ننشر تشكيل لجنة القيم بمجلس الشيوخ

أعلن مجلس الشيوخ عن أسماء أعضاء لجنة القيم، برئاسة رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، والتي تضم ممثلين من مختلف الأحزاب السياسية لتولي متابعة الالتزام بالمعايير والسلوك البرلماني داخل المجلس.
وجاءت تشكيلة اللجنة كالتالي:
محمد مجد الدين فاروق المنزلاوى – مستقبل وطن
نادر ناجى حلمى فؤاد خزام – حماة الوطن
رانية عز الدين إبراهيم صدقى – الإصلاح والتنمية
على محمد عبدالرحمن مهران – مستقبل وطن
عمرو رشاد على صالح – حماة الوطن
أحمد سمير حامد الحمامصى – الجبهة الوطنية
وليد أحمد عبدالرحمن أبو بكر – الشعب الجمهورى
طارق أحمد محمد عبدالهادى – مستقبل وطن
أمينة عبدالمؤمن محمد النقاش – التجمع الوطنى التقدمي
حسين أحمد حسين أبو العطا – المصريين
نيفين فارس فايق رزق – العدل
محمد أبو العلا عبدالمولى رضوان – العربي الديمقراطي الناصرى
باسل محمد عادل إبراهيم إمام – الوعي
ممدوح محمد شعبان اليمانى – مستقل