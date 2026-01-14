محافظ القليوبية: إزالة 99% من أعمال المرحلة "د" من ممشى أهل مصر

أكد المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية أنه جاري العمل لنهو أعمال المرحلة (د) لممشى أهل مصر بمدينة بنها حيث تم الانتهاء من أعمال الإزالات بنسبة حوالي ٩٩% وجاري استكمال أعمال رفع المخلفات من قبل الجهات المختصة.

إنشاء حضانة متطورة

وأشار المحافظ فى تصريحات خاصة لصدى البلد أنه جاري إنشاء حضانة متطورة لتجميع سيارات المرور المُضبوطة بمدينة الخانكة ، والتي يتم تنفيذها بهدف استيعاب المركبات التي يتم ضبطها بمعرفة إدارات المرور والأجهزة المعنية، وفق أحدث المعايير الفنية والأمنية والتي ستسهم في تنظيم عملية حفظ السيارات بشكل آمن ومرتب، بعيدًا عن الشوارع والميادين.



وأضاف محافظ القليوبية أن الهدف من ذلك الحفاظ على المظهر الحضاري ومنع التكدسات، مع توفير منظومة إلكترونية متكاملة لتسجيل بيانات المركبات وتسهيل إجراءات الاسترداد لأصحابها وفقًا للقانون.