تنقل مباراة مصر ونيجيريا.. طريقة فك شفرة القناة الجزائرية الأرضية
بدون جيم ولا تكلفة مالية | عادة بسيطة لتحسين الصحة وخسارة الوزن .. نصائح مجربة لزيادة فاعلية
صحيفة "ماركا": براهيم دياز يتألق مع المغرب في أمم أفريقيا ويحرج إسبانيا
أوسيمين الأغلي.. القيمة التسويقية للاعبي منتخبي مصر ونيجيريا
نكرت فضلي.. رسالة قاسية من حسام حبيب بعد أزمة شيرين عبد الوهاب
تغييرات جذرية.. تشكيل منتخب مصر المتوقع أمام نيجيريا بكأس أمم إفريقيا
دعوى قضائية تطالب بإقالة حسام حسن وجهازه المعاون ووزير الرياضة
لاعب أنبي: أنا أفضل من محمد هاني وعمر جابر.. و«فتحي» مثلي الأعلى
تذكرة موحدة بـ10 جنيهات.. أسعار وخطوط مواصلات معرض القاهرة الدولي للكتاب
وزير الخارجية: لابد من وقف الاستيطان بالضفة الغربية وإعادة إعمار غزة
بسعر مفاجئ.. سيارة الشيخ الشعراوي الكلاسيكية تثير الجدل بعد عرضها للبيع
الاستغفار المستجاب .. للفرج وتيسير الأمور وانشراح الصدر
محافظات

بطول 10كيلو .. محافظ كفر الشيخ يوجه بسرعة تطهير ترعة محرم | صور

تطهير ترعة محرم
تطهير ترعة محرم
محمود زيدان

في استجابة فورية، وجه اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفرالشيخ، بسرعة الانتهاء من أعمال تطهير ترعة محرم بطول يقارب 10 كيلومترات بنطاق قرية شابة بمركز دسوق، وذلك ضمن خطة المحافظة لتحسين كفاءة منظومة الري وتحقيق الاستفادة القصوى من الموارد المائية.

وقامت الإدارة المركزية لري كفرالشيخ، بالتنسيق مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة دسوق، بتنفيذ أعمال التطهير تحت إشراف المهندس مجدي عبدالله، وكيل وزارة الري، وجمال ساطور، رئيس مركز ومدينة دسوق، وجرى وضع جدول زمني محدد لتطهير الترع والمصارف بما يضمن انتظام وصول المياه للأراضي الزراعية دون تأثر.

كما نفذت هندسة ري دسوق أعمال إزالة المخلفات ونواتج التطهير بطول يقارب 2 كيلومتر داخل نطاق قرية شابة، حفاظًا على المظهر الحضاري وضمان انسيابية المياه، وذلك في إطار خطة تطهير الترع والمصارف مرتين سنويًا لإزالة الحشائش وتسليك المجاري المائية وتسهيل عمليتي الري والصرف الزراعي.

وأكد محافظ كفر الشيخ، أهمية استمرار هذه الأعمال ومتابعتها ميدانيًا، مكلفًا الجهات المعنية بسرعة التنفيذ وفق الجدول الزمني، مع رفع نواتج التطهير من الطرق لتسهيل حركة المواطنين، ومراعاة عدم التأثير على احتياجات الأراضي الزراعية من المياه خلال فترات التطهير.

كفر الشيخ محافظ كفر الشيخ أخبار كفر الشيخ ترع

