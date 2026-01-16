افتتاح 3 مساجد بعد إحلالها وتجديدها في كفر الشيخ | صور

أعلن اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، اليوم الجمعة، افتتاح مسجد أولاد نصير بقرية الربع بمركز بلطيم، ومسجد الفتح بعزبة الحساينة بقرية الضبعة بمركز الرياض، ومسجد الرضا بعزبة العبد بقرية مسير بمركز كفر الشيخ.

تأتي هذه الاحتفالات وسط سعادة غامرة من المصلين بما يشهدونه من بناء وإعمار وإحلال وتجديد لمساجد المحافظة، في أجواءٍ إيمانيةٍ عامرة، وتزامنًا مع احتفالات المحافظة بذكرى معجزة الإسراء والمعراج.

جاءت خطبة الجمعة تحت عنوان: من دروس الإسراء والمعراج «جبر الخواطر وأثره على الفرد والمجتمع» بهدف التوعية بالدروس المستفادة من رحلة الإسراء والمعراج ومنها جبر الخواطر وأثره على النفس.

جاء ذلك بحضور الدكتور رمضان عبد السميع وكيل وزارة الأوقاف، والدكتور عبد القادر سليم، مدير عام الدعوة، والشيخ ياسر الصردي مدير إدارة كفر الشيخ شرق، والشيخ محمد عوض حسانين مدير إدارة الرياض شرق، والشيخ أشرف الطريني، مدير إدارة بلطيم.

أكد وكيل الوزارة أن جميع المساجد قد التزمت بالوقت المحدد والخطبة الموحدة على مستوى المحافظة، داعيًا الله تعالى أن يحفظ مصر وأهلها، وأن يجعلها في أمانه وضمانه واحة للأمن والأمان والاستقرار، وأن تظل قبلة المساجد والمآذن، وأن يحفظ الله الوطن قيادةً وشعبًا.