طاقم تحكيم مصري بقيادة أمين عمر لمواجهة الهلال والنجمة في دوري روشن

كشفت تقارير إعلامية عن إسناد مهمة إدارة مباراة الهلال أمام النجمة إلى طاقم تحكيم مصري، ضمن منافسات دوري روشن السعودي لموسم 2025-2026، في سابقة تُعد الأولى من نوعها خلال الموسم الجاري.

ويستقبل الهلال نظيره النجمة مساء الجمعة على أرضية المملكة أرينا، في إطار الجولة الخامسة والعشرين من المسابقة.

وأعلن الإعلامي وليد الفراج، عبر برنامجه «أكشن مع وليد» على قناة "إم بي سي أكشن"، أن الاتحاد السعودي لكرة القدم كلف الحكم المصري أمين عمر بقيادة اللقاء.

وبحسب ما أوضحه الفراج، فإن قرار الاستعانة بطاقم مصري جاء بعد تفعيل البند الأخير في لائحة اختيار الحكام، إثر صعوبة التعاقد مع طواقم أوروبية، حيث تم اللجوء إلى حكام مرشحين لإدارة مباريات كأس العالم 2026.

ويضم الطاقم المعاون كلًا من محمود أبو الرجال وأحمد حسام طه كمساعدين، بينما يتولى حسام حجاج مسئولية تقنية الفيديو، بمساعدة محمد الشناوي، على أن يكون خالد الأحمري حكمًا رابعًا.