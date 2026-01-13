من قلب المطبعة السرية.. مدير تعليم القليوبية يتابع توزيع أسئلة الشهادة الإعدادية

أجرى مصطفى عبده مدير مديرية التربية والتعليم بالقليوبية، جولة تفقدية لمركز توزيع الأسئلة والمطبعة السرية بالمديرية، وفي خطوة تعكس أعلى درجات الحرص على الشفافية وتكافؤ الفرص.

جاءت الجولة لمتابعة اللحظات الأولى لانطلاق أعمال توزيع أوراق أسئلة امتحانات الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الأول 2025-2026، على مختلف الإدارات التعليمية بالمحافظة، بما يضمن وصولها إلى مقار اللجان في إطار منضبط وآمن.



الالتزام الكامل بالتوقيتات الزمنية



ووجه مصطفى عبده بضرورة الالتزام بعدد من الضوابط الأساسية، في مقدمتها الالتزام الكامل بالتوقيتات الزمنية المحددة لوصول الأسئلة إلى مقار اللجان دون أي تأخير، والتأكد من سلامة الصناديق والأختام، مع تواجد اللجان المكلفة باستلام وتأمين أوراق الأسئلة بكل إدارة تعليمية حتى وصولها إلى أيدي الطلاب داخل اللجان.



كما شدد على أهمية التواصل الفوري والمستمر بين المطبعة السرية وغرفة العمليات المركزية بالمديرية، لرصد أي معوقات قد تطرأ أثناء النقل أو على الطرق، والتعامل معها بحسم وفورية لضمان انتظام سير العملية الامتحانية.

وأكد مدير تعليم القليوبية أنه لن يتم التهاون مع أي محاولة للإخلال بنظام الامتحانات، مشددًا على أن أمن الامتحان يمثل خطًا أحمر لا يجوز تجاوزه، حفاظًا على مبدأ العدالة وتكافؤ الفرص بين جميع الطلاب.

وفي ختام الجولة، وجه الشكر لرجال الأمن والكوادر التعليمية المتواجدة بالمطبعة السرية، تقديرًا لجهودهم في الحفاظ على سرية وسلامة العملية الامتحانية، مؤكدًا أن ما يتم من إجراءات دقيقة يعكس رسالة طمأنينة لكل أسرة، بأن جهد الطالب محفوظ، وسيادة القانون هي الفيصل داخل لجان الامتحانات بمحافظة القليوبية.