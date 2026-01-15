محافظ القليوبية يتفقد انطلاق امتحانات الشهادة الإعدادية ..صور

تفقد المهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، صباح اليوم الخميس ١٥ يناير، سير امتحانات الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية ، وذلك في جولة ميدانية شملت مدرسة الشهيد مدحت طلعت التجريببة ومدرسة ناصر الاعدادية ببنها ، للاطمئنان على انتظام العملية الامتحانية وتوفير سبل الراحة للطلاب، يرافقه مصطفى عبده وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية وقيادات التعليم بالمحافظة.

سير الامتحانات

وتابع المحافظ جاهزية لجان الشهادة الإعدادية العامة، والتي تشهد كثافة طلابية كبيرة تصل إلى ١٢٠ ألفاً و٤٤٠ طالباً وطالبة يؤدون الامتحانات أمام ٤٤٠ لجنة عامة تغطي كافة مراكز ومدن المحافظة، حيث تم حشد طاقة إدارية وبشرية ضخمة لتأمين وتنظيم اللجان تضم ١٣٤٥٤ ملاحظاً، و١٤٣٧ مراقباً، بالإضافة إلى عدد مماثل من الإداريين ورؤساء اللجان، لضمان أعلى مستويات الشفافية والانضباط.

وفي ختام جولته، شدد محافظ القليوبية على ضرورة استمرار التنسيق بين غرفة العمليات المركزية بالمحافظة وغرف العمليات بمديرية التربية والتعليم والمنطقة الأزهرية، للتعامل الفوري مع أي طوارئ، موجهاً بتكثيف أعمال النظافة في محيط اللجان وتوفير الرعاية الصحية اللازمة للطلاب، معرباً عن تمنياته بالنجاح والتوفيق لجميع أبناء المحافظة في هذه المرحلة التعليمية الهامة.