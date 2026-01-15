تعليم القليوبية تكشف تفاصيل مشاجرة بين طالبتين بمدرسة بهتيم التجارية

كشفت مديرية التربية والتعليم بمحافظة القليوبية، تفاصيل مشاجرة بين طالبتين بمدرسة بهتيم التجارية التابعة لإدارة شرق شبرا الخيمة التعليمية، إذ حدثت المشادة بين الطالبتين قبل الدخول لأداء امتحان المادة الأولى، وخلال الفترة بين الامتحان الأول والثاني حدثت مشادة بينهما تحولت لمشاجرة، وعلى إثرها حضرت أسرة إحدى الطالبتين للمدرسة واقتحمت المدرسة بالقوة.

تفاصيل الواقعة

وقالت مديرية التربية والتعليم بالقليوبية، أن العاملين بالمدرسة تحفظوا على الأسرة داخل غرفة بالمدرسة، وتم استدعاء رجال أمن القليوبية، وحضرت قوة من قسم شرطة ثان شبرا الخيمة، وتم تحرير محضر إثبات حالة بالواقعة، واصطحاب الأسرة لقسم الشرطة لاتخاذ الإجراءات القانونية، فيما انتظمت أعمال الامتحانات داخل المدرسة.



وأكدت مديرية التربية والتعليم بالقليوبية، أنه لن يتم السماح بالإخلال بسير العملية الامتحانية داخل المدارس، وخاصة أنه تم التأكيد على القائمين على متابعة أعمال الامتحانات بفرض حالة من الهدوء داخل مقار اللجان لضمان سير الامتحانات بسهولة ويسر، وأنه سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المخالفة ين لتعليمات القرار الوزاري بشأن انتظام أعمال الامتحانات.