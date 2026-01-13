قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ضبط 8 طن دقيق بلدي مدعم قبل بيعمها في السوق السوداء بالقليوبية

إبراهيم الهواري

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة القليوبية حملة لضبط المخالفات المختلفة.

وقال الدكتور تامر صلاح مختار وكيل الوزارة مدير مديرية تموين القليوبية إدارة التجارة الداخلية أنه أثناء المرور بناحية قرية البرادعة مركز القناطر الخيرية لوحظ للحملة سيارة نقل محملة بشكائر دقيق وبالفحص تبين أنها عبارة عن عدد ( ١٦٢ ) شيكارة دقيق بلدي مدعم إستخراج ٨٧.٥ ٪  أي ما يعادل ٨ طن و ١٠٠ كجم دقيق بلدي مدعم بغرض بيعة في السوق السوداء والتربح منه.

التحفظ على المضبوطات 

وأشار وكيل الوزارة انه تم تسليم المتهمين والسيارة إلي مركز شرطة القناطر الخيرية وتسليم الحرز إلي المطحن ، مؤكدا أن الحملات الرقابية في طريقها مستمرة ومكثفة لضبط الأسواق وأنها لن تتهاون في إتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة ضد كل من يتلاعب بصحة المواطنين أو يحاول إستغلال الدعم لتحقيق مكاسب غير مشروعة ، حفاظًا على المال العام ومقدرات الوطن.

