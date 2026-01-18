وكيل الشيوخ: التغيرات المناخية تتطلب حماية حدودنا الجغرافية

اكد النائب أحمد العوضي، وكيل مجلس الشيوخ: التغيرات المناخية ليست تحديا بيئيا فقط، وإنما في صمام الأمن القومي المصري، حيث أنها أصبحت واقعا يطرق أبواب سواحلنا، ويهدد مواردنا المالية.



و قال خلال الجلسة العامة اليوم، برئاسة المستشار عصام فريد، أن التغيرات المناخية تتطلب حماية حدودنا الجغرافية، لاسيما وأن ارتفاع منسوب سطح البحر يهدد بغرق أجزاء الدلتا وتملح الأراضي الزراعية.

استغلال التطور التكنولوجي في مواجهة التغيرات المناخية

و أضاف أن الدولة تقوم بدورها من خلال استغلال التطور التكنولوجي في مواجهة التغيرات المناخية، مشيرا إلى أن السد العالي صمام الأمان للدولة المصرية، لاسيما في ظل عدم توقع الفيضانات والأمطار.

وأشار إلى أهمية التحديث المستمر لآليات الرصد والتنبؤ، وتعظيم منظومة إدارة المياه لضمان التصرف الآمن، مطالبا بضرورة العمل على تأمين المدن الساحلية الجديدة حتى تكون قادرة على مواجهة التغيرات المناخية.

وأكد النائب، على أهمية التوعية المجتمعية وإشراك المواطن في خطط التكيف مع التغيرات المناخية.

وأوضح وكيل مجلس الشيوخ، على أهمية العمل على وجود طرق مكافحة حديثة بدلا من الطرق التقليدية لمواجهة انتشار نبات ورد النيل، مطالبا بأهمية الاستفادة في صناعة الأعلاف.

