نائب بالشيوخ يحذر: ورد النيل يهدد المياه والزراعة والصحة العامة

استعرض الدكتور محمود صلاح، عضو مجلس الشيوخ، طلب المناقشة العامة بشان الانتشار المتزايد لنبات ورد النيل بالمجاري المائية والترع والمصارف، وما يمثله من خطر جسيم على كفاءة منظومة الري وحصة المياه والصحة العامة والبيئة.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ المنعقدة الان برئاسة المستشار عصام فريد وبحضور وزير الراي و وزير الشئون البرلمانية.

واكد النائب أن ورد النيل من أخطر النباتات المائية الغازية، مشيرا إلى أنه يتسبب في إهدار كميات كبيرة من المياه نتيجة زيادة معدلات البخر.

حركة المياه داخل الترع والمصارف

وأشار النائب، إلى أنه يعيق حركة المياه داخل الترع والمصارف، وما يترتب على ذلك من تراجع كفاءة الري الزراعي وتأثر الرقعة الزراعية.وأوضح عضو مجلس الشيوخ، أن انتشار ورد النيل، يمثل بيئة خصبة لتكاثر الحشرات والقواقع الناقلة للأمراض، ويؤدي إلى تلوث المياه، ويزيد من أعباء تطهير المجاري المائية، بما يُحمل الدولة تكاليف مالية باهظة سنويًا.

وقال عضو مجلس الشيوخ: وفي ضوء ما توليه الدولة من اهتمام بالغ بملف الأمن المائي وترشيد استخدام الموارد المائية، وفي إطار رؤية مصر 2030، يثار التساؤل حول الخطة الحالية لوزارة الموارد المائية والري، في مواجهة انتشار ورد النيل، وبحث إمكانية الاستفادة الاقتصادية من ورد النيل بدلا من اعتباره عبئًا، في مجالات الطاقة الحيوية أو الأعلاف أو الصناعات البيئية.