قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
نكرت فضلي.. رسالة قاسية من حسام حبيب بعد أزمة شيرين عبد الوهاب
تغييرات جذرية.. تشكيل منتخب مصر المتوقع أمام نيجيريا بكأس أمم إفريقيا
دعوى قضائية تطالب بإقالة حسام حسن وجهازه المعاون ووزير الرياضة
لاعب أنبي: أنا أفضل من محمد هاني وعمر جابر.. و«فتحي» مثلي الأعلى
تذكرة موحدة بـ10 جنيهات.. أسعار وخطوط مواصلات معرض القاهرة الدولي للكتاب
وزير الخارجية: لابد من وقف الاستيطان بالضفة الغربية وإعادة إعمار غزة
بسعر مفاجئ.. سيارة الشيخ الشعراوي الكلاسيكية تثير الجدل بعد عرضها للبيع
الاستغفار المستجاب .. للفرج وتيسير الأمور وانشراح الصدر
الملك المصري.. محمد صلاح على أعتاب رقم قياسي جديد في تاريخ كأس الأمم الأفريقية
صلاح وأوسيمين.. صراع الأرقام القياسية يشعل القمة بين مصر ونيجيريا
خروقات الاحتلال مستمرة.. 400 شهيد في غزة منذ بدء وقف إطلاق النار
عنده نفس الهموم والآراء.. عمرو أديب برفقة نيشان بأحدث ظهور
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ كفر الشيخ يتفقد امتحانات الشهادة الإعدادية| صور

محافظ كفر الشيخ
محافظ كفر الشيخ
محمود زيدان

تفقد اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، اليوم السبت، سير امتحانات الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية، خلال جولته التفقدية بلجان الامتحانات بمدرسة كفرالشيخ الإعدادية بنات، وذلك للاطمئنان على انتظام العملية الامتحانية، والوقوف على مدى توافر المناخ الملائم للطلاب لأداء الامتحانات دون أي معوقات.

 جاء ذلك بحضور الدكتور علاء جودة وكيل وزارة التربية والتعليم، وأحمد عيسى، رئيس مركز ومدينة كفرالشيخ، وعدد من القيادات التنفيذية.

اطمأن محافظ كفرالشيخ، على مستوى الأسئلة ومدى مناسبتها للمنهج الدراسي، كما استمع إلى آراء عدد من الطلاب حول امتحان مادة اللغة العربية، مؤكدًا أهمية توفير أجواء هادئة تساعد الطلاب على التركيز، مع مراعاة تقليل أعداد الطلاب داخل اللجان الفرعية، بما لا يتجاوز 20 طالبًا بكل لجنة، حفاظًا على الانضباط وتوفير المسافات الآمنة.

أوضح محافظ كفر الشيخ، أن عدد الطلاب المتقدمين لامتحانات الشهادة الإعدادية على مستوى المحافظة يبلغ 65,334 طالبًا وطالبة، موزعين على 350 لجنة امتحانية.

 وأشار إلى أن الامتحانات تُجرى في أجواء مستقرة ومنظمة، مع المتابعة المستمرة لضمان حسن سيرها، كما أشار إلى أنه تم تفقد اللجنة العامة رقم 249، التي تضم 297 طالبًا، ومقرها مدرسة كفرالشيخ الإعدادية بنات، من خلال 15 لجنة فرعية.

أشار محافظ كفر الشيخ، على ضرورة توفير جميع سبل الراحة للطلاب داخل اللجان، من حيث الإضاءة الجيدة والتهوية المناسبة، والحفاظ على نظافة اللجان من الداخل والخارج، مع التشديد على تواجد الزائرة الصحية داخل المدارس للتدخل الفوري في الحالات الطارئة.

شدد محافظ كفر الشيخ، على الالتزام الكامل بالقواعد واللوائح المنظمة لأعمال الامتحانات، ومنع دخول الهواتف المحمولة سواء للطلاب أو الملاحظين والمراقبين، بما يضمن تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص والانضباط الكامل داخل اللجان.

أكد محافظ كفر الشيخ، استمرار الجولات الميدانية بمختلف المدارس لمتابعة الامتحانات، والتعامل الفوري مع أي ملاحظات، بما يحقق مصلحة الطلاب ويضمن خروج الامتحانات بالشكل اللائق.

