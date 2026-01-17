بطول 10كيلو .. محافظ كفر الشيخ يوجه بسرعة تطهير ترعة محرم | صور

في استجابة فورية، وجه اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفرالشيخ، بسرعة الانتهاء من أعمال تطهير ترعة محرم بطول يقارب 10 كيلومترات بنطاق قرية شابة بمركز دسوق، وذلك ضمن خطة المحافظة لتحسين كفاءة منظومة الري وتحقيق الاستفادة القصوى من الموارد المائية.

وقامت الإدارة المركزية لري كفرالشيخ، بالتنسيق مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة دسوق، بتنفيذ أعمال التطهير تحت إشراف المهندس مجدي عبدالله، وكيل وزارة الري، وجمال ساطور، رئيس مركز ومدينة دسوق، وجرى وضع جدول زمني محدد لتطهير الترع والمصارف بما يضمن انتظام وصول المياه للأراضي الزراعية دون تأثر.

كما نفذت هندسة ري دسوق أعمال إزالة المخلفات ونواتج التطهير بطول يقارب 2 كيلومتر داخل نطاق قرية شابة، حفاظًا على المظهر الحضاري وضمان انسيابية المياه، وذلك في إطار خطة تطهير الترع والمصارف مرتين سنويًا لإزالة الحشائش وتسليك المجاري المائية وتسهيل عمليتي الري والصرف الزراعي.

وأكد محافظ كفر الشيخ، أهمية استمرار هذه الأعمال ومتابعتها ميدانيًا، مكلفًا الجهات المعنية بسرعة التنفيذ وفق الجدول الزمني، مع رفع نواتج التطهير من الطرق لتسهيل حركة المواطنين، ومراعاة عدم التأثير على احتياجات الأراضي الزراعية من المياه خلال فترات التطهير.