مرصد كوبيرنيكوس : 2025 ثالث أكثر الأعوام حرارة في العالم
عوروا بعض.. تفاصيل مشاجرة صاحب مصنع وسائق حول "ركنة" سيارة بالوراق
بين طموح التاريخ ورغبة استعادة المجد..هل يكتب منتخب مصر فصل جديد فى افريقيا وينفرد برقم قياسى ؟
أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الأربعاء 14-1-2026
الدولة تبكر صرف مرتبات يناير وفبراير ومارس 2026| تفاصيل
قبل الشهر الكريم .. أماكن معارض أهلا رمضان 2026 في المحافظات
إحالة عروس المرج للجنايات بتهمة قتل زوجها
في نفس وقت زيارة ماتشادو.. الرئيسة الفنزويلية ترسل وفدًا إلى واشنطن
مأساة طبيب الشرقية.. ضحى بعمره من أجل ابنه وفي النهاية «أخد شقاه»
خبير: تحويلات المصريين بالخارج السبب الرئيسي في صعود الجنيه أمام الدولار
محاكمات عاجلة وإعدامات قادمة.. تصريحات صارمة من السلطة القضائية الإيرانية رغم تحذير ترامب
6 محاذير .. ماذا قال حسام حسن لنجوم الفراعنة قبل مواجهة السنغال؟
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محافظات

محافظ القليوبية: إزالة 99% من أعمال المرحلة "د" من ممشى أهل مصر

محافظ القليوبية
محافظ القليوبية
إبراهيم الهواري

أكد المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية أنه جاري العمل لنهو أعمال المرحلة (د) لممشى أهل مصر بمدينة بنها حيث تم الانتهاء من أعمال الإزالات بنسبة حوالي ٩٩% وجاري استكمال أعمال رفع المخلفات من قبل الجهات المختصة.

إنشاء حضانة متطورة 

وأشار المحافظ فى تصريحات خاصة لصدى البلد أنه جاري إنشاء حضانة متطورة لتجميع سيارات المرور المُضبوطة بمدينة الخانكة ، والتي يتم تنفيذها بهدف استيعاب المركبات التي يتم ضبطها بمعرفة إدارات المرور والأجهزة المعنية، وفق أحدث المعايير الفنية والأمنية والتي ستسهم في تنظيم عملية حفظ السيارات بشكل آمن ومرتب، بعيدًا عن الشوارع والميادين.


وأضاف محافظ القليوبية أن الهدف من ذلك الحفاظ على المظهر الحضاري ومنع التكدسات، مع توفير منظومة إلكترونية متكاملة لتسجيل بيانات المركبات وتسهيل إجراءات الاسترداد لأصحابها وفقًا للقانون.

القليوبية محافظة القليوبية محافظ القليوبية ممشى أهل مصر بنها

أسعار الدواجن

أسعار البانيه تفاجئ الجميع.. بكام كيلو الدواجن بالأسواق اليوم الأربعاء؟

إبراهيم فايق

صفقات الأهلي تشتعل شتاءً .. إبراهيم فايق يكشف مُفاجأتين من العيار الثقيل

الأهلي

بعد إمام عاشور .. الأهلي على أعتاب ضم نجم الزمالك

مباراة مصر والسنغال

كيفية مشاهدة القمة .. موعد مباراة مصر والسنغال في كأس أمم إفريقيا والقنوات الناقلة

يورجن كلوب وساديو ماني ومحمد صلاح

لا أتحيز لأحد.. يورجن كلوب يُوجّه رسالة لـ ساديو ماني ويُدعّم محمد صلاح | ماذا قال؟

طائرة تابعة لشركة الاتحاد

إصابات عدة خلال هبوط طائرة قادمة من أبو ظبي فوق فوكيت بتايلاند

شيرين عبد الوهاب

شقيق شيرين عبدالوهاب عن أحمد سعد وزينة: «عِشرة عُمر.. وستر ودعم حقيقي»

حالة الطقس

تحذير من حالة الطقس.. شبورة كثيفة وأمطار تضرب هذه المناطق

مقابر مخصصة للمسلمين في اسبانيا

مرصد الأزهر: 0.2% فقط من مقابر إسبانيا مخصصة للمسلمين

وزير قطاع الأعمال يستقبل وزير الاوقاف لتعزيز التعاون في تعظيم الاستفادة من الأصول وتحقيق عوائد تنموية مستدامة

وزير قطاع الأعمال يستقبل وزير الأوقاف لتعزيز التعاون في تعظيم الاستفادة من الأصول

الإسراء والمعراج

فضل ليلة الإسراء والمعراج.. الأدعية والسنن والمعجزات النبوية

علامات خفية في الوجه تنذر بارتفاع الكوليسترول دون أن تشعر

كيا K4 أحدث سيارة رياضية من الصانع الكوري تخطف الأنظار

طرق عمل المسقعة في البيت بخطوات سهلة مثل المطاعم أشهرها للدايت

اسحب الفيشة فورًا.. أجهزة تسحب كهرباء حتى وهي مغلقة

كيف تشغل طفلك في الإجازة؟

«الإجازة مش موبايل وتابلت»|خبير نفسي يُحذّر من إهدار وقت الأطفال ويكشف روشتة ذكية لاستغلال الإجازة

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: إلى اين يتجه العالم المجنون الآن؟!

د. محمد جمعة الأستاذ بكلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر

د. محمد جمعة يكتب : هل هي محاربة البدعة ونشر صحيح العقيدة أم تفكيك لوحدة المسلمين وطمس هويتهم ؟!

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: ترياق الوعي .. طوفان الزيف

د. إيمان شاهين - مدرس إدارة المنزل والمؤسسات بجامعة المنوفية

د. إيمان شاهين تكتب: دور الأسرة في كسر دائرة العنف عبر الأجيال

مي حمدي

مي حمدي تكتب: إلى كل أم.. إملأي وعائك!

