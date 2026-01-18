وكيل لجنة الزراعة: تغطية الترع الحل الأمثل لتعزيز كفاءة منظومة الري

قال النائب علاء عبد النبى، وكيل لجنة الزراعة بـمجلس الشيوخ، إن اللجنة تولي اهتمامًا كبيرًا بمواجهة تحديات نهر النيل والتغير المناخي.

وأوضح أنه سيتم غدًا عرض خطة مشتركة بين لجان الزراعة والصناعة والبيئة للتعامل مع هذه القضية ووضع تصور شامل للتقارير المتعلقة بالكلس وتغطية الترع والمصارف.



وأضاف عبد النبى خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ أن تغطية الترع والمصارف تعد الحل الأمثل لمواجهة مشكلة نقص المساحات التي تم تغطيتها، التي لا تتجاوز 25% من إجمالي المسطح المطلوب.

وأكد ضرورة تكثيف الجهود في هذا المجال لضمان تحسين كفاءة منظومة الري.

انتشار نبات ورد النيل في المجاري المائية



جاء ذلك أثناء الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عصام فريد، والتي ناقشت طلبًا مقدمًا من الدكتور محمود صلاح حول انتشار نبات ورد النيل في المجاري المائية، وأثره على منظومة الري وحصة المياه والصحة العامة، بحضور الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري.