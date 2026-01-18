قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الرئيس السيسي يتابع الموقف التنفيذي لتطوير ترسانة جنوب البحر الأحمر
برلمانية: إطلاق بوابة إفريقيا الدوائية خطوة لدعم الاقتصاد الوطني
الرئيس السيسي يتابع مؤشرات تعافي قناة السويس.. وعودة تدريجية لسفن الحاويات العملاقة
قبل ليلة الختام.. نيجيريا الأكثر وقوفا على منصات التتويج.. ومصر تواصل العناد مع ركلات الترجيح وتتساوى مع أفيال كوت ديفوار
مع اقتراب رمضان 2026.. تعرف على أسعار الياميش في الأسواق
حتى لا يرحل .. ممدوح عباس يتدخل لحل أزمة بنتايج مع الزمالك
ياسمين فؤاد تفوز بجائزة نوبل للاستدامة لعام 2025
الترويج السياحي والربط الجوي محور لقاء شريف فتحي ووزير خارجية البوسنة
ديارنا.. حدائق العاصمة تواصل البناء بخطى ثابتة نحو تحقيق طفرة حضارية متكاملة.. صور
بعد واقعة العربي بالمنوفية.. استبعاد رئيس اللجنة وتحويل واضع الامتحان للشئون القانونية
الأنوثة والجرأة في فستان أحمر.. آية سماحة تتألق بحفل joy awards | شاهد
رئيس مجلس الشيوخ يحيل مشروع قانون المستشفيات الجامعية للجنة التعليم
برلمان

الشيوخ يناقش طلب التكيف مع آثار التغيرات المناخية وارتفاع منسوب البحر

رئيس مجلس الشيوخ
رئيس مجلس الشيوخ
فريدة محمد - ماجدة بدوى

يناقش  مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عصام فريد رئيس المجلس خلال جلسته العامة المنعقدة  المنعقدة الان طلب مناقشة عامة ، مقدم من النائب عماد خليل  عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب و السياسيين " حزب الجبهة الوطنية " ، بشأن «استيضاح سياسة الحكومة حول التكيف مع الآثار المترتبة على التغيرات المناخية وارتفاع منسوب سطح البحر، وتأثير ذلك على السواحل والشواطئ، وآليات إدارة الفيضان من خلال منظومة إدارة السد العالي»

و استعرض  النائب عماد خليل خلال الجلسة العامة  الطلب قائلا   "تعد التغيرات المناخية واحدة من أخطر القضايا العالمية الملحة في الوقت الراهن، حيث باتت تتصدر أجندة الاجتماعات الدولية والإقليمية، وأصبح العمل المناخي هدفًا مباشرًا من أهداف التنمية المستدامة، ومؤثرًا بشكل غير مباشر في باقي الأهداف.

 التغيرات المناخية تهدد إنتاج المحاصيل الزراعية
 


و أضاف النائب عماد خليل " و تشير التقارير العلمية إلى أن التغيرات المناخية تهدد إنتاج المحاصيل الزراعية، ومن ثم الأمن الغذائي العالمي، بما قد يعيق تحقيق الهدف الثاني من أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة المعني بالقضاء على الجوع.

و قال النائب عماد خليل " وتعد جمهورية مصر العربية من الدول الأكثر تعرضا لمخاطر التغيرات المناخية، إذ تُعتبر دلتا نهر النيل من أكثر المناطق هشاشة، ومن المتوقع أن تتأثر بشكل مباشر بحلول عام ٢٠٥٠ ، وفقا لتقارير الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ (IPCC). وتشير التقديرات إلى احتمال ارتفاع مستوى سطح البحر بنحو متر واحد بحلول عام ۲۱۰۰ ، وهو ما قد يؤدي إلى غرق مساحات واسعة من المناطق الساحلية في دلتا النيل والساحل الشمالي وسيناء، فضلا عن زيادة ملوحة المياه الجوفية والمصبات، بما ينعكس سلبًا على توافر المياه العذبة الصالحة للشرب والري.

و تابع " كما يُتوقع أن تنخفض المساحة المزروعة في مصر إلى نحو ۰٫۹۵ مليون فدان (بما يمثل حوالي ٨,٢% من إجمالي المساحة المزروعة) بحلول عام ۲۰۳۰ ، مع احتمالية فقدان دلتا النيل لما لا يقل عن ٣٠% من إنتاجها الغذائي في التوقيت ذاته نتيجة تأثيرات التغير المناخي. ويترتب على ذلك خسائر بشرية واقتصادية جسيمة، وتأثيرات سلبية على النظم البيئية في المدن الساحلية المطلة على البحرين الأبيض المتوسط والأحمر ، فضلا عن صعيد مصر.

و ذكر في الطلب " ولا شك أن الفيضانات تعد من أخطر الكوارث الطبيعية، لما تسببه من خسائر فادحة في الأرواح والممتلكات والبنية التحتية، فضلا عن آثارها البيئية والاقتصادية والاجتماعية.

و قال النائب عماد خليل " ويظل السد العالي ملحمة وطنية عظيمة، وشاهدًا على عبقرية الإرادة والهندسة المصرية، وأحد أعظم عشرة مشروعات هندسية في القرن العشرين، لما أداه من دور محوري في تأمين احتياجات الدولة من المياه، والحماية من أخطار الفيضانات والجفاف، والتوسع الزراعي، وتوليد الطاقة الكهربائية، حتى تم اختياره كأفضل مشروع بنية تحتية عالمي في القرن العشرين.

و قال " وقد أسهم السد العالي في حماية مصر من موجات الجفاف المتعاقبة خلال الفترة من ۱۹۷۹ إلى ۱۹۸۸ ، عبر السحب من المخزون الاستراتيجي ببحيرة ناصر بما يقرب من ٧٠ مليار متر مكعب، كما حمى البلاد من أخطار الفيضانات العالية خلال الفترة من ۱۹۸۸ إلى ۲۰۰۱ ، وهو ما جنّب الدولة خسائر اقتصادية جسيمة.

و أضاف النائب عماد خليل " وتعتمد منظومة إدارة الفيضان حاليًا على آليات متطورة، من بينها منظومة الرصد الآلي (التليمتري) التي تضم أكثر من ٢٥٠ محطة رصد موزعة على النقاط الحاكمة بشبكتي الري والصرف على مستوى الجمهورية، فضلا عن غرف عمليات تعمل على مدار الساعة، ونظم متابعة الأقمار الصناعية، ومركز التنبؤ بالفيضان، وأنظمة الإنذار المبكر، بما يضمن المتابعة اللحظية لمناسيب المياه، وكميات الإيراد المائي، وجاهزية المنشآت المائية، وعلى رأسها منظومة السد العالي وخزان أسوان.

و اختتم قائلا " لذلك يتطلب الأمر استيضاح سياسة وزارة الموارد المائية والري بشأن :الخطة المتكاملة لإدارة وحماية المناطق الساحلية في مواجهة ارتفاع منسوب سطح البحر.
و  آليات التكيف مع التغيرات المناخية في دلتا نهر النيل والساحل الشمالي ، و كذلك كفاءة منظومة إدارة الفيضانات، ودور السد العالي في مواجهة السيناريوهات المناخية المتطرفة مستقبلا

