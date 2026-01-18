قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عملها كشف عذرية وموتها من الجوع.. خال فتاة قنا يكشف كواليس صادمـ ـة عن مقـ ـتلها: أبوها عـ ـذبها 4 شهور
في جنازة مهيبة.. تشييع جثامين الأشقاء الخمسة ضحايا تسرب الغاز ببنها
الوادي الجديد تستعد لتنفيذ أكبر محطة توليد كهرباء من الرياح و الشمس
تأجيل قضية عروس المنوفية إلى 15 فبراير لحضور المتهم
أبلغت عن الديلر.. تفاصيل ضبط أجنبية بحوزتها مخدرات بـ3 ملايين جنيه بمطار القاهرة
لحماية أكثر من 22 مليون نخلة .. «الزراعة»: جهود مكثفة لمكافحة سوسة النخيل الحمراء
انهيار الفنانة شيرين خلال جنازة شقيقها.. شاهد
إسرائيل تتسلّم دفعة جديدة من طائرات إف-35 وسط تصاعد التوتر مع إيران
وزير قطاع الأعمال: الانفتاح على الشراكة مع القطاع الخاص لتعميق التصنيع المحلي
فيروس مصرفي خطير ينتشر عبر واتساب.. احذر قبل فتح أي رسالة
تسبب له بعاهة مستديمة.. والدة طالب البحيرة بعد إصابته بـ50 غرزة في الوجه على يد زميله: عايزة حق ابني
تاجر مخدرات يغسل 70 مليون جنيه في العقارات والسيارات
برلمان

وكيل لجنة الزراعة: تغطية الترع الحل الأمثل لتعزيز كفاءة منظومة الري

النائب علاء عبد النبى
النائب علاء عبد النبى
فريدة محمد - ماجدة بدوى

قال النائب علاء عبد النبى، وكيل لجنة الزراعة بـمجلس الشيوخ، إن اللجنة تولي اهتمامًا كبيرًا بمواجهة تحديات نهر النيل والتغير المناخي.

 وأوضح أنه سيتم غدًا عرض خطة مشتركة بين لجان الزراعة والصناعة والبيئة للتعامل مع هذه القضية ووضع تصور شامل للتقارير المتعلقة بالكلس وتغطية الترع والمصارف.


وأضاف عبد النبى خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ أن تغطية الترع والمصارف تعد الحل الأمثل لمواجهة مشكلة نقص المساحات التي تم تغطيتها، التي لا تتجاوز 25% من إجمالي المسطح المطلوب. 

وأكد ضرورة تكثيف الجهود في هذا المجال لضمان تحسين كفاءة منظومة الري.

 انتشار نبات ورد النيل في المجاري المائية


جاء ذلك أثناء الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عصام فريد، والتي ناقشت طلبًا مقدمًا من الدكتور محمود صلاح حول انتشار نبات ورد النيل في المجاري المائية، وأثره على منظومة الري وحصة المياه والصحة العامة، بحضور الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري.

وكيل لجنة الزراعة تغطية الترع منظومة الري النائب علاء عبد النبى

مستشفى بلبيس يجري 19 حالة منظار للأطفال والكبار في يوم واحد

بعد وفاة 5 أشقاء.. كيف تتعامل مع انتشار رائحة الغاز وممنوعات تؤدى للموت

محافظ الشرقية يوجّه بتكثيف أعمال النظافة وتطهير المجرى المائي بكورنيش بحر مويس

