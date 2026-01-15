قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تزرع الأمل.. مفتي الجمهورية يهنئ الرئيس السيسي بـ الإسراء والمعراج
نستلهم منها قوة الإيمان.. المستشار عصام فريد يُهنئ الرئيس السيسي بذكرى الإسراء والمعراج
ناقد رياضي: اعتزال محمد صلاح اللعب دوليا بعد بطولة كأس العالم
بتوجيهات من الرئيس السيسي.. اتصالات مصرية مكثفة لخفض التصعيد فى المنطقة
النجم العالمي ويل سميث يزور الاهرامات .. شاهد
الرئيس السيسي يستقبل وزير التعليم والثقافة والرياضة والعلوم والتكنولوجيا الياباني
أسمى معاني الإيمان.. مجلس النواب يهنئ الرئيس السيسي بـ الإسراء والمعراج
أول ظهور لـ أفشة في مران الاتحاد السكندري
فريق طبي بمستشفى أجا ينجح في إعادة بناء وجه لمريض
المالية: ضريبة دمغة مبسطة بدلًا من الأرباح الرأسمالية للتعاملات في البورصة للمقيمين
باريس تتضامن مع الدنمارك.. ماذا تفعل القوات الفرنسية في جرينلاند؟
"الوزراء" يوضح أسباب قرار وزارة التضامن باستمرار إيقاف منح التراخيص لدور الأيتام
محافظات

محافظ القليوبية يتفقد انطلاق امتحانات الشهادة الإعدادية ..صور

إبراهيم الهواري

تفقد المهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، صباح اليوم الخميس ١٥ يناير، سير امتحانات الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية ، وذلك في جولة ميدانية شملت مدرسة الشهيد مدحت طلعت التجريببة ومدرسة ناصر الاعدادية ببنها ، للاطمئنان على انتظام العملية الامتحانية وتوفير سبل الراحة للطلاب، يرافقه مصطفى عبده وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية وقيادات التعليم بالمحافظة.

سير الامتحانات

وتابع المحافظ جاهزية لجان الشهادة الإعدادية العامة، والتي تشهد كثافة طلابية كبيرة تصل إلى ١٢٠ ألفاً و٤٤٠ طالباً وطالبة يؤدون الامتحانات أمام ٤٤٠ لجنة عامة تغطي كافة مراكز ومدن المحافظة، حيث تم حشد طاقة إدارية وبشرية ضخمة لتأمين وتنظيم اللجان تضم ١٣٤٥٤ ملاحظاً، و١٤٣٧ مراقباً، بالإضافة إلى عدد مماثل من الإداريين ورؤساء اللجان، لضمان أعلى مستويات الشفافية والانضباط.

وفي ختام جولته، شدد محافظ القليوبية على ضرورة استمرار التنسيق بين غرفة العمليات المركزية بالمحافظة وغرف العمليات بمديرية التربية والتعليم والمنطقة الأزهرية، للتعامل الفوري مع أي طوارئ، موجهاً بتكثيف أعمال النظافة في محيط اللجان وتوفير الرعاية الصحية اللازمة للطلاب، معرباً عن تمنياته بالنجاح والتوفيق لجميع أبناء المحافظة في هذه المرحلة التعليمية الهامة.

القليوبية الشهادة الإعدادية سير الامتحانات محافظ القليوبية جولة تفقدية

د. أمل منصور

د.امل منصور تكتب: الفرح كحدث عاطفي أم كعرض جماهيري.. كيف سرقت الترندات بساطة البدايات؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: طهران تنتفض.. وإسرائيل تترقب بحذر!!

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: إلى اين يتجه العالم المجنون الآن؟!

د. محمد جمعة الأستاذ بكلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر

د. محمد جمعة يكتب : هل هي محاربة البدعة ونشر صحيح العقيدة أم تفكيك لوحدة المسلمين وطمس هويتهم ؟!

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: ترياق الوعي .. طوفان الزيف

