حملة تموينية.. تحرير 81 محضرًا ضد المخابز المخالفة في كفر الشيخ

شنت مديرية التموين بكفر الشيخ، اليوم، حملة مكبرة استهدفت ضبط المخالفات بالمخابز البلدية المدعمة بمختلف مدن وقرى المحافظة تنفيذاً لتوجيهات اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ.

وأسفرت الحملة التي جاءت تحت إشراف المحاسب عادل الهابط، وكيل وزارة التموين، عن ضبط 81 محافظة تموينية متنوعة، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

شملت المخالفات تحرير 48 محضر نقص وزن، و9 محضر عدم نظافة، و7 محضر مواصفات، و7 محضر عدم إعلان، و4 محاضر عدم إعطاء بون صرف، و4 محاضر عدم صلاحية الميزان، ومحضر تصرف، ومحضر توقف.