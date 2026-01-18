بالأسماء.. ننشر النتيجة النهائية لانتخابات نقابة المحامين بكفر الشيخ

أسفرت انتخابات نقابة المحامين الفرعية بمحافظة كفر الشيخ، اليوم، عن فوز حاتم درويش، المحامي بالنقض، بمنصب نقيب المحامين بالمحافظة، وحصل على 1666 صوتًا.

الفائزون بعضوية مجلس النقابة الفرعية بكفر الشيخ

وفاز بمقعد عضوية مجلس النقابة الفرعية بكفر الشيخ «مقعد الشباب» سعد أحمد عطا، وحصل على 1303 أصوات.

وفاز بعضوية مجلس النقابة الفرعية بكفر الشيخ كل من: سامي الغنام، عن جزئية بندر كفر الشيخ، ومحمود عبد الونيس عن جزئية مركز كفر الشيخ، وشوقي الحمراوي، عن جزئية سيدي سالم، وشعبان حماد، عن جزئية دسوق، والبدوي أحمد مجاهد، عن جزئية بيلا، وعلي محمد كركور، عن جزئية الحامول، وأحمد خباطة، عن جزئية مطوبس، ومحمد شعبان، عن جزئية فوة، وإبراهيم الحصاوي، عن جزئية قلين، وحجاج السبيعي، عن جزئية البرلس.

