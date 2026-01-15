قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الحكومة: صندوق مصر السيادي يحقق نموًا يتجاوز 90% في محفظة الأصول
آية سماحة: كنت مفترية في طفولتي .. وتسببت بإصابة شقيقتي | شاهد
نيران في المساجد والبنوك .. طلاب باكستانيون يروون رعب الاحتجاز داخل جامعات إيران
جوتيريش: رحبت باتفاق غزة .. وأكدت ضرورة دخول المساعدات الإنسانية الكافية
ليلة الإسراء والمعراج بدأت الآن.. اغتنمها بدعاء النبي و7 أعمال تُبدل أحزانك أفراحاً
الخارجية الكندية : وفاة مواطن على يد السلطات الإيرانية
تبكير للموظفين .. ما موعد صرف مرتبات شهر يناير 2026 ؟
طريقة عمل كفتة الدجاج وسلطة السماق
ماكرون يعلن إرسال وسائل برية وجوية وبحرية إضافية إلى جرينلاند خلال أيام
سحب قطع أراض مخالفة بـ حدائق أكتوبر | تفاصيل ثرية
مصادر تكشف لـ صدى البلد حقيقة إجراء تعديل وزاري
طفرة في الصادرات الزراعية المصرية.. وفتح 25 سوقًا جديدًا في 2025| تفاصيل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

تعليم القليوبية تكشف تفاصيل مشاجرة بين طالبتين بمدرسة بهتيم التجارية

وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية
وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية
إبراهيم الهواري

كشفت مديرية التربية والتعليم بمحافظة القليوبية، تفاصيل مشاجرة بين طالبتين بمدرسة بهتيم التجارية التابعة لإدارة شرق شبرا الخيمة التعليمية، إذ حدثت المشادة بين الطالبتين قبل الدخول لأداء امتحان المادة الأولى، وخلال الفترة بين الامتحان الأول والثاني حدثت مشادة بينهما تحولت لمشاجرة، وعلى إثرها حضرت أسرة إحدى الطالبتين للمدرسة واقتحمت المدرسة بالقوة.

تفاصيل الواقعة

وقالت مديرية التربية والتعليم بالقليوبية، أن العاملين بالمدرسة تحفظوا على الأسرة داخل غرفة بالمدرسة، وتم استدعاء رجال أمن القليوبية، وحضرت قوة من قسم شرطة ثان شبرا الخيمة، وتم تحرير محضر إثبات حالة بالواقعة، واصطحاب الأسرة لقسم الشرطة لاتخاذ الإجراءات القانونية، فيما انتظمت أعمال الامتحانات داخل المدرسة.


وأكدت مديرية التربية والتعليم بالقليوبية، أنه لن يتم السماح بالإخلال بسير العملية الامتحانية داخل المدارس، وخاصة أنه تم التأكيد على القائمين على متابعة أعمال الامتحانات بفرض حالة من الهدوء داخل مقار اللجان لضمان سير الامتحانات بسهولة ويسر، وأنه سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المخالفة ين لتعليمات القرار الوزاري بشأن انتظام أعمال الامتحانات.

القليوبية مديرية التربية والتعليم شبرا الخيمة مشاجرة محافظة القليوبية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

محمد صلاح

ناقد رياضي: اعتزال محمد صلاح اللعب دوليا بعد بطولة كأس العالم

الذهب

حطّم الأرقام .. شعبة الذهب تكشف مفاجأة بشأن الأسعار الفترة المقبلة | فيديو

الذهب

أسعار الذهب في مصر... مفاجأة بعيار 21 اليوم الخميس

جروبات الغش

رغم إجراءات التأمين ومنع الموبايل ..جروبات الغش تنشر أسئلة وإجابات امتحانات الإعدادية

عمرو اديب

كنا منتظرينها.. عمرو أديب يعلّق على سقوط منتخب مصر أمام السنغال

إكرامي

مش لاقى مبرر.. إكرامي يوجه انتقادا لاذعا لمحمد الشناوي

محمد صلاح وارني سلوت

يا للأسف.. سلوت يوجه رسالة لـ محمد صلاح بعد الهزيمة من السنغال

المغرب

المغرب والسنغال.. موعد نهائي كأس أمم أفريقيا 2025

ترشيحاتنا

وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية

كل ما تريد معرفته عن التمويلات الميسرة لدعم الموازنة

خلال الاجتماع

وزير الإسكان يتابع الموقف التنفيذي لمشروعات المرحلة الأولى بالمبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير قرى الريف المصري

الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية

الرقابة المالية تعدل ضوابط مزاولة شركات التأمين لنشاط صناديق الاستثمار بنفسها أو مع غيرها

بالصور

تفاصيل لقاء محافظ الشرقية بأعضاء مجلسي النواب والشيوخ الجدد.. صور

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

بعد إصابة شيرين عبد الوهاب بالالتهاب الرئوي.. اعرف الأسباب وطرق الوقاية لتجنب المضاعفات

معلومات لا تعرفها عن الألتهاب الرئوي
معلومات لا تعرفها عن الألتهاب الرئوي
معلومات لا تعرفها عن الألتهاب الرئوي

رمضان 2026.. لقطات من كواليس مسلسل على قد الحب

كواليس مسلسل على قد الحب
كواليس مسلسل على قد الحب
كواليس مسلسل على قد الحب

الشرقية.. حملة للقضاء على ظاهرة نباشي القمامة في مدينة الزقازيق| صور

حملة مكبرة
حملة مكبرة
حملة مكبرة

فيديو

تطورات حالة حسن شحاتة الصحية

بعد أنباء غير صحيحة عن وفاته.. مصادر إعلامية تطمئن الجماهير على صحة حسن شحاتة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د.امل منصور تكتب: الفرح كحدث عاطفي أم كعرض جماهيري.. كيف سرقت الترندات بساطة البدايات؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: طهران تنتفض.. وإسرائيل تترقب بحذر!!

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: إلى اين يتجه العالم المجنون الآن؟!

د. محمد جمعة الأستاذ بكلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر

د. محمد جمعة يكتب : هل هي محاربة البدعة ونشر صحيح العقيدة أم تفكيك لوحدة المسلمين وطمس هويتهم ؟!

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: ترياق الوعي .. طوفان الزيف

المزيد