كفر الشيخ أخبار كفر الشيخ محافظة كفر الشيخ الشهادة الإعدادية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

جروبات الغش

تداول امتحانات الإعدادية على جروبات الغش بتليجرام بعد دقائق من توزيعها باللجان

القصة الكاملة لـ«حرامية الغسيل» بالمطرية

اتشعلقت في الحديد وطلعت على السور.. القصة الكاملة لـ«حرامية الغسيل» بالمطرية

الطالبان المتوفيان

حادث مؤلم يودي بحياة نجل صاحب شركة عطور وصديقه بطريق الواحات.. صور

حالة الطقس

موجة شديدة البرودة.. توقعات الطقس حتى الأربعاء القادم

عمرو أديب

منتهى التفاهة.. تعليق غير متوقع من عمرو أديب على تريند الشاي المغلي

منتخب مصر

موعد مباراة مصر ونيجيريا والقنوات الناقلة في كأس أمم إفريقيا

أسعار الدواجن

قبل رمضان.. مفاجأة فى أسعار الدواجن والبانيه اليوم السبت

السنغال

الاتحاد السنغالي قبل نهائي أمم أفريقيا يعلن عن اختلالات تنظيمية ومخاوف أمنية

ترشيحاتنا

دعاء جبر الخواطر

دعاء جبر الخواطر.. يريح قلبك ويشرح صدرك

وصول مفتي الكاميرون إلى القاهرة للمشاركة في المؤتمر الدولي السادس والثلاثين للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية

وصول مفتي الكاميرون إلى القاهرة للمشاركة في مؤتمر المجلس الأعلى للشئون الإسلامية

الزواج

عالم بالأزهر: تعدد الزوجات يكون لعلاج المشكلات وليس لخلقها

بالصور

الكشف الطبي على 2100 مريض بقافلة السنيطة بالشرقية

قافلة طبية
قافلة طبية
قافلة طبية

الأكل المتأخر يقلب الميزان.. أفضل اختيارات العشاء الصحي | فيديو

وجبة ليلية تقلب الميزان.. الحقيقة الكاملة وراء الأكل المتأخر وزيادة الوزن
وجبة ليلية تقلب الميزان.. الحقيقة الكاملة وراء الأكل المتأخر وزيادة الوزن
وجبة ليلية تقلب الميزان.. الحقيقة الكاملة وراء الأكل المتأخر وزيادة الوزن

وجبة مهملة .. سر الحرق الحقيقي الذي يغفله كثيرون في الرجيم | فيديو

وجبة مهملة في الرجيم
وجبة مهملة في الرجيم
وجبة مهملة في الرجيم

أحدث وصفات السوشي المنزلي.. تعلمي تحضير وجبات يابانية بسهولة

أحدث وصفات السوشي المنزلي
أحدث وصفات السوشي المنزلي
أحدث وصفات السوشي المنزلي

فيديو

سيارة الشيخ الشعراوي

بسعر مفاجئ.. سيارة الشيخ الشعراوي الكلاسيكية تثير الجدل بعد عرضها للبيع

وجبة ليلية تقلب الميزان.. الحقيقة الكاملة وراء الأكل المتأخر وزيادة الوزن

الأكل المتأخر يقلب الميزان.. أفضل اختيارات العشاء الصحي | فيديو

وجبة مهملة في الرجيم

وجبة مهملة .. سر الحرق الحقيقي الذي يغفله كثيرون في الرجيم | فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نعمة الشنشوري

نعمة مصطفى الشنشوري تكتب: الصلاة هدية السماء

د. أمل منصور

د.امل منصور تكتب: الفرح كحدث عاطفي أم كعرض جماهيري.. كيف سرقت الترندات بساطة البدايات؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: طهران تنتفض.. وإسرائيل تترقب بحذر!!

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: إلى اين يتجه العالم المجنون الآن؟!

د. محمد جمعة الأستاذ بكلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر

د. محمد جمعة يكتب : هل هي محاربة البدعة ونشر صحيح العقيدة أم تفكيك لوحدة المسلمين وطمس هويتهم ؟!

المزيد