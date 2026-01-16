لتحسن الأحوال الجوية.. استئناف حركة الصيد والملاحة في كفر الشيخ

صرح اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، اليوم الجمعة، أنه تم استئناف حركة الملاحة البحرية بساحل البحر المتوسط، بنطاق المحافظة، وإستئناف رحلات الصيد بنهر النيل، وبحيرة البرلس بعد توقفها لسوء الأحوال الجوية.

وأكد محافظ كفرالشيخ على انتظام أعمال الملاحة بميناء البرلس وانطلاق مراكب الصيد في عرض البحر المتوسط، في رحلات الصيد بعد أن تم تزويدها بالوقود والثلوج، وتقديم الدعم اللوجستي اللازم.

وتشهد محافظة كفر الشيخ، حالة من استقرار الطقس وسطوع الشمس في معظم مناطق المحافظة.

وكلف محافظ كفر الشيخ، رؤساء المراكز والمدن وغرفة العمليات الرئيسية، بمركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بإستمرار حالة الإستعداد لمتابعة الخدمات وحملات الإشغالات والمرافق والنظافة، وتنظيم عمل الحملات اليومية لضبط الأسعار والمرور على الأسواق وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين والتواصل معهم.