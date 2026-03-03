قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الأزهر للفتوى: الأصل أن تخرج زكاة الفطر طعاما أو قيمته مالاً ويراعي مصلحة الفقير
سفير مصر ببيروت: العمل الدبلوماسي الملاذ الوحيد لحماية استقرار لبنان والحفاظ على سيادته
وزير الزراعة: نستهدف رفع كميات توريد القمح هذا العام لـ5 ملايين طن
وزير التعليم يوجه بتوفير سبورات ذكية لمدرسة مستشفى 57357
البحرين: تدمير 73 صاروخًا و91 طائرة مسيرة إيرانية معادية
بعد برشلونة.. أتلتيكو مدريد يستهدف ضم مرموش الصيف المقبل لتدعيم الهجوم
وزير التعليم يزور مستشفى57357 لعلاج سرطان الأطفال..ويؤكد: أبطال يعالجون أبطال
توقف تصدير النفط العراقي عبر خط جيهان التركي
غضب أمريكي بعد اعتراف "روبيو".. إسرائيل دفعت واشنطن إلى الحرب مع إيران
الكاف يخطط لإقالة رئيس الهيئات القضائية بعد جدل قرارات نهائي إفريقيا بين المغرب والسنغال
الدفاع الإماراتية: نمتلك مخزونًا استراتيجيًا كافيًا للتصدي للتهديدات ولن نقبل المساس بأمن الدولة
الدفع بـ 26 سيارة إسعاف.. إصابة 34 شخصًا في انقلاب أتوبيس بالإسماعيلية| صور
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

الكاف يخطط لإقالة رئيس الهيئات القضائية بعد جدل قرارات نهائي إفريقيا بين المغرب والسنغال

المغرب ضد السنغال
المغرب ضد السنغال
إسراء أشرف

أفادت تقارير مغربية بوجود توجه داخل الاتحاد الأفريقي لكرة القدم لإقالة الجيبوتي ياسين عثمان روبله من رئاسة الهيئات القضائية بالكاف، بعد ست سنوات قضاها في اللجان التأديبية ولجنة الانضباط.

وذكر موقع "البطولة" المغربية أن سبب هذا القرار يعود للجدل الكبير الذي أثاره الكاف إثر القرارات التأديبية الصادرة بعد نهائي كأس أمم أفريقيا بين المغرب والسنغال.

وأوضحت الصحيفة أن المكتب التنفيذي للاتحاد الأفريقي اختار التوجولي سيدريك إجاي لتولي منصب مدير الشؤون القانونية، مع إمكانية تصعيده مؤقتًا لتولي رئاسة الهيئات القضائية بدلًا من ياسين عثمان.

ويأتي هذا التغيير في وقت كانت فيه لجنة الانضباط قد عقدت عدة جلسات استماع يوم الخميس الماضي للتحقيق في ملفات مباريات متعددة، أبرزها مواجهة الأهلي المصري والجيش الملكي المغربي، ما أدى لتأجيل أي قرارات جديدة حتى استقرار القيادة القانونية الجديدة.

ومن المتوقع أن يساهم تعيين البديل خلال الأيام المقبلة في حسم القضايا التأديبية المعلقة وإعادة الانضباط داخل الهيئات القضائية بالكاف.

الاتحاد الأفريقي لكرة القدم كاف نهائي أمم أفريقيا المغرب السنغال

