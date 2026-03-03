الكاف يخطط لإقالة رئيس الهيئات القضائية بعد جدل قرارات نهائي إفريقيا بين المغرب والسنغال

أفادت تقارير مغربية بوجود توجه داخل الاتحاد الأفريقي لكرة القدم لإقالة الجيبوتي ياسين عثمان روبله من رئاسة الهيئات القضائية بالكاف، بعد ست سنوات قضاها في اللجان التأديبية ولجنة الانضباط.

وذكر موقع "البطولة" المغربية أن سبب هذا القرار يعود للجدل الكبير الذي أثاره الكاف إثر القرارات التأديبية الصادرة بعد نهائي كأس أمم أفريقيا بين المغرب والسنغال.

وأوضحت الصحيفة أن المكتب التنفيذي للاتحاد الأفريقي اختار التوجولي سيدريك إجاي لتولي منصب مدير الشؤون القانونية، مع إمكانية تصعيده مؤقتًا لتولي رئاسة الهيئات القضائية بدلًا من ياسين عثمان.

ويأتي هذا التغيير في وقت كانت فيه لجنة الانضباط قد عقدت عدة جلسات استماع يوم الخميس الماضي للتحقيق في ملفات مباريات متعددة، أبرزها مواجهة الأهلي المصري والجيش الملكي المغربي، ما أدى لتأجيل أي قرارات جديدة حتى استقرار القيادة القانونية الجديدة.

ومن المتوقع أن يساهم تعيين البديل خلال الأيام المقبلة في حسم القضايا التأديبية المعلقة وإعادة الانضباط داخل الهيئات القضائية بالكاف.