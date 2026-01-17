محافظ كفر الشيخ يتفقد امتحانات الشهادة الإعدادية| صور

تفقد اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، اليوم السبت، سير امتحانات الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية، خلال جولته التفقدية بلجان الامتحانات بمدرسة كفرالشيخ الإعدادية بنات، وذلك للاطمئنان على انتظام العملية الامتحانية، والوقوف على مدى توافر المناخ الملائم للطلاب لأداء الامتحانات دون أي معوقات.

جاء ذلك بحضور الدكتور علاء جودة وكيل وزارة التربية والتعليم، وأحمد عيسى، رئيس مركز ومدينة كفرالشيخ، وعدد من القيادات التنفيذية.

اطمأن محافظ كفرالشيخ، على مستوى الأسئلة ومدى مناسبتها للمنهج الدراسي، كما استمع إلى آراء عدد من الطلاب حول امتحان مادة اللغة العربية، مؤكدًا أهمية توفير أجواء هادئة تساعد الطلاب على التركيز، مع مراعاة تقليل أعداد الطلاب داخل اللجان الفرعية، بما لا يتجاوز 20 طالبًا بكل لجنة، حفاظًا على الانضباط وتوفير المسافات الآمنة.

أوضح محافظ كفر الشيخ، أن عدد الطلاب المتقدمين لامتحانات الشهادة الإعدادية على مستوى المحافظة يبلغ 65,334 طالبًا وطالبة، موزعين على 350 لجنة امتحانية.

وأشار إلى أن الامتحانات تُجرى في أجواء مستقرة ومنظمة، مع المتابعة المستمرة لضمان حسن سيرها، كما أشار إلى أنه تم تفقد اللجنة العامة رقم 249، التي تضم 297 طالبًا، ومقرها مدرسة كفرالشيخ الإعدادية بنات، من خلال 15 لجنة فرعية.

أشار محافظ كفر الشيخ، على ضرورة توفير جميع سبل الراحة للطلاب داخل اللجان، من حيث الإضاءة الجيدة والتهوية المناسبة، والحفاظ على نظافة اللجان من الداخل والخارج، مع التشديد على تواجد الزائرة الصحية داخل المدارس للتدخل الفوري في الحالات الطارئة.

شدد محافظ كفر الشيخ، على الالتزام الكامل بالقواعد واللوائح المنظمة لأعمال الامتحانات، ومنع دخول الهواتف المحمولة سواء للطلاب أو الملاحظين والمراقبين، بما يضمن تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص والانضباط الكامل داخل اللجان.

أكد محافظ كفر الشيخ، استمرار الجولات الميدانية بمختلف المدارس لمتابعة الامتحانات، والتعامل الفوري مع أي ملاحظات، بما يحقق مصلحة الطلاب ويضمن خروج الامتحانات بالشكل اللائق.