قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
توجيه عاجل من الرئيس السيسي بتوفير التمويل اللازم لاستكمال المرحلة الأولى لمشروعات حياة كريمة
سيارة ذاتية القيادة تعرض صاحبها للموت.. توقفت أمام القطار
برودة وصقيع وشبورة كثيفة.. ماذا تحمل ليالي الموالح للطقس؟
سري الدين: أتعهد بانتظام سداد رواتب العاملين بجريدة الوفد ومستحقات المحالين للمعاش
بركان كيلويا هاواي يقذف حمما بركانية 460 مترًا ويثير دهشة العلماء.. آخر أخبار الثوران البركاني 2026
وزير المالية: مستعدون لمشاركة خبراتنا للأفارقة لتعزيز تنافسية الاقتصادات لصالح دولتنا
الصحة : منشآت الغربية الطبية تعالج 11.5 مليون مواطن في عام 2025
الرئيس السيسي يتابع الموقف التنفيذي لـ"حياة كريمة" ويوجه بسرعة تسليم مشروعات المرحلة الأولى وبدء الثانية
الجيش السوري يجدد مطالبه للقوات الكردية بالانسحاب شرقا من حلب
مفاجأة في أسعار الذهب والدولار وحالة الطقس اليوم الثلاثاء | فيديو
جمع 33,5 ألف يورو.. القبض على مشعوذ ادعى فوز مالي بكأس أمم أفريقيا| تفاصيل
قبل مواجهة السنغال.. منتخب مصر ينفرد بميزة استثنائية في أمم إفريقيا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

من قلب المطبعة السرية.. مدير تعليم القليوبية يتابع توزيع أسئلة الشهادة الإعدادية

جانب من الجولة
جانب من الجولة
إبراهيم الهواري

أجرى مصطفى عبده مدير مديرية التربية والتعليم بالقليوبية، جولة تفقدية لمركز توزيع الأسئلة والمطبعة السرية بالمديرية، وفي خطوة تعكس أعلى درجات الحرص على الشفافية وتكافؤ الفرص.
جاءت الجولة لمتابعة اللحظات الأولى لانطلاق أعمال توزيع أوراق أسئلة امتحانات الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الأول 2025-2026، على مختلف الإدارات التعليمية بالمحافظة، بما يضمن وصولها إلى مقار اللجان في إطار منضبط وآمن.


الالتزام الكامل بالتوقيتات الزمنية


ووجه مصطفى عبده بضرورة الالتزام بعدد من الضوابط الأساسية، في مقدمتها الالتزام الكامل بالتوقيتات الزمنية المحددة لوصول الأسئلة إلى مقار اللجان دون أي تأخير، والتأكد من سلامة الصناديق والأختام، مع تواجد اللجان المكلفة باستلام وتأمين أوراق الأسئلة بكل إدارة تعليمية حتى وصولها إلى أيدي الطلاب داخل اللجان.


كما شدد على أهمية التواصل الفوري والمستمر بين المطبعة السرية وغرفة العمليات المركزية بالمديرية، لرصد أي معوقات قد تطرأ أثناء النقل أو على الطرق، والتعامل معها بحسم وفورية لضمان انتظام سير العملية الامتحانية.
وأكد مدير تعليم القليوبية أنه لن يتم التهاون مع أي محاولة للإخلال بنظام الامتحانات، مشددًا على أن أمن الامتحان يمثل خطًا أحمر لا يجوز تجاوزه، حفاظًا على مبدأ العدالة وتكافؤ الفرص بين جميع الطلاب.
وفي ختام الجولة، وجه الشكر لرجال الأمن والكوادر التعليمية المتواجدة بالمطبعة السرية، تقديرًا لجهودهم في الحفاظ على سرية وسلامة العملية الامتحانية، مؤكدًا أن ما يتم من إجراءات دقيقة يعكس رسالة طمأنينة لكل أسرة، بأن جهد الطالب محفوظ، وسيادة القانون هي الفيصل داخل لجان الامتحانات بمحافظة القليوبية.

القليوبية الشهادة الإعدادية امتحانات مركز توزيع الأسئلة المطبعة السرية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أرشيفية

اعترافات صادمة لـ 6 سيدات متهمات بممارسة الأعمال المنافية للآداب

الدواجن

هبوط قوي في أسعار الدواجن اليوم بالأسواق.. اعرف بكام

شيرين

معروف مين ورا كل ده.. تعليق مفاجئ من شقيق شيرين عبد الوهاب على أزمتها الأخيرة

مشغولات ذهبية

تراجع الآن.. سعر الذهب اليوم الثلاثاء 13 يناير 2026

الدولار

رسميا الآن.. أسعار الدولار مقابل الجنيه اليوم الثلاثاء

الارصاد

الأرصاد تُحذر: موجة برد شديدة وأمطار رعدية غداً.. واضطراب الملاحة بالبحر المتوسط

إجازة

30 يومًا إجازة بأجر كامل.. مفاجآت سارة للعاملين بالقطاع الخاص في 2026

الفنان محسن محي الدين

محسن محيي الدين يكشف لصدى البلد لأول مرة سبب اعتزال زوجته الفن

ترشيحاتنا

ماجد المصرى

ماجد المصري ينشر صورة من كواليس تصوير مسلسله الجديد «أولاد الراعي»

شقيق شيرين عبد الوهاب

شقيق شيرين عبد الوهاب يعلق على الأخبار المتداولة حول أزمتها الصحية

محمد امام

محمد إمام يشيد بموهبة ياسر عزت بعد تعاونهما في مسلسل «الكينج

بالصور

بركان كيلويا هاواي يقذف حمما بركانية 460 مترًا ويثير دهشة العلماء.. آخر أخبار الثوران البركاني 2026

بركان كيلويا هاواي يقذف حمم بركانية 460 مترًا ويثير دهشة العلماء
بركان كيلويا هاواي يقذف حمم بركانية 460 مترًا ويثير دهشة العلماء
بركان كيلويا هاواي يقذف حمم بركانية 460 مترًا ويثير دهشة العلماء

حظر مشاركة السيارات الكهربائية في السباقات بسبب مخاطر السلامة

حظر السيارات الكهربائية
حظر السيارات الكهربائية
حظر السيارات الكهربائية

التهابات الجيوب الأنفيّة مابين أعراض وأسباب

التهابات الجيوب الأنفيّة مابين أعراض واسباب
التهابات الجيوب الأنفيّة مابين أعراض واسباب
التهابات الجيوب الأنفيّة مابين أعراض واسباب

فستان زفاف منة فضالى يثير الجدل على السوشيال ميديا

منة فضالى
منة فضالى
منة فضالى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مي حمدي

مي حمدي تكتب: إلى كل أم.. إملأي وعائك!

د. محمود جلال

د. محمود جلال يكتب: سباق البحث العلمي.. بين كثافة النشر وقوة التأثير

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د. محمد عسكر يكتب: كيف يصنع العالم العربي قيمة حقيقية من التحول الرقمي؟

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: امبراطور القطب الأوحد يترنح !

محمد مندور

محمد مندور يكتب: سلطنة عمان.. سياسة الحكمة والتوازن

المزيد