محافظ القليوبية ورئيس جامعة بنها يشهدان احتفالية الأوقاف بذكرى الإسراء والمعراج بمسجد ناصر ببنها

شهد المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، والدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها، واللواء أشرف جاب الله مساعد وزير الداخلية مدير أمن القليوبية، مساء اليوم، الاحتفالية الكبرى التي نظمتها مديرية أوقاف القليوبية بمناسبة ذكرى ليلة الإسراء والمعراج، وذلك بمسجد ناصر بمدينة بنها، بحضور الدكتور عبد الرحمن رضوان وكيل وزارة الأوقاف بالقليوبية، ولفيف من القيادات الأمنية والتنفيذية والدينية والشعبية بالمحافظة.

احتفالية الإسراء والمعراج

وبدأت الاحتفالية بتلاوة آيات من الذكر الحكيم، تلاها القارئ الشيخ يوسف قاسم حلاوة، أعقبها كلمة للدكتور عبد الرحمن رضوان وكيل وزارة الأوقاف بالقليوبية، تناول خلالها الأبعاد الإيمانية لمعجزة الإسراء والمعراج، مؤكداً أن هذه الرحلة جاءت تسريةً لقلب النبي ﷺ بعد ما لاقاه من شدائد، وتصديقاً لقوله تعالى: «إن مع العسر يسراً»، حيث كانت بمثابة رسالة أمل تدعو إلى الثبات والاستمرار، كما أشار إلى أن هذه الليلة المباركة شهدت فرض الصلاة كهدية ربانية ونعمة عظيمة اختص الله بها أمة النبي محمد ﷺ لتكون صلة دائمة بين العبد وربه.



وبهذه المناسبة، قدم المهندس أيمن عطية خالص التهاني القلبية لشعب القليوبية وللشعب المصري كافة بمناسبة هذه الذكرى العطرة، داعياً المولى عز وجل أن يعيدها على مصرنا الغالية بمزيد من التقدم والرخاء، وأن يحفظ الوطن من كل مكروه وسوء، في ظل القيادة الرشيدة لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، مؤكداً أن ذكرى الإسراء والمعراج ستظل رمزاً للأمل واليقين في نصر الله.

وأكد محافظ القليوبية أن استلهام الدروس والعبر من معجزة الإسراء والمعراج، يعزز قيم الصبر والمثابرة والعمل الجاد، مشيراً إلى أن التمسك بهذه القيم الروحية والأخلاقية يمثل دعامة أساسية لمواجهة التحديات ومواصلة مسيرة التنمية والبناء.

ومن جانبه، أكد الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها، على الأهمية الفكرية والتربوية لإحياء هذه المناسبات الدينية، مشيداً بدور المؤسسات الدينية والأكاديمية في نشر الوعي الصحيح وترسيخ قيم الوسطية والتسامح بين الشباب.

واختتمت الاحتفالية بمجموعة من الابتهالات الدينية والمدائح النبوية، أداها المبتهل أسامة أحمد محمد، وسط تأكيد الحضور على أهمية التكاتف والعمل بروح الفريق الواحد من أجل رفعة شأن الوطن.