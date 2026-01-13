قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وزيرة الدفاع الأيرلندية تزور معبر رفح وتؤكد دعم الجهود الإنسانية في غزة
الموت صقيعًا في غزة.. وفاة طفل رضيع في دير البلح وسط كارثة إنسانية متفاقمة
وصول وزيرة خارجية أيرلندا للعريش لمتابعة المساعدات المقدمة لغزة
انخفضت 1.1%.. الصادرات المصرية تسجل 4.17 مليار دولار خلال أكتوبر 2025
الكيلو بـ 68 جنيها.. أسعار الفراخ والبيض اليوم
اليوم.. ثقافة الشيوخ تناقش خطة تطوير الإعلام المصري
درجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء 13 يناير 2026| فيديو
الاستخبارات الإيرانية: اعتقال خلايا إرهابية مدعومة من الاحتلال في زاهدان
الأمم المتحدة: ارتفاع حالات سوء التغذية الحاد في غزة إلى 95 ألف
إسبانيا تستدعي سفير إيران لديها على خلفية قمع الاحتجاجات
فصل التيار الكهربائي عن منطقة النعناعية بشبين القناطر لهذا السبب
الأرصاد تحذر من طقس اليوم وتكشف موعد انتهاء العواصف والجو المتقلب.. تفاصيل
محافظات

وكيل تموين القليوبية يتفقد سير العمل بالمخابز وتقديم الخبز للمواطنين بجودة عالية

جانب من الجولة
جانب من الجولة
إبراهيم الهواري

أجرى الدكتور تامر صلاح مختار، وكيل وزارة التموين بمحافظة القليوبية،  جولة تفقدية لعدد من مخابز الخبز المدعم بمركز ومدينة بنها، وذلك في إطار المتابعة الميدانية المستمرة لمنظومة الخبز.
وتهدف الجولة إلى التأكد من انتظام العمل بالمخابز، وتقديم الخبز للمواطنين بجودة عالية ومطابقة للمواصفات القياسية، فضلًا عن تذليل أي معوقات قد تواجه أصحاب المخابز أو المواطنين داخل منظومة الخبز المدعم.


رافق وكيل الوزارة خلال الجولة الأستاذ وليد حسان، مدير إدارة التجارة الداخلية بالمديرية، إلى جانب عدد من مفتشي إدارة التجارة الداخلية وإدارة الرقابة التموينية

جودة الخبز

وخلال تفقده للمخابز، تابع الدكتور تامر صلاح جودة الإنتاج، وراجع أوزان الأرغفة، واطمأن على نظافة المعدات والمستلزمات داخل المخابز، كما استمع إلى آراء عدد من المواطنين حول مدى رضاهم عن جودة الخبز المقدم، مؤكدًا أن منظومة التموين تعمل في المقام الأول لصالح المواطن المصري
وشدد وكيل الوزارة على ضرورة الالتزام الكامل بمواعيد التشغيل المقررة، وحسن معاملة المواطنين، وإنتاج خبز مطابق للمواصفات القياسية من حيث الوزن والجودة، مؤكدًا استمرار الجولات المفاجئة بكافة مراكز ومدن المحافظة لضمان حسن سير العمل ووصول الدعم إلى مستحقيه.
كما وجه تحذيرًا شديد اللهجة لجميع المخابز التي تم المرور عليها بعدم التلاعب في أوزان الخبز المدعم، مؤكدًا أن أي مخالفة سيتم التعامل معها بحزم واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها.
وفي ختام الجولة، شدد وكيل وزارة التموين بالقليوبية على أهمية الاهتمام بالنظافة والالتزام الكامل بالمواصفات القانونية لإنتاج خبز جيد يليق بأهالي المحافظة، مؤكدًا أن رضا المواطن يمثل الهدف الأساسي لمنظومة التموين بالقليوبية.

القليوبية محافظة القليوبية وكيل وزارة التموين بالقليوبية وزارة التموين بالقليوبية جولة تفقدية

