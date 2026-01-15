انقلاب سيارة في ترعة بالقليوبية دون خسائر بشرية.. صور

شهدت ترعة قرية الكوم الأحمر بشبين القناطر بمحافظة القليوبية انقلاب سيارة فى ترعة القرية.

وعلى الفور تم انتشال السيارة وإنقاذ من بداخلها دون أى خسائر في الأرواح.



من ناحية أخرى شهدت قرى نوى التابعة لمركز ومدينة شبين القناطر، حادث اصطدام قطار بشخص مجهول، ولقي مصرعه فى الحال، أثناء عبوره شريط السكة الحديد من مكان غير مخصص للعبور، وتم نقل الجثة لمستشفى شبين القناطر المركزي، وتحررت محضر بالحادث وتولت النيابة التحقيق، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة، وكشف هوية المتوفي وصولا لأسرته، كما أمرت بانتداب الطب الشرعي لتشريح الجثمان لبيان سبب الوفاة، وطلبت شهود الواقعة لسؤالهم.

بلاغا بالواقعة

تلقت مديرية أمن القليوبية، إخطار من مركز شرطة شبين القناطر، يفيد ورود بلاغ من الأهالي بقرية نوى باصطدام قطار ووفاته على الفور.

انتقلت على الفور قوة أمنية من مركز شرطة شبين القناطر، وبالمعاينة والفحص وسؤال شهود الواقعة أفادوا أن القطار اصطدم بشخص مجهول الهوية أثناء عبوره شريط السكة الحديد من مكان غير مخصص، ولقى مصرعه على الفور، وتم نقل الجثة بسيارة الإسعاف إلى مستشفى شبين القناطر المركزي، وتم التحفظ عليه فى مشرحة المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيقات.