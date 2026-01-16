قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أنت لسه صغير.. شاب ينهي حياته لرفض والده زواجه لصغر سنه
المستقبل مفتوح.. الغموض يكتنف مصير محمد صلاح مع ليفربول
مصادر باتحاد الكرة: اعتزال محمد صلاح اللعب الدولي عقب كأس العالم شائعة
بث مباشر.. شعائر صلاة الجمعة بقراءة الشيخ محمد أبو العلا من دولة التلاوة
بوتين ونتنياهو يبحثان الأوضاع في الشرق الأوسط وإيران
فرنسا تمنع العمال والموظفين من الصلاة في أوقات ومكان العمل
يوم أسود .. شقيق شيرين عبد الوهاب يفتح النار على كثيرين
من الخيال إلى الواقع .. فندق في القمر يفتح أبوابه للأثرياء
تكريم خاص لـ مشجع الزمالك الوحيد بمواجهة المصري
"الزراعة": تحصين أكثر من 500 ألف رأس ماشية حتى الآن منذ أول العام
اتجاه لعرض مسلسل أب ولكن في النصف الاول من شهر رمضان | خاص
سبب وفاة محمد الإمام .. تفاصيل المرض والأعراض
محافظات

لتحسن الأحوال الجوية.. استئناف حركة الصيد والملاحة في كفر الشيخ

استئناف الصيد
استئناف الصيد
محمود زيدان

صرح اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، اليوم الجمعة، أنه تم استئناف حركة الملاحة البحرية بساحل البحر المتوسط، بنطاق المحافظة، وإستئناف رحلات الصيد بنهر النيل، وبحيرة البرلس بعد توقفها لسوء الأحوال الجوية.

وأكد محافظ كفرالشيخ على انتظام أعمال الملاحة بميناء البرلس وانطلاق مراكب الصيد في عرض البحر المتوسط، في رحلات الصيد بعد أن تم تزويدها بالوقود والثلوج، وتقديم الدعم اللوجستي اللازم. 

وتشهد محافظة كفر الشيخ، حالة من استقرار  الطقس وسطوع الشمس في معظم مناطق المحافظة. 

وكلف محافظ كفر الشيخ، رؤساء المراكز والمدن وغرفة العمليات الرئيسية، بمركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بإستمرار حالة الإستعداد لمتابعة الخدمات وحملات الإشغالات والمرافق والنظافة، وتنظيم عمل الحملات اليومية لضبط الأسعار والمرور على الأسواق وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين والتواصل معهم.

كفر الشيخ محافظ كفر الشيخ أخبار كفر الشيخ الصيد

