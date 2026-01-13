وكيل تموين القليوبية يتفقد سير العمل بالمخابز وتقديم الخبز للمواطنين بجودة عالية

أجرى الدكتور تامر صلاح مختار، وكيل وزارة التموين بمحافظة القليوبية، جولة تفقدية لعدد من مخابز الخبز المدعم بمركز ومدينة بنها، وذلك في إطار المتابعة الميدانية المستمرة لمنظومة الخبز.

وتهدف الجولة إلى التأكد من انتظام العمل بالمخابز، وتقديم الخبز للمواطنين بجودة عالية ومطابقة للمواصفات القياسية، فضلًا عن تذليل أي معوقات قد تواجه أصحاب المخابز أو المواطنين داخل منظومة الخبز المدعم.



رافق وكيل الوزارة خلال الجولة الأستاذ وليد حسان، مدير إدارة التجارة الداخلية بالمديرية، إلى جانب عدد من مفتشي إدارة التجارة الداخلية وإدارة الرقابة التموينية

جودة الخبز

وخلال تفقده للمخابز، تابع الدكتور تامر صلاح جودة الإنتاج، وراجع أوزان الأرغفة، واطمأن على نظافة المعدات والمستلزمات داخل المخابز، كما استمع إلى آراء عدد من المواطنين حول مدى رضاهم عن جودة الخبز المقدم، مؤكدًا أن منظومة التموين تعمل في المقام الأول لصالح المواطن المصري

وشدد وكيل الوزارة على ضرورة الالتزام الكامل بمواعيد التشغيل المقررة، وحسن معاملة المواطنين، وإنتاج خبز مطابق للمواصفات القياسية من حيث الوزن والجودة، مؤكدًا استمرار الجولات المفاجئة بكافة مراكز ومدن المحافظة لضمان حسن سير العمل ووصول الدعم إلى مستحقيه.

كما وجه تحذيرًا شديد اللهجة لجميع المخابز التي تم المرور عليها بعدم التلاعب في أوزان الخبز المدعم، مؤكدًا أن أي مخالفة سيتم التعامل معها بحزم واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها.

وفي ختام الجولة، شدد وكيل وزارة التموين بالقليوبية على أهمية الاهتمام بالنظافة والالتزام الكامل بالمواصفات القانونية لإنتاج خبز جيد يليق بأهالي المحافظة، مؤكدًا أن رضا المواطن يمثل الهدف الأساسي لمنظومة التموين بالقليوبية.