وتساءل عضو مجلس الشيوخ: هل التزمت الدول المناحة بتعهداتها تجاه مصر في شأن ضخ الأموال لمواجهة التغيرات المناخية، قائلا: وإن كان ضخ هذه المبالغ هل تم صرفها في ملفات مثل الهيدوجين الأخضر؟.



ومن جانبه، أكد النائب السيد عبدالعال، رئيس حزب التجمع: إن قضية ورد النيل المطروحة للمناقشة الآن، ليس فقط متعلقة بأثارها على السكان والمياه فحسب؛ لكن نسأل هنا هل يوجد فكرة في استخدام ورد النيل وتحويله لإنتاج شيء ما ذو فائدة؟.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة برئاسة المستشار عصام فريد، أثناء مناقشة طلب بشأن استيضاح سياسة الحكومة حول التكيف مع الآثار المترتبة على التغيرات المناخية وارتفاع منسوب سطح البحر، وتأثير ذلك على السواحل والشواطئ، وآليات إدارة الفيضان من خلال منظومة إدارة السد العالي. وطلب مناقشة عامة بشأن الانتشار المتزايد لنبات ورد النيل بالمجاري المائية والترع والمصارف، وما يمثله من خطر جسيم على كفاءة منظومة الري، وحصة المياه، والصحة العامة، والبيئة.

وأضاف عبدالعال في كلمته بالجلسة العامة؛ هل الحكومة تبذل جهد كافي بشأن الوعي المجتمعي بطرق مواجهة نهر النيل مع الفلاحين والقرى في هذه الموضوع أم لا؟

واستكمل رئيس الحزب: أما بالنسبة لأمر ارتفاع مياه البحر فهو خطر تحقق جزب منه على السواحل الشمالية ويهدد محافظات شمال الدلتا، وهو ما يحتاج وعي مجتمعي، وعمل مصبات لاستقبال الفيضانات. ونحتاج أن نستمه إلى رأي الحكومة في هذا الشأن.